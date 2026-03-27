Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér "önkéntes adományt" a háború folytatásához Putyin

Pénzcentrum
2026. március 27. 09:00

Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést, és ezáltal a háború finanszírozását.

A Meduza arról számolt be, hogy a gazdasági szereplők bevonásának ötlete Igor Szecsintől, a Rosznyefty olajvállalat vezérigazgatójától származik.

A cégvezető azt javasolta az orosz elnöknek, hogy az állam bocsásson ki szövetségi hadikötvényeket. Ezeket az újonnan kibocsátott értékpapírokat a nagyvállalatok vezetőinek kellene lejegyezniük.

Az elnöki kérés kedvező fogadtatásra talált az üzletemberek körében, és a jelenlévők közül többen azonnal jelezték a támogatásukat. Szulejman Kerimov oligarcha például rögtön egy százmilliárd rubeles felajánlást tett.
