Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében. Az apartmanok és a hotelek a legkeresettebb szállástípusok. A többség két-három éjszakára foglalt szállást, és összesítésben a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb.
A négynapos hosszú hétvégén a belföldi utazók körében jelenleg Eger vezet, majd Gyula és Nyíregyháza következik a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A toplistára sorrendben Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Budapest, Szeged, Siófok és Hévíz került még fel. Régiós bontásban Észak-Magyarország a legkeresettebb (25%), jelentősen megelőzve a Balatont (13,3%) és a dél-alföldi régiót (12,6%).
„Az adatok azt mutatják, hogy a húsvéti időszakban a kétfős utazások a legmeghatározóbbak, a foglalások közel felével. A tartózkodási időt tekintve a kétéjszakás (40%) és a hároméjszakás (37%) pihenés a legjellemzőbb, az egy éjszakára érkezők aránya pedig 19 százalék” – mondta el Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.
A szállástípusok közötti versenyben jelenleg az apartmanok vezetik a rangsort a foglalások 30 százalékával, szorosan mögöttük a hotelek állnak (28%). Vendégházba minden negyedik foglalás szól, míg a panziók 14 százalékot, az egyéb szálláshelyek pedig 3 százalékot tesznek ki.
A kényelmi szolgáltatások közül a wellness kiemelt szerepet játszik: minden harmadik foglalásnál döntöttek wellness-szálláshely mellett a pihenni vágyók. Az ellátás tekintetében a foglalások közel harmadánál kértek étkezést, amelyből a reggeli a legnépszerűbb opció.
„A kosárérték, azaz a teljes tartózkodásra kifizetett összesített díj, a foglalások közel felénél (46%) nem haladja meg a 70 ezer forintot" – mondta a sajtószóvivő. A foglalások 38 százaléka a 70-170 ezer forint közötti sávba esik. A 170-270 ezer forint közötti kosárérték minden tizedik foglalást érint, míg az ennél magasabb összegek a foglalások 6 százalékát teszik ki.
A szállásadók idén is gazdag ünnepi programkínálattal készülnek: a legnépszerűbbek a tojáskereső versenyek, a kézműves foglalkozások, de lesz nyuszisimogató és tematikus szaunaceremónia. Természetesen a húsvéti menü sem marad el. Néhol még olyan egyedi figyelmességekre is számíthatnak a vendégek, mint a bekészített ünnepi kalács, a helyi pálinkakóstoló vagy a közeli nagyrendezvényekre, például a Hollókői Húsvéti Fesztiválra szóló kedvezményes belépők.
A települések ünnepi kínálatából idén is kiemelkednek a legtradicionálisabb magyar húsvéti események: míg a világörökségi Hollókőn és a mezőkövesdi Matyó Húsvéton a korhű népviseletes, vödrös locsolkodás és a kézműves vásár adja az autentikus hangulatot, addig a Balaton-parton a Siófoki Nyuladalom vonzza a családokat látványos versenyeivel és ünnepi gasztronómiai forgatagával.
