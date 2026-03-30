Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 30.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 30., hétfő.
Névnap
Zalán
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 389.74 Ft
CHF: 423.79 Ft
GBP: 449.32 Ft
USD: 338.52 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 26.
A Hatoslottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 10, 11, 17, 28, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 16 db
4-es találat: 1029 db
3-as találat: 16261 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35700 Ft
MOL: 3994 Ft
RICHTER: 11920 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.31: Túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. Az Alpokalján és a Kisalföldön a legkisebb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 1, 6, délután 6, 11 fok között alakul.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.
2026.04.01: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől csökken a felhőzet, késő estére a legtöbb helyen már gyengén felhős idő várható. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, délután már minimális a csapadék esélye. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 9, 15 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg, szeles időben a frontérzékenyeknél érgörcsök léphetnek fel, elsősorban a bőr ereiben, de a frontbetegeknél akár a szív koszorúereiben is. A vérkeringési zavarok hatására a reumatikus ízületi bántalmak is fokozódhatnak. Az erős, a Dunántúlon viharos szél komfortérzetünket is rontja, mert fokozza a hűtő hatást. (2026.03.29)
A hibát a szakemberek még vasárnap délelőtt kijavították, azóta a rendszer ismét a valós adatok alapján működik.
