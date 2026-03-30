Felejtsd el a pár napos városnézést: erre a húsvéti utazási trükkre kaptak rá idén a magyarok

A húsvéti ajándékozás továbbra is stabil része a kisgyermekes családok életének: egy friss friss kutatás szerint a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán ajándékra.
A húsvéti időszak egyre inkább a nyári szezon nyitányává válik: az Invia adatai szerint az idei évben közel 20%-kal nőtt a foglalások száma a legnépszerűbb desztinációk esetében. Az utazók nemcsak rövid kikapcsolódásra, hanem sok esetben már egy teljes értékű, akár kéthetes nyaralásra használják ki a tavaszi hosszú hétvégét.
A statisztikák alapján a húsvéti utazások többsége már nem klasszikus párnapos, úgynevezett „city break”, ugyanis az utazók 59%-a 8–13 napos nyaralást foglal, míg a rövidebb, 1–6 napos utak aránya csupán 30%. A választásokból az is látszik, hogy a kényelem kulcsszerepet játszik: az utazók közel 70%-a all inclusive ellátást választ, míg a félpanzió (18%) és a reggelis csomagok (13%) jóval kisebb arányt képviselnek.
Olaszország és a Kanári-szigetek felé fordulnak az utazók
A legnépszerűbb úti célok listáját továbbra is klasszikus nyaralóhelyek vezetik:
- Egyiptom
- Törökország
- Kanári-szigetek
- Olaszország
- Ciprus
A legnagyobb növekedés azonban Olaszországban, Egyiptomban és a Kanári-szigeteken látható. Utóbbi különösen vonzó, mivel a repülési idő még kezelhető és nem vesz el túl sokat a szabadságból, miközben az időjárás már stabilan nyárias. Az idei húsvéti időszakban ráadásul új, kifejezetten erre az időszakra indított járatok is megjelentek, például Gran Canariára.
A spanyol szárazföld és a mediterrán térség szintén erősödik, míg Egyiptom esetében továbbra is a jól ismert, turisztikai szempontból kiépített és ellenőrzött üdülőövezetek, mint például a Vörös-tenger partvidéke, számítanak a legnépszerűbbnek.
A romantika dominál, de a családok is aktívak
A húsvéti utazásoknál a párok dominálnak (57%), ugyanakkor a családok aránya is kiemelkedő (36%), ami azt mutatja, hogy sokan közös élményként tekintenek az utazásra.
A húsvéti időszak egyre inkább arról szól, hogy az emberek kiszakadjanak a hétköznapokból, és minőségi időt töltsenek együtt. Egy jól megszervezett utazás lehetőséget ad arra, hogy valóban a közös élmények kerüljenek a fókuszba
– mondta Zakar Jozef, az INVIA magyarországi és szlovákiai országigazgatója.
Utolsó lehetőség az egzotikus utakra
A távolabbi, egzotikus úti célok, mint például a Dominikai Köztársaság, Mexikó vagy Vietnám esetében a húsvéti időszak az egyik utolsó ideális utazási időpont a szezonban. Az INVIA adatai szerint ezeknél a desztinációknál három számjegyű növekedés is látható az érdeklődésben, amit részben a közvetlen járatok megjelenése hajt.
A közvetlen elérhetőség jelentősen növeli az utazási kedvet, de az is egyértelmű, hogy az utazók egyre nyitottabbak arra is, hogy akár közeli külföldi repülőterekről, például Bécsből vagy Pozsonyból induljanak, ha így kedvezőbb áron vagy kényelmesebben érhetik el az úti céljukat. Az utazási kedv tehát növekszik, míg az utazók egyre tudatosabban közelítik meg lehetőségeiket.
Felértékelődnek az utazási csomagok
Egyre többen választják a szervezett utazásokat az egyéni szervezés helyett. Ennek oka a nagyobb biztonság, az átlátható költségek és a szakértői háttér. Csoportos utazásoknál ideális megoldást jelentenek az online opciók az egyre tapasztaltabb utazók számára, ahol könnyedén és azonnali rögzítéssel lehet az egész családnak rendezni a repülőútját, szállását és biztosítását az egyéb lehetőségek mellett.
Az utazási csomagok egyik legnagyobb előnye, hogy minden szolgáltatás egy kézben van, és probléma esetén egyértelmű a felelősség. Ez az utasok számára nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot jelent
– hangsúlyozta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere. Az utazási csomagok stabilitást és kiszámíthatóságot adhatnak bizonytalan időkben is, ráadásul a felelősség az utazási irodákat terheli, így mindennemű változást vagy egyéb felmerülő költséget nekik kell rendezni. Egyéni szervezés esetén ez az utazókat terheli, ami kellemetlen helyzeteket eredményezhet.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.