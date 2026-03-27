Soltvadkert, 2025. április 18.Viharban megrongálódott lakóház Soltvadkerten 2025. április 18-án.MTI/Donka Ferenc
Brutális ítéletidő csapott le Nyugat-Magyarországra: fákat csavart ki a szél, több településen nincs áram - és még nincs vége

Továbbra is komoly fennakadásokat okoz az ítéletidő Nyugat-Magyarországon: olvasónk szerint Ják településen jelenleg sincs áram, és a megyében több helyről is hasonló problémákat jeleztek.

A helyi önkormányzat arra kérte a lakosokat, hogy aki meg tudja oldani, ne vigye óvodába a gyermekét, mivel az intézményben sincs áramellátás. A szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán, azonban egyelőre nem tudni, mikor áll helyre teljesen az ellátás.

A HungaroMet csütörtök koraeste adott ki riasztást a térségra a viharos szél miatt: késő estétől Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban a széllökések sebessége esetenként az óránkénti 90-95 kilométert is meghaladhatta. Pénteken az erős szél már az északkeleti országrészt, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét is eléri. 

Péntek estig viharos, helyenként a 90 km/h-t is meghaladó széllökések és kiadós esőzések határozzák meg az időjárást, elsősorban a Dunántúl térségében. A Dunántúl nyugati részén késő estig gyakoriak lesznek a 70-90 km/h-s északi széllökések. Vas, Zala és Somogy vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban napközben akár a 90-95 km/h-t is meghaladhatja a szél ereje.

A szombathelyi Olad városrász közösségi oldalára feltöltöttek egy videót az esti pusztításról, mint írták, a szél fákat döntött ki, komoly károkat okozott:

A 112 Press szerint a városban több helyen is fennakadásokat okozott az időjárás: 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

 

 

