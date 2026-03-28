Fontos figyelmeztetést kaptak a magyar utazók: ezen a hétvégén durván megkavarják a menetrendeket

Március 29-én, vasárnap hajnalban kezdődik a nyári időszámítás. Az órákat hajnali kettőkor három órára állítják előre, a váltás miatt pedig módosul a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) éjszakai, illetve hajnali járatainak menetrendje.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint az óraátállítás számos belföldi és nemzetközi vonat közlekedését érinti. A változás kihat a Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasútvillamos, valamint több térségi és helyi Volán-járat menetrendjére is.

Az éjszaka utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt feltétlenül tervezzék meg az útjukat. Erre a vasúttársaság internetes felületeit vagy mobilalkalmazását érdemes használni, mivel ezek az online rendszerek már a frissített, naprakész adatokat mutatják.

A budapesti közösségi közlekedésben a szombatról vasárnapra virradó éjjel 2:00 és 2:59 között eredetileg induló éjszakai járatok kimaradnak. Hajnali 3:01-től a BKK buszai már az új, nyári időszámítás szerint közlekednek. Fontos tudni, hogy a közterületi utastájékoztató kijelzők hajnali 2 és 4 óra között várhatóan nem üzemelnek.

A hétvégi éjszakai forgalom zavartalansága érdekében a BKK egyedi intézkedéseket vezet be. Egyes sűrítő járatokat már a megváltozott időhöz igazítva indítanak el. Azokat a buszokat pedig, amelyek még az átállítás előtti órában kezdték meg az útjukat, menet közben éri az időugrás. A részletes budapesti és országos menetrendi változásokról a közlekedési társaságok hivatalos weboldalain lehet bővebben tájékozódni.

