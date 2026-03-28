2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Tűzoltók dolgoznak a viharos szélben kidőlt fa eltávolításán Nagykanizsa keleti városrészében 2026. március 27-én.MTI/Varga György
Utazás

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Pénzcentrum
2026. március 28. 07:59

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is. A Dunántúlon viharos széllökések nehezítik a közlekedést, miközben a hőmérséklet is nagy különbségeket mutat az ország különböző részein.

Szombaton erősen változó időre kell készülni az országban. Délen és több nyugati térségben erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, míg máshol hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Reggel a Sopron környéki térségben még gyenge havazás sem kizárt, napközben pedig főként déli, délkeleti irányból elszórtan záporok, gyenge eső érkezhet.

A szél lesz az egyik meghatározó tényező. A Dunántúlon az északi, északnyugati szél több helyen viharossá fokozódik, míg a Dunától keletre az északkeleti szél marad erős, helyenként szintén viharos lökésekkel. Ez jelentősen ronthatja a hőérzetet, különösen a nyugati országrészben.

A hőmérséklet nagy különbségeket mutat. Reggel 1 és 9 fok között alakulnak az értékek, napközben viszont akár 21 fokig is emelkedhet a hőmérséklet a naposabb keleti területeken, miközben nyugaton és délnyugaton jóval hűvösebb marad az idő.

Vasárnap sem nyugszik meg az időjárás. A Dunántúlon többfelé várható eső, a Bakonyban és az Alpokalja magasabb részein pedig havas eső, sőt gyenge havazás is előfordulhat. A Dunától keletre inkább záporokra kell számítani, miközben a felhőzet szakadozottá válik, és több helyen kisüt a nap.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szél továbbra is erős marad, országszerte sokfelé kísérik viharos lökések az északias irányú áramlást. Ez nemcsak a közérzetet rontja, hanem a közlekedésben is okozhat nehézségeket.

A vasárnapi csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, ami visszaesést jelent a szombati maximumokhoz képest. A hétvége összességében szeles, csapadékos és változékony képet mutat, a tavaszias és a télies elemek egyszerre lesznek jelen az időjárásban.
