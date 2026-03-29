Kellemetlen lesz az időjárás Magyarországon: pillanatok alatt borulhat sötétbe az ég, durva szél érkezik

Hétfőn továbbra is változékony, kora tavaszra jellemző idő várható Magyarországon. A hétvégi frontok után nem nyugszik meg teljesen a légkör, többfelé marad a szél, és a felhőzet is gyakran zavarja majd a napsütést.

A nap első felében többfelé szakadozott felhőzetre lehet számítani, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. A délelőtti órákban még több helyen lehet világosabb, naposabb az idő, majd napközben ismét erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat. Ez azt jelenti, hogy a napsütés mellett gyorsan változó égkép várható, egy-egy térségben rövid idő alatt borongósabbá válhat az idő.

A délutáni órákban elszórtan záporok is előfordulhatnak, főként a Dunántúlon és az északi területeken. Ezek nem lesznek tartósak, inkább rövid, helyi csapadékgócokra kell készülni. A hétfői időjárás egyik meghatározó eleme a szél lesz. Az északi, északnyugati irányú légmozgás többfelé élénk, időnként erős lehet, ami rontja a hőérzetet. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, míg napközben 10 és 18 fok közötti maximumok várhatóak.

A melegebb értékek a naposabb keleti és délkeleti területeken lehetnek, míg a felhősebb, szelesebb nyugati részeken hűvösebb maradhat az idő.