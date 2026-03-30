A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás.
Itt locsolkodj: mesés húsvéti programokkal vár a vidék egyik legszebb falumúzeuma
Lesz locsolóvers-mondó verseny és tojásfa díszítés is. Mutatjuk, milyen programok várnak húsvéthétfőn a vidék egyik legszebb falumúzeumában! Húsvéti programok 2026. - Szombathelyen is.
Április 6-án, húsvéthétfőn ismét színes programokkal várnak kicsiket és nagyokat a Vasi Skanzenbe, ahol kora délutántól rendeznek húsvéti programokat.
Programok:
- 14.00: Pénztárnyitás
- 14:30: "Feltámadunk! Húsvéti szokásoktól, a templomi liturgián át, a vönöcki ház újranyitásáig."
Tárlatvezetés az újonnan berendezett Vönöcki házban Tompa-Horváth Iringó muzeológussal.
Beszélgetés a húsvéti ünnepkörről, majd séta az ünnepre feldíszített kápolnához.
A Lakodalmas pajtában megtekinthető a hímestojás kiállítás is.
- 15:30: Tündérkert Daloló. Horváthné Szabó Andrea tavaszi mesekoncertje és foglalkozása 0-12 éves korú gyerekeknek. A régi paraszti porta és annak környezetében élő állatok mindennapjaiba tekintünk be, főként a kamra, az istálló, a kemence, a padlás és a közeli erdő lakóival barátkozunk. A gyerekek tojást gyűjthetnek, kukoricát morzsolhatnak, viseleti ruhába öltözhetnek, kalácsot kóstolhatnak.
Az előadó saját versekkel, dalokkal, mondókákkal, bábfigurákkal, öltözetekkel érkezik.
- 16.00: Tóth Olivér Artúr kobzos-mesemondó: Mitévő ember és a sárkány
Hol keresse elveszett juhait az egyszerű pásztor, ha sehol sem találtatnak a föld kerekén? Mit lehet tenni, ha az embert még a pokolba sem akarják beereszteni? A Mitévő embernek a mese adott pontjain a közönség mondhatja meg, hogy mit tegyen. Így talán még jobban átélhetjük a kalandot, ami csupán egy délutáni szunyókálással kezdődik, de még a legöregebb ördögöt is haragra gerjeszti!
- 17.00: Locsolóvers-mondó verseny a Lakodalmas pajtánál
- 17.30: Tojásfa díszítés, búcsúzkodó lánc-tánc
Folyamatosan zajló programok:
- Hagyományos tojásdíszítések kipróbálása népi iparművészek segítségével
- Szabadtéri ügyességi játékok (jutalom: répaszelet és/vagy csokitojás)
- Vesszőkosaras körhinta, fajátékok a domboldalon
- Arcfestés
- Hordólovaglás
- Kocsikázás Csillag pónival
A Szima-malomban:
- Ácsfonás és sütés Auer Zsuzsanna közreműködésével (Kovászos finomságok)
- Nefelejcs Desszertműhely süti-díszítő workshopja
- A malom előtt lábbal hajtós pónilovaglás
A Kemenesaljai ház udvarán:
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület viselet- és íjászbemutatója
- A Szalafői ház
- takácsműhelyében ajtódísz és tyúkos tojástartó készítése Sztankovánszki Zita múzeumpedagógussal és Tompa-Horváth Iringó muzeológussal.
A fazekasműhelyben „Húsvét és amit akartok!” – agyagozás Udvardi Balázs jáki fazekassal
A Kovácsműhelyben:
- Sibinger Janó várja a vasat vasakarattal ütni bíró látogatóit.
A Vasi Skanzen területén étel- és italfélék, valamint különböző ajándéktárgyak vásárolhatók. A belépőjegyek árai a következők: diákok számára a jegy 1000 forintba kerül, egy felnőtt belépő ára 2500 forint. Amennyiben egy felnőtt kísérővel 1–3 gyerek látogatja az eseményt, a jegy ára 3000 forint, míg két felnőtt és 1–3 gyerek esetén a belépő 3500 forint.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.