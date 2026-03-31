Kiadták a figyelmeztetést: viharos széllökések és eső érkezik kedden

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig. Az előrejelzés szerint kedden kora délelőttől kora estig a Dunántúl nyugati felén ismét előfordulhatnak viharos, 65-75 km/h körüli széllökések északi irányból.

Kedden erősen felhős, borult időben lesz részünk, és többfelé számíthatunk esőre a térségben. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, néhol akár erős széllökések.

A hőmérséklet egész nap kifejezetten alacsony marad, a szeles időjárás a hőérzetet tovább rontja. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, késő este 3 és 8 fok közötti hőmérséklet várható.

Forrás: met.hu

Az előrejelzés szerint kedden kora délelőttől kora estig a Dunántúl nyugati felén ismét előfordulhatnak viharos, 65-75 km/h körüli széllökések északi irányból, négy vármegyére (Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala) figyelmeztetést is kiadtak.

A jelenség nem ismeretlen az elmúlt napokból: a hétvégi frontátvonulás idején a Balaton térsége és Sopron környéke már megtapasztalta a hasonló intenzitású szélrohamokat.