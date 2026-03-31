Eger, Heves, Magyarország, Kelet-Európa, Európa
Utazás

Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok

Pénzcentrum
2026. március 31. 16:12

Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében. Az apartmanok és a hotelek a legkeresettebb szállástípusok. A többség két-három éjszakára foglalt szállást, és összesítésben a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb.

A négynapos hosszú hétvégén a belföldi utazók körében jelenleg Eger vezet, majd Gyula és Nyíregyháza következik a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A toplistára sorrendben Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Budapest, Szeged, Siófok és Hévíz került még fel. Régiós bontásban Észak-Magyarország a legkeresettebb (25%), jelentősen megelőzve a Balatont (13,3%) és a dél-alföldi régiót (12,6%).

„Az adatok azt mutatják, hogy a húsvéti időszakban a kétfős utazások a legmeghatározóbbak, a foglalások közel felével. A tartózkodási időt tekintve a kétéjszakás (40%) és a hároméjszakás (37%) pihenés a legjellemzőbb, az egy éjszakára érkezők aránya pedig 19 százalék” – mondta el Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A szállástípusok közötti versenyben jelenleg az apartmanok vezetik a rangsort a foglalások 30 százalékával, szorosan mögöttük a hotelek állnak (28%). Vendégházba minden negyedik foglalás szól, míg a panziók 14 százalékot, az egyéb szálláshelyek pedig 3 százalékot tesznek ki.

A kényelmi szolgáltatások közül a wellness kiemelt szerepet játszik: minden harmadik foglalásnál döntöttek wellness-szálláshely mellett a pihenni vágyók. Az ellátás tekintetében a foglalások közel harmadánál kértek étkezést, amelyből a reggeli a legnépszerűbb opció.

„A kosárérték, azaz a teljes tartózkodásra kifizetett összesített díj, a foglalások közel felénél (46%) nem haladja meg a 70 ezer forintot" – mondta a sajtószóvivő. A foglalások 38 százaléka a 70-170 ezer forint közötti sávba esik. A 170-270 ezer forint közötti kosárérték minden tizedik foglalást érint, míg az ennél magasabb összegek a foglalások 6 százalékát teszik ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szállásadók idén is gazdag ünnepi programkínálattal készülnek: a legnépszerűbbek a tojáskereső versenyek, a kézműves foglalkozások, de lesz nyuszisimogató és tematikus szaunaceremónia. Természetesen a húsvéti menü sem marad el. Néhol még olyan egyedi figyelmességekre is számíthatnak a vendégek, mint a bekészített ünnepi kalács, a helyi pálinkakóstoló vagy a közeli nagyrendezvényekre, például a Hollókői Húsvéti Fesztiválra szóló kedvezményes belépők.

A települések ünnepi kínálatából idén is kiemelkednek a legtradicionálisabb magyar húsvéti események: míg a világörökségi Hollókőn és a mezőkövesdi Matyó Húsvéton a korhű népviseletes, vödrös locsolkodás és a kézműves vásár adja az autentikus hangulatot, addig a Balaton-parton a Siófoki Nyuladalom vonzza a családokat látványos versenyeivel és ünnepi gasztronómiai forgatagával.
