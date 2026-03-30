Erdő, erdőŐszi erdő Kisújbánya közelében a Mecsekben, a Mecsek hegységben, Délnyugat-Magyarországon
HelloVidék

Itt locsolkodj: mesés húsvéti programokkal vár a vidék egyik legszebb falumúzeuma

HelloVidék
2026. március 30. 17:16

Lesz locsolóvers-mondó verseny és tojásfa díszítés is. Mutatjuk, milyen programok várnak húsvéthétfőn a vidék egyik legszebb falumúzeumában! Húsvéti programok 2026. - Szombathelyen is.

Április 6-án, húsvéthétfőn ismét színes programokkal várnak kicsiket és nagyokat a Vasi Skanzenbe, ahol kora délutántól rendeznek húsvéti programokat.

Programok:

  • 14.00: Pénztárnyitás
  • 14:30: "Feltámadunk! Húsvéti szokásoktól, a templomi liturgián át, a vönöcki ház újranyitásáig."
    Tárlatvezetés az újonnan berendezett Vönöcki házban Tompa-Horváth Iringó muzeológussal.
    Beszélgetés a húsvéti ünnepkörről, majd séta az ünnepre feldíszített kápolnához.
    A Lakodalmas pajtában megtekinthető a hímestojás kiállítás is.
  • 15:30: Tündérkert Daloló. Horváthné Szabó Andrea tavaszi mesekoncertje és foglalkozása 0-12 éves korú gyerekeknek. A régi paraszti porta és annak környezetében élő állatok mindennapjaiba tekintünk be, főként a kamra, az istálló, a kemence, a padlás és a közeli erdő lakóival barátkozunk. A gyerekek tojást gyűjthetnek, kukoricát morzsolhatnak, viseleti ruhába öltözhetnek, kalácsot kóstolhatnak.
    Az előadó saját versekkel, dalokkal, mondókákkal, bábfigurákkal, öltözetekkel érkezik.
  • 16.00: Tóth Olivér Artúr kobzos-mesemondó: Mitévő ember és a sárkány
    Hol keresse elveszett juhait az egyszerű pásztor, ha sehol sem találtatnak a föld kerekén? Mit lehet tenni, ha az embert még a pokolba sem akarják beereszteni? A Mitévő embernek a mese adott pontjain a közönség mondhatja meg, hogy mit tegyen. Így talán még jobban átélhetjük a kalandot, ami csupán egy délutáni szunyókálással kezdődik, de még a legöregebb ördögöt is haragra gerjeszti!
  • 17.00: Locsolóvers-mondó verseny a Lakodalmas pajtánál
  • 17.30: Tojásfa díszítés, búcsúzkodó lánc-tánc

Folyamatosan zajló programok:

  • Hagyományos tojásdíszítések kipróbálása népi iparművészek segítségével
  • Szabadtéri ügyességi játékok (jutalom: répaszelet és/vagy csokitojás)
  • Vesszőkosaras körhinta, fajátékok a domboldalon
  • Arcfestés
  • Hordólovaglás
  • Kocsikázás Csillag pónival

 A Szima-malomban:

  • Ácsfonás és sütés Auer Zsuzsanna közreműködésével (Kovászos finomságok)
  • Nefelejcs Desszertműhely süti-díszítő workshopja
  • A malom előtt lábbal hajtós pónilovaglás

A Kemenesaljai ház udvarán:

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület viselet- és íjászbemutatója
  • A Szalafői ház
  • takácsműhelyében ajtódísz és tyúkos tojástartó készítése Sztankovánszki Zita múzeumpedagógussal és Tompa-Horváth Iringó muzeológussal.

A fazekasműhelyben „Húsvét és amit akartok!” – agyagozás Udvardi Balázs jáki fazekassal

A Kovácsműhelyben:

  • Sibinger Janó várja a vasat vasakarattal ütni bíró látogatóit.

A Vasi Skanzen területén étel- és italfélék, valamint különböző ajándéktárgyak vásárolhatók. A belépőjegyek árai a következők: diákok számára a jegy 1000 forintba kerül, egy felnőtt belépő ára 2500 forint. Amennyiben egy felnőtt kísérővel 1–3 gyerek látogatja az eseményt, a jegy ára 3000 forint, míg két felnőtt és 1–3 gyerek esetén a belépő 3500 forint.
#gyerekek #húsvét #szabadidő #múzeum #vidék #programok #belépő #kikapcsolódás #hellovidék #hagyományőrzés #programajánló

