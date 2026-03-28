Egészség

Ne felejtsd el, jön az óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát: a mostani lehet az utolsó óraállítás?

Pénzcentrum
2026. március 28. 08:15

Ne felejtsd el, vasárnap ismét óraátállítás lesz, 2026-ban március 29-én hajnalban kell átállítani az órákat. Ekkor hajnali 2 óráról 3 órára ugrik az idő, vagyis egy órával kevesebbet alszunk, és elkezdődik a nyári időszámítás.

Az átállítás időpontját azért tették hajnalra, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozza a közlekedésben és a mindennapi működésben. A legtöbb digitális eszköz automatikusan átáll, de a hagyományos órákat továbbra is kézzel kell beállítani.

A váltás nem esik egybe sem a tavaszi szünettel, sem egy hosszabb hétvégével, ezért sokaknak nehezebb lehet az alkalmazkodás. A szervezetnek idő kell, amíg hozzászokik az új ritmushoz, gyakori a fáradtság, az alvászavar vagy a koncentráció romlása az átállás utáni napokban.

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!
Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban is: így változik a boltok nyitvatartása, a parkolás és a menetrend. Készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére velünk!

Az óraátállítás nem azonos a csillagászati tavasszal, amely március 20-án kezdődött, a nap-éj egyenlőséggel. A nyári időszámítás célja, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot, így este tovább marad világos.

Európában továbbra is egységesen alkalmazzák az óraátállítást, bár egyre több vita van a megszüntetéséről. Az Európai Unió korábban már döntött az eltörléséről, de a bevezetés még nem történt meg, így 2026-ban is marad a jelenlegi rendszer. Az idei átállás után október 25-én térünk vissza a téli időszámításra, amikor az órákat vissza kell majd állítani.

Téli vagy nyári időszámítás?

A szakmai álláspont inkább a téli időszámítás megtartása felé mutat. G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség főtitkára szerint az emberi szervezet nehezen viseli az óraátállítást, és a biológiai ritmus kutatói úgy látják, hogy ehhez teljesen alkalmazkodni nem is tudunk. A vizsgálatok szerint a tavaszi átállítás után az első éjszakán átlagosan 40 perccel kevesebbet alszunk, ami később 19 percre mérséklődik, de a kiesett alvás nem pótolható. A szervezet érzékenyen reagál arra, ha a cirkadián ritmust mesterségesen megzavarjuk.

Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok 2026-ban: itt a friss táblázat, munkaidő naptár
EZ IS ÉRDEKELHET
Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok 2026-ban: itt a friss táblázat, munkaidő naptár
A 2026-os évet egy négynapos hosszú hétvége nyitja. Mutatjuk mikor lesznek munkaszüneti napok, pihenőnapok, áthelyezett munkanapok, ledolgozós szombatok jövőre.

Az óraátállítás hatása a közérzetre és az egészségre egyértelműen negatív, és az átállás időszakában a balesetek száma is emelkedik. Ha megszüntetik a rendszert, akkor kulcskérdés, melyik időszámítás marad.

A nyári időszámítás mellett gyakran az energia-megtakarítást hozzák fel, mivel kevesebb mesterséges világításra lehet szükség. Több kutatás szerint azonban ez a hatás korlátozott. A hosszabb világos esték viszont kedveznek a szabadidős programoknak, az emberek több időt töltenek a szabadban, ami javíthatja a közérzetet. A délutáni világosság miatt csökkenhet a közúti balesetek és az esti betörések száma is. A turizmus is profitálhat, mert a látogatók tovább maradnak aktívak napközben.

A téli időszámítás ezzel szemben jobban illeszkedik a szervezet természetes működéséhez. A belső óra felborulása hatással van a közérzetre és az egészségre. A szezonális depresszióval élők számára különösen kedvezőtlen, ha reggel sötétebb van. A gyerekeknél pedig koncentrációs problémát okozhat, ha a reggeli rutin még korábbra tolódik, miközben a tanítás már így is sokak szerint túl korán kezdődik.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:29
09:06
08:45
08:40
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 28. szombat
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
A Föld órája
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
2 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
3
3 hete
Meghalt Kiss László
4
3 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
5
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 09:06
Itt az új DIMOP Plusz KKV-pályázat: akár 12 millió forintot is kaphatnak a cégek digitális infrastruktúra fejlesztésre
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 08:45
Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 14 ezer magyar, te is köztük vagy?
Agrárszektor  |  2026. március 28. 08:27
Sötét jövőt jósolnak a magyar agráriumnak: enélkül nem lesz jövő