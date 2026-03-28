Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is. A Dunántúlon viharos széllökések nehezítik a közlekedést, miközben a hőmérséklet is nagy különbségeket mutat az ország különböző részein.

Szombaton erősen változó időre kell készülni az országban. Délen és több nyugati térségben erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, míg máshol hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Reggel a Sopron környéki térségben még gyenge havazás sem kizárt, napközben pedig főként déli, délkeleti irányból elszórtan záporok, gyenge eső érkezhet.

A szél lesz az egyik meghatározó tényező. A Dunántúlon az északi, északnyugati szél több helyen viharossá fokozódik, míg a Dunától keletre az északkeleti szél marad erős, helyenként szintén viharos lökésekkel. Ez jelentősen ronthatja a hőérzetet, különösen a nyugati országrészben.

A hőmérséklet nagy különbségeket mutat. Reggel 1 és 9 fok között alakulnak az értékek, napközben viszont akár 21 fokig is emelkedhet a hőmérséklet a naposabb keleti területeken, miközben nyugaton és délnyugaton jóval hűvösebb marad az idő.

Vasárnap sem nyugszik meg az időjárás. A Dunántúlon többfelé várható eső, a Bakonyban és az Alpokalja magasabb részein pedig havas eső, sőt gyenge havazás is előfordulhat. A Dunától keletre inkább záporokra kell számítani, miközben a felhőzet szakadozottá válik, és több helyen kisüt a nap.

A szél továbbra is erős marad, országszerte sokfelé kísérik viharos lökések az északias irányú áramlást. Ez nemcsak a közérzetet rontja, hanem a közlekedésben is okozhat nehézségeket.

A vasárnapi csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, ami visszaesést jelent a szombati maximumokhoz képest. A hétvége összességében szeles, csapadékos és változékony képet mutat, a tavaszias és a télies elemek egyszerre lesznek jelen az időjárásban.