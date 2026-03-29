Bár Magyarország és Dél-Afrika között nincsenek hagyományos gazdasági kapcsolatok, a hazai piacon mégis mintegy 200 millió eurónyi dél-afrikai tőke van jelen.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Ismét összeszedtük a hét legfontosabb híreit a Pénzcentrumon. Egyszerre több területen is látványos változások indultak el a magyarok életében, a munkaerőpiactól a hitelezésen át egészen a mindennapi kiadásokig. Miközben egyes végzettségekkel már komoly fizetéseket lehet elérni, másoknak az allergiaszezon, a dráguló szolgáltatások vagy épp a váratlan költségek okoznak gondot, a bizonytalan nemzetközi helyzet pedig még a nyaralási terveket is átírja.
Egyre nagyobb előnybe kerülnek azok, akik olyan végzettséget szereznek, amely egyszerre ötvözi a kreatív és a digitális készségeket. A munkaerőpiacon különösen nagy a kereslet az ilyen szakemberek iránt, a cégek gyakorlatilag versenyeznek értük, és magas fizetést is hajlandók kínálni.
A Pénzcentrum cikkének középpontjában a média design képzés áll, amely a művészet és a technológia határán helyezkedik el. Az ilyen szakokon tanulók nemcsak kreatív alapokat kapnak, hanem korszerű digitális tudást is, például grafikai, animációs, filmes vagy játékfejlesztési területen. Ez a kombináció teszi őket különösen értékessé a munkaerőpiacon.
Annak jártunk utána, hogy az idei húsvéti időszak sokaknak komoly megterhelést hozhat, mivel az allergiaszezon már most erősen beindult, és a következő hónapokban több mint 1,5 millió magyart érinthet.
A problémát az okozza, hogy a pollenszezon a megszokottnál korábban kezdődött, már februárban megjelentek az első tünetek. Sokan még megfázásra gyanakodtak, de a háttérben már az allergia állt. Az elmúlt hetekben jelentősen nőtt az allergiás panaszokkal kapcsolatos keresések száma, és egyre többen tapasztalnak orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést vagy köhögést.
Komoly költségekkel szembesülhetnek idén tavasszal a kertesház-tulajdonosok, különösen azok, akiknek idős vagy problémás fák állnak az udvarukon. A közelgő viharszezon miatt ugyanis ezek a fák komoly kockázatot jelentenek, és sokan kényszerülhetnek kivágásra még a nagyobb viharok előtt.
A probléma hátterében az áll, hogy egy erősebb vihar könnyen kidöntheti a meggyengült fákat, vagy letörheti a nagyobb ágakat, ami komoly károkat okozhat házakban, autókban vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. Emiatt egyre többen döntenek úgy, hogy inkább megelőzik a bajt, és szakemberrel kivágatják a veszélyes fákat.
Arról is írtunk a héten, hogy 2026-ban váratlan fordulat rajzolódik ki a nyaralási piacon, egyre több magyar mondja le vagy alakítja át az utazási terveit, elsősorban a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt.
A kutatás alapján azonban nem általános lemondási hullámról van szó, inkább tudatos áttervezésről. A magyarok többsége nem mond le a nyaralásról, hanem más úti célt választ, vagy belföldre vált. Ha romlik a közel-keleti helyzet, a válaszadók közel 40 százaléka inkább más országba menne, további 15 százalék pedig itthon maradna.
Akár félmillió forint körüli fizetéssel is lehet állást találni Magyarországon úgy, hogy sok esetben még tapasztalat sem szükséges, különösen az egyik legnagyobb hazai foglalkoztatónál, a Magyar Postánál.
A vállalat több mint 20 ezer embert foglalkoztat, országos lefedettséggel, így folyamatosan keres új munkavállalókat. A nyitott pozíciók jelentős része fizikai munkakör, például kézbesítő, gépjárművezető vagy logisztikai dolgozó, ahol sok esetben nem elvárás a korábbi szakmai tapasztalat.
Szóba került az is, hogy 2026 elején új lendületet kapott a magyar hitelpiac, és egyre több háztartás vesz fel nagy összegű személyi kölcsönt. A növekedés mögött már nem az infláció áll, hanem a javuló jövedelmi helyzet és a kedvezőbb hitelfeltételek.
A számok ezt jól mutatják. A személyi kölcsönök átlagos összege januárban elérte a 3,42 millió forintot, ami több mint 10 százalékos éves növekedést jelent. Nemcsak az átlag emelkedik, hanem a teljes lakossági hitelezés is erős tempóban bővül.
Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy szükség lehet-e nagyobb címletű forintbankjegyre, akár egy 100 ezer forintos bevezetésére is. A vita hátterében elsősorban az infláció és a készpénz vásárlóerejének csökkenése áll.
A forint reálértéke az elmúlt években jelentősen romlott, emiatt egyre nagyobb összegeket kell készpénzben kezelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanazért a vásárlásért ma jóval több bankjegyre van szükség, mint korábban. Emiatt időről időre felmerül, hogy indokolt lenne egy magasabb címlet bevezetése.
A héten írtunk arról is, hogy rövid időre komoly fennakadásokra kell készülni a Mol töltőállomásain, de nem üzemanyaghiányról vagy válságról van szó, hanem egy tervezett rendszerátállásról.
Ahogyan arról is beszámoltunk, hogy hosszú évek után sikerült pontosabb képet kapni arról, mi található a Hévízi-tó mélyén, egy különleges természetvédelmi kutatásnak köszönhetően.
A szakemberek eddig csak részben ismert víz alatti barlangjáratokat vizsgáltak, és most először sikerült ezek pontos helyét is feltérképezni. A kutatás során búvárok és speciális mérőeszközök segítségével rögzítették az üregek koordinátáit, így azok a felszínen is beazonosíthatóvá váltak.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.