Ne felejtsd el, jön az óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát: a mostani lehet az utolsó óraállítás?

Ne felejtsd el, vasárnap ismét óraátállítás lesz, 2026-ban március 29-én hajnalban kell átállítani az órákat. Ekkor hajnali 2 óráról 3 órára ugrik az idő, vagyis egy órával kevesebbet alszunk, és elkezdődik a nyári időszámítás.

Az átállítás időpontját azért tették hajnalra, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozza a közlekedésben és a mindennapi működésben. A legtöbb digitális eszköz automatikusan átáll, de a hagyományos órákat továbbra is kézzel kell beállítani.

A váltás nem esik egybe sem a tavaszi szünettel, sem egy hosszabb hétvégével, ezért sokaknak nehezebb lehet az alkalmazkodás. A szervezetnek idő kell, amíg hozzászokik az új ritmushoz, gyakori a fáradtság, az alvászavar vagy a koncentráció romlása az átállás utáni napokban.

Az óraátállítás nem azonos a csillagászati tavasszal, amely március 20-án kezdődött, a nap-éj egyenlőséggel. A nyári időszámítás célja, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot, így este tovább marad világos.

Európában továbbra is egységesen alkalmazzák az óraátállítást, bár egyre több vita van a megszüntetéséről. Az Európai Unió korábban már döntött az eltörléséről, de a bevezetés még nem történt meg, így 2026-ban is marad a jelenlegi rendszer. Az idei átállás után október 25-én térünk vissza a téli időszámításra, amikor az órákat vissza kell majd állítani.

Téli vagy nyári időszámítás?

A szakmai álláspont inkább a téli időszámítás megtartása felé mutat. G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség főtitkára szerint az emberi szervezet nehezen viseli az óraátállítást, és a biológiai ritmus kutatói úgy látják, hogy ehhez teljesen alkalmazkodni nem is tudunk. A vizsgálatok szerint a tavaszi átállítás után az első éjszakán átlagosan 40 perccel kevesebbet alszunk, ami később 19 percre mérséklődik, de a kiesett alvás nem pótolható. A szervezet érzékenyen reagál arra, ha a cirkadián ritmust mesterségesen megzavarjuk.

Az óraátállítás hatása a közérzetre és az egészségre egyértelműen negatív, és az átállás időszakában a balesetek száma is emelkedik. Ha megszüntetik a rendszert, akkor kulcskérdés, melyik időszámítás marad.

A nyári időszámítás mellett gyakran az energia-megtakarítást hozzák fel, mivel kevesebb mesterséges világításra lehet szükség. Több kutatás szerint azonban ez a hatás korlátozott. A hosszabb világos esték viszont kedveznek a szabadidős programoknak, az emberek több időt töltenek a szabadban, ami javíthatja a közérzetet. A délutáni világosság miatt csökkenhet a közúti balesetek és az esti betörések száma is. A turizmus is profitálhat, mert a látogatók tovább maradnak aktívak napközben.

A téli időszámítás ezzel szemben jobban illeszkedik a szervezet természetes működéséhez. A belső óra felborulása hatással van a közérzetre és az egészségre. A szezonális depresszióval élők számára különösen kedvezőtlen, ha reggel sötétebb van. A gyerekeknél pedig koncentrációs problémát okozhat, ha a reggeli rutin még korábbra tolódik, miközben a tanítás már így is sokak szerint túl korán kezdődik.