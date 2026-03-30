Itt locsolkodj: mesés húsvéti programokkal vár a vidék egyik legszebb falumúzeuma

Lesz locsolóvers-mondó verseny és tojásfa díszítés is. Mutatjuk, milyen programok várnak húsvéthétfőn a vidék egyik legszebb falumúzeumában! Húsvéti programok 2026. - Szombathelyen is.

Április 6-án, húsvéthétfőn ismét színes programokkal várnak kicsiket és nagyokat a Vasi Skanzenbe, ahol kora délutántól rendeznek húsvéti programokat.

Programok:

14.00: Pénztárnyitás

14:30: "Feltámadunk! Húsvéti szokásoktól, a templomi liturgián át, a vönöcki ház újranyitásáig."

Tárlatvezetés az újonnan berendezett Vönöcki házban Tompa-Horváth Iringó muzeológussal. Beszélgetés a húsvéti ünnepkörről, majd séta az ünnepre feldíszített kápolnához. A Lakodalmas pajtában megtekinthető a hímestojás kiállítás is. 15:30: Tündérkert Daloló. Horváthné Szabó Andrea tavaszi mesekoncertje és foglalkozása 0-12 éves korú gyerekeknek. A régi paraszti porta és annak környezetében élő állatok mindennapjaiba tekintünk be, főként a kamra, az istálló, a kemence, a padlás és a közeli erdő lakóival barátkozunk. A gyerekek tojást gyűjthetnek, kukoricát morzsolhatnak, viseleti ruhába öltözhetnek, kalácsot kóstolhatnak.

16.00: Tóth Olivér Artúr kobzos-mesemondó: Mitévő ember és a sárkány

17.00: Locsolóvers-mondó verseny a Lakodalmas pajtánál

17.30: Tojásfa díszítés, búcsúzkodó lánc-tánc

Folyamatosan zajló programok:

Hagyományos tojásdíszítések kipróbálása népi iparművészek segítségével

Szabadtéri ügyességi játékok (jutalom: répaszelet és/vagy csokitojás)

Vesszőkosaras körhinta, fajátékok a domboldalon

Arcfestés

Hordólovaglás

Kocsikázás Csillag pónival

A Szima-malomban:

Ácsfonás és sütés Auer Zsuzsanna közreműködésével (Kovászos finomságok)

Nefelejcs Desszertműhely süti-díszítő workshopja

A malom előtt lábbal hajtós pónilovaglás

A Kemenesaljai ház udvarán:

Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület viselet- és íjászbemutatója

A Szalafői ház

takácsműhelyében ajtódísz és tyúkos tojástartó készítése Sztankovánszki Zita múzeumpedagógussal és Tompa-Horváth Iringó muzeológussal.

A fazekasműhelyben „Húsvét és amit akartok!” – agyagozás Udvardi Balázs jáki fazekassal

A Kovácsműhelyben:

Sibinger Janó várja a vasat vasakarattal ütni bíró látogatóit.

A Vasi Skanzen területén étel- és italfélék, valamint különböző ajándéktárgyak vásárolhatók. A belépőjegyek árai a következők: diákok számára a jegy 1000 forintba kerül, egy felnőtt belépő ára 2500 forint. Amennyiben egy felnőtt kísérővel 1–3 gyerek látogatja az eseményt, a jegy ára 3000 forint, míg két felnőtt és 1–3 gyerek esetén a belépő 3500 forint.