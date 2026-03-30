Érett férfi és nő mosolyog a kamerába a homokos tengerparton naplemente alatt nyugdíjas nyaralás görögország tengerparton
Utazás

Felejtsd el a pár napos városnézést: erre a húsvéti utazási trükkre kaptak rá idén a magyarok

Pénzcentrum
2026. március 30. 18:25

A húsvét egyre inkább a nyári szezon előfutára: idén közel ötödével nőtt a foglalások száma, és a hosszú hétvégét már nem rövid városlátogatásra, hanem jellemzően egyhetes vagy akár kéthetes nyaralásokra használják az utazók.   

A húsvéti időszak egyre inkább a nyári szezon nyitányává válik: az Invia adatai szerint az idei évben közel 20%-kal nőtt a foglalások száma a legnépszerűbb desztinációk esetében. Az utazók nemcsak rövid kikapcsolódásra, hanem sok esetben már egy teljes értékű, akár kéthetes nyaralásra használják ki a tavaszi hosszú hétvégét.

A statisztikák alapján a húsvéti utazások többsége már nem klasszikus párnapos, úgynevezett „city break”, ugyanis az utazók 59%-a 8–13 napos nyaralást foglal, míg a rövidebb, 1–6 napos utak aránya csupán 30%. A választásokból az is látszik, hogy a kényelem kulcsszerepet játszik: az utazók közel 70%-a all inclusive ellátást választ, míg a félpanzió (18%) és a reggelis csomagok (13%) jóval kisebb arányt képviselnek.

Olaszország és a Kanári-szigetek felé fordulnak az utazók

A legnépszerűbb úti célok listáját továbbra is klasszikus nyaralóhelyek vezetik:

  1. Egyiptom
  2. Törökország
  3. Kanári-szigetek
  4. Olaszország
  5. Ciprus

A legnagyobb növekedés azonban Olaszországban, Egyiptomban és a Kanári-szigeteken látható. Utóbbi különösen vonzó, mivel a repülési idő még kezelhető és nem vesz el túl sokat a szabadságból, miközben az időjárás már stabilan nyárias. Az idei húsvéti időszakban ráadásul új, kifejezetten erre az időszakra indított járatok is megjelentek, például Gran Canariára.

A spanyol szárazföld és a mediterrán térség szintén erősödik, míg Egyiptom esetében továbbra is a jól ismert, turisztikai szempontból kiépített és ellenőrzött üdülőövezetek, mint például a Vörös-tenger partvidéke, számítanak a legnépszerűbbnek.

A romantika dominál, de a családok is aktívak

A húsvéti utazásoknál a párok dominálnak (57%), ugyanakkor a családok aránya is kiemelkedő (36%), ami azt mutatja, hogy sokan közös élményként tekintenek az utazásra.

A húsvéti időszak egyre inkább arról szól, hogy az emberek kiszakadjanak a hétköznapokból, és minőségi időt töltsenek együtt. Egy jól megszervezett utazás lehetőséget ad arra, hogy valóban a közös élmények kerüljenek a fókuszba

 – mondta Zakar Jozef, az INVIA magyarországi és szlovákiai országigazgatója.

Utolsó lehetőség az egzotikus utakra

A távolabbi, egzotikus úti célok, mint például a Dominikai Köztársaság, Mexikó vagy Vietnám  esetében a húsvéti időszak az egyik utolsó ideális utazási időpont a szezonban. Az INVIA adatai szerint ezeknél a desztinációknál három számjegyű növekedés is látható az érdeklődésben, amit részben a közvetlen járatok megjelenése hajt.

A közvetlen elérhetőség jelentősen növeli az utazási kedvet, de az is egyértelmű, hogy az utazók egyre nyitottabbak arra is, hogy akár közeli külföldi repülőterekről, például Bécsből vagy Pozsonyból induljanak, ha így kedvezőbb áron vagy kényelmesebben érhetik el az úti céljukat. Az utazási kedv tehát növekszik, míg az utazók egyre tudatosabban közelítik meg lehetőségeiket.

Felértékelődnek az utazási csomagok

Egyre többen választják a szervezett utazásokat az egyéni szervezés helyett. Ennek oka a nagyobb biztonság, az átlátható költségek és a szakértői háttér. Csoportos utazásoknál ideális megoldást jelentenek az online opciók az egyre tapasztaltabb utazók számára, ahol könnyedén és azonnali rögzítéssel lehet az egész családnak rendezni a repülőútját, szállását és biztosítását az egyéb lehetőségek mellett.

Az utazási csomagok egyik legnagyobb előnye, hogy minden szolgáltatás egy kézben van, és probléma esetén egyértelmű a felelősség. Ez az utasok számára nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot jelent

 – hangsúlyozta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere. Az utazási csomagok stabilitást és kiszámíthatóságot adhatnak bizonytalan időkben is, ráadásul a felelősség az utazási irodákat terheli, így mindennemű változást vagy egyéb felmerülő költséget nekik kell rendezni. Egyéni szervezés esetén ez az utazókat terheli, ami kellemetlen helyzeteket eredményezhet.
NEKED AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
4
6 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
5
3 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 19:00
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 17:55
Kvíz: Kívülről fújod az összes Disney-rajzfilmet? Lássuk, mennyit tudsz valójában a Disney-hercegnőkről!
Agrárszektor  |  2026. március 30. 18:28
Rengeteg pénzt dobnak a kukába a magyarok: ezen úszik el a családi kassza