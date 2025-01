Már nem a gazdagok kiváltsága: potom pénzért nyaralhatsz luxushajón 2025-ben, fogynak a helyek

A tengeri hajóutak egyre népszerűbbek a magyar utazók körében, egy egyhetes mediterrán hajóút akár 700-800 euróból (290 - 330 ezer forintból) is kijöhet fejenként – persze a költségek ennél jóval magasabbra is rúghatnak. Ugyanakkor hajóutakkal kapcsolatban rengeteg a félreértés és tévhit, különösen a különböző extra szolgáltatások árazásával kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen utazás csak a leggazdagabbak számára elérhető, vagy hogy rejtett költségek sora vár a gyanútlan utasokra. Hajdu-Pásztor Petra, a CLICKnCRUISE ügyvezetőjével készült interjúban szóba kerül az árazáson kívül a fenntarthatóság kérdése és a hajózás jövője is.

Pénzcentrum: Miért döntöttél úgy, hogy utazási irodát alapítasz a 2020-as évek elején egy ilyen speciális piaci környezetben, mint a magyar?

Hajdu-Pásztor Petra: Én eredetileg a divatiparban dolgoztam Londonban, de hamar rájöttem, az a típusú munka nem nekem való. Egyszer volt lehetőségem elmenni egy hajóbejárásra Southamptonban, a kikötőben, egy úgynevezett fam tripre a barátaim révén. Megnéztem a hajót, körbejártam, ebédeltünk egyet – ennyi volt az egész, de akkor és ott, rögtön éreztem, én ezt akarom csinálni: hajókkal szeretnék foglalkozni, a hajós utakkal. Ez kint, Angliában nem sikerült, viszont itthon a Neckermanntól kaptam egy lehetőséget: a marketing osztályon dolgoztam ugyan, de az is a feladataim közé tartozott, hogy minél több hajótársaságot keressek meg és bővítsem az iroda kínálatát. Én akkor erre a feladatra úgy tekintettem, mint életem lehetőségére, imádtam a munkám.

Milyen évet írunk ekkor?

2019-et, és '19 végén történt az anyavállalattal a csődhelyzet, én még 2020 februárig voltam aztán a Neckermannál. Akkor és ott ugyan még nem láttuk a Covidot, mégis felmondtam, mert gyakorlatilag nem volt elvégzendő munka.

A lezárások után aztán, amint lehetett menni, én újra hajóra vágytam. Ki is néztem egy utat, pontosan tudtam, mit akarok, csak le kellett volna foglalnom. Ám ekkor szembesültem vele, hogy ez nem pont úgy működik, mint bármelyik másik területe az utazásnak, hogy felmegyek egy oldalra, lefoglalom, kifizetem, és kész. Ez egy hajóútnál sokkal bonyolultabb procedúra volt, utasként akkor szembesültem vele először, hogy ez gyakran komoly nehézségekbe ütközik. Három hétig levelezgettem egy hazai utazási irodával, akik le akartak beszélni a hajózásról, ami nagyon fájt. Már csak azért is, mert én előtte sokáig azon dolgoztam, hogy népszerűsítsük Magyarországon a hajózást, főleg a fiatalabbak körében, és akkor egy magyar iroda visszautasít?

Éppen ezért 2021 nyarán úgy döntöttem, ezt a problémát megoldom, és egy évre rá el is indult az oldalunk. Az ötletgazda tehát én vagyok, de van egy társalapítóm, akivel mi mindig is startupként tekintettünk magunkra. Ugyan a turizmusban tevékenykedünk, ezért speciális szabályok vonatkoznak ránk, nincs meg az a szabadságunk, mint egy hagyományos startupnak, nem tudunk olyan szabadon dönteni, hiszen nem a saját termékeinket értékesítjük, viszont magának az ökoszisztémának abszolút a részei vagyunk, és úgy is közelítjük meg a cégépítést, a terjeszkedést, a céges struktúrát, mint egy startup, és úgy is tervezzük egyébként a jövőt.

Tehát akkor egy valós piaci rést találtatok meg?

Én úgy gondolom, igen. Nagyon-nagyon sok nehézsége van ennek a szektornak, viszont azt látom, hogy van arra valós igény itthon, amit mi csinálunk, illetve amik a terveink közt szerepelnek.

Össze tudnád foglalni röviden, mivel is foglalkoztok tulajdonképpen?

Mi egy online hajóútfoglalási portált üzemeltetünk, amiben az a különleges, hogy az áraink folyamatosan frissülnek, hiszen a hajótársaságtól kapjuk őket közvetlenül. Ennek azért van jelentősége, mert tőlünk, ellentétben más irodákkal, nem kell ajánlatot kérni. Van rá lehetőség, persze, de azonnal is le lehet foglalni az utakat. Egy transzparens, átlátható pénzügyi modellel dolgozunk.

Az azonnali foglalást más magyarországi iroda nem tudja biztosítani?

Mi az árakat közvetlenül a hajótársaságoktól vesszük át, míg az utazási irodák jellemzően egy API-szolgáltatón keresztül, egy harmadik féltől. Mi azt mondtuk, szeretnénk teljes mértékben az összes adatnak a tulajdonában lenni, látni, hogyan változnak az árak és ezáltal a keresési folyamatot is tudjuk saját magunk irányítani. Ez az utazó szempontjából azt jelenti, hogy a mi oldalunkon az elején kiválasztod, hogy hányan utaztok, például két felnőtt, két gyerek, és utána úgy látod már az árakat, azokat a kabinokat, ahol egyébként négy fő elfér.

És az egyedi Magyarországon, nincs még egy olyan foglalási oldal, ami ezt tudja?

Tudtommal nincs. Onnan lehet tudni, hogy egy oldal nem ezt a modellt követi, hogy az utazóknak a számát csak a végén tudod kiválasztani, és ha egy család utazik, mondjuk 4 fő, azzal az információval nem tud mit kezdeni, és a végén kijön, hogy háromszor annyiba fog kerülni, mint amit neked a rendszer végig jelzett, mert más kategóriába tesz át. Mi erre találtunk megoldást, emiatt is hangsúlyozom a startup vonalat, mert egy technológiai cégként tekintünk magunkra, minden a product-ról szól. Egy IT-cég vagyunk gyakorlatilag a turizmus iparágban.

És hogy alakultak a foglalási számok az elmúlt a 3 évben?

Ugye mi olyan elvárásokat is támasztunk magunkkal szemben, mint egy startup, tehát egy szép felívelő görbét szeretnénk bejárni. Éves szinten 3-4-szerezni tudjuk az előző évi bevételünket, és folyamatosan próbáljuk a szezonalitásokat is kiegyenlíteni.

Tehát akkor ti közvetlenül a hajózási társaságokkal vagytok szerződésben?

Igen.

Feltételezem egy bizonyos százalék a hasznotok foglalásonként, de még így is olcsóbbak tudtok lenni, mint egy hagyományos utazási irodán keresztüli foglalás?

Utazási irodája válogatja, hogy ők miként áraznak. Van olyan, ahol van foglalási díj, amit vagy kommunikálnak vagy nem, én folyamatosan monitorozom a piacot, kérek ajánlatokat másoktól inkognitóban.

Az elmúlt években egyre többen választják a hajós utazásokat. Szerinted miért váltak ezek az utak ilyen vonzóvá az utazók körében?

Szeretném azt hinni, hogy mi is hozzájárulunk ehhez, illetve a számok azt mutatják Én azt gondolom egyébként, hogy van az emberekben, főleg a pandémia óta egy erős vágy, hogy kipróbáljanak új dolgokat. Bakancslistás utazásokat, és egy tengeri hajóút azért sokak bakancslistáján szerepel. Utánamennek és kiderül számukra, hogy tulajdonképpen ezek sokkal olcsóbbak, mint gondolták, akár meg is engedhetik maguknak. Nagyon vágynak az új élményekre.

Minél sűrűbb utazásokra vágyunk szerinted?

Talán igen. Kevés nyaralás tudja azt, hogy 7 nap alatt megnézel 5 várost, miközben pihensz is, és észre sem veszed, hogy úton vagy, hiszen maximális kényelemben vagy szórakoztatva, és nem kell a két desztináció között 8-10 órán vezetned vagy zötykölődnöd egy buszon. Ár-érték arányban amit egy hajóút ad, azt más út nem nagyon tudja.

Visszatérve az előző kérdésedre, én úgy látom, hogy a Covid miatt a hajótársaságok rájöttek arra, hogy nyitniuk kell az újabb generációk, a fiatalok felé.

Miért, jellemző az, hogy idősebbek utaznak inkább hajóval?

Hagyományosan igen, ez volt a jellemző, de az utóbbi években ez megváltozott - és ez nekünk kapóra jött, hiszen pont emiatt tudunk sikeresen működni, ezért van lehetőségünk a hajótársaságokkal közvetlenül együttdolgozni: olyan partnert látnak bennünk, akik meg tudják szólítani azt a szegmenst, akiket ők csak nehezen érnek el. Ők tudják, és mi is tudjuk, csak egyszer kell feltenni valakit egy tengerjáró hajóra, akár csak 1-2 napra, onnantól kezdve biztos, hogy visszatérő utas lesz.

Hogyan változott a hajós turizmus az elmúlt évtizedben, különösen a COVID-19 járvány óta? Milyen kihívásokkal nézett szembe az iparág, és hogyan reagáltak ezekre?

A hajózásnak a legnagyobb kihívása az egyes országok beutazási követelményei voltak, amik olyan tempóban változtak, hogy azt nagyon-nagyon nehéz volt lekövetni. Akár olyan változások is voltak, hogy elindultál egy hajóúton, és mire kikötöttél, addigra már teljesen mások voltak a szabályok. Szerintem ez nehezítette meg nekik a leginkább a helyzetüket, és ezután vissza kellett valahogy csábítani az embereket a fedélzetre

Ezért is fordultak a fiatalabb generációkhoz?

Biztos, hogy ez is benne van, de ez a fókusz váltás már korábban beindult azzal, hogy olyan hajókat kezdtek el építeni, ami kifejezetten a fiatalokat, a kisgyerekes családokat célozza. Az, hogy aquaapark van egy hajón, már alap, ma olyan extrákkal licitálnak egymásra, mint például hullámvasút, három szintes gokart pálya, szörf-, vagy éppen szabadesés szimulátor.

De tudni kell, hogy ezeket a hajókat, 5-6 évre előre rendelik meg, tehát még bőven a pandémia előtt megvoltak már a tervek, már akkor is tudták, hogy nyitni kell a fiatalok felé, de tény, hogy az események felgyorsították a folyamatot.

Egyre nagyobb figyelem irányul a fenntarthatóságra a turizmusban. Ti, mint közvetítők hogyan tudjátok csökkenteni a hajós utak ökológiai lábnyomát?

A Cruise Lines International Association-re szoktunk hivatkozni, nekik van egy karbonsemlegességi vállalásuk: mi csak azokkal a társaságokkal kötünk szerződést, akik ezt vállalták. Ez egyrészt számunkra, személy szerint is fontos, másrészt azt látjuk, az utasainknak is. A céldátum 2050, ám sokan már 2030-ra fogják tudni teljesíteni ezt a vállalást. Van egy szűrő is az oldalunkon, ahol a látogatóink ki tudják választani az LNG üzemanyaggal működő hajókat, amelyek éppen ezért sokkal alacsonyabb károsanyagkibocsátással működnek.

Azt pedig kevesen tudják, hogy a hajóknak egy sor olyan extra környezetvédelmi feltételnek kell megfelelniük, ami sem a légiközlekedésben, sem a hotelekben nincs. Ilyen például az, hogy hogyan tisztítják a szennyvizet: erre nagyon erős kritériumok vannak érvényben, vagy hogy az ételláncba hogyan integrálják a helyi termelőket, a helyi piacokat.

Emellett nagyjából 30 projekt fut a világban párhuzamosan, ami azt teszteli, hogy melyik üzemanyag lenne a legzöldebb megoldás. A karbonsemlegességet ugyanis kompenzációval is el lehet érni, de még jobb megoldás természetesen a kibocsátás minimalizálása lenne.

Léteznek persze, ahogyan hibrid autók, vagy buszok, hibrid hajók is, nagyjából már összesen 147 szeli a vizeket, melyek rá tudnának csatlakozni a kikötőkben áramforrásokra – feltéve, ha ki lennének ezek építve. De sajnos a legtöbb helyen még nincsenek, hiszen óriási beruházás, és a városok erre nem szívesen költenek egyelőre. Az oldalunkon is van már egy ilyen szűrő, de nagy kérdés, hogy mit kezdjünk vele: én szeretném ugyanis a fenntarthatóságot úgy kommunikálni a látogatóink felé, hogy még csak véletlenül se legyen greenwashing. Mert hiába hibrid egy hajó, ha valójában nem úgy működik. Ez részünkről is átvágás lenne.

Tehát a hajók készen állnak, úgy látom, a társaságok amit tudtak, megtettek ezzel kapcsolatban, most már csak a kikötőkre várunk. De nagyon úgy fest, amíg nem lesz egy kötelező határidő a töltők megépítésére, addig óriási előrelépés nem lesz ez ügyben.

Beszéljünk egy kicsit az árazásról: tudom, ez rengeteg tényezőtől függ, mégis próbáljuk behatárolni egy négyfős család a mediterrán térségben nyáron mennyiért tud hajózni egy hétig?

Igen, sok mindentől függ az ár, nyilván a klasszikus nyári hónapok a legdrágábbak. Mi azt szoktuk javasolni az utasainknak, , ha tehetik, gondolkodjanak tavaszi vagy akár őszi időpontokban, olyankor sokkal kellemesebb az idő. Ezen kívül 2 fő részére érdemes belső kabinokat is kipróbálni akár, hiszen van, hogy konkrétan fele annyiba kerülnek, mint mondjuk egy erkélyes. Sokan hiszik, de egyáltalán nem nyomasztó egy ablak nélküli helyiség, főleg ha csak alvásra használják. A legtöbben még szeretik is, azt mondják, sokkal jobban alszanak ezekben.

A nyári szünetben egy 2 gyermekes család részére egy hét balkonos kabinban 3200 Euró körül alakul – ebben a ki- és a hazajutás költsége természetesen nincs benne.

Mit tartalmaz pontosan ez az ár?

Amikor elindítottam a vállalkozásomat számomra nagyon fontos volt, hogy mi ne legyünk „apróbetűs cég”, azaz ne legyenek rejtett költségek – ugyanis nagyon sok kritika éri a turizmus, azon belül is elsősorban a hajózást emiatt. Mi pontosan feltüntetjük, mit tartalmaz az ár, és minden, ami kötelező, azt beleépítettük. A kötelező alatt értem a kikötői illetéket, illetve a kötelező borravalót. Ezen kívül tartalmazza a teljes ellátást a hajón, minden étkezést, a svédasztalos étteremben és a vacsorát la carte értteremben is.

És az italcsomag? Az is kötelező, vagy az opcionális?

Nem, az italcsomag az opcionális, azaz külön meg lehet vásárolni, de minél közelebb van az indulás időpontja, annál drágábban, a hajón helyben megvásárolva pedig a legdrágább. De sokan megelégszenek azzal, ami a büfében elérhető, kávé, víz, tea és a reggeli gyümölcslevek.

Milyen rejtett költségek vannak még ezen kívül? Úgy tudom, hogy az internet sem ingyenes, és mobilnet ugye nincs a tenger vagy az óceán közepén.

Igen, van olyan társaság, ahol benne van az internet a csomag árában, de a klasszikus nagy hajóknál külön meg kell vásárolni. Nálunk is hozzá lehet adni már a foglalásnál ezt a tételt, 3-4 különböző csomag is van a legtöbb esetben. Régióként változó az ára, de abszolút megfizethető. Tehát mondjuk egy egyhetes útra van 37 ezer forintos wifi csomag.

És a hajón elérhető egyéb szolgáltatások sem ingyenesek gondolom.

Az ár tartalmazza az edzőterem, jacuzzi- és medence használatot, szórakoztató műsorokat, bulikat és színházi előadásokat is. Minden nap van zumba óra például a medence mellett és a tengeri napokon táncórákon is részt lehet venni ingyenesen.

Aki egy fitnesz órán akar részt venni, vagy egy különleges étterembe menne vacsorázni, azt ki kell fizetni – de ezek természetesen nem kötelező tételek. Ami alapból benne van az árban, és ez mindegyik hajtársaságra igaz, hogy van egy svédasztalos étterem, ahol van reggeli, ebéd, vacsora, közte snackek, tehát folyamatosan lehet ott étkezni.

Mint most a legnépszerűbb régiók Magyarországról nézve? Hova mennek a magyarok?

Még mindig a Földközi-tenger, és azon belül is a Nyugat-Mediterrán vidék szokott népszerű lenni, de egyre többen fedezik fel maguknak a coolcationt, azaz nyáron nem a Földközi-tengerre mennek, hanem hűvösebb vidékekre, Alaszka környékére például, vagy Izlandra és a Norvég-fjordok is sláger desztinációnak számít.

Milyen változások várhatóak az iparágban a következő 5-10 évben? Van olyan trend, amit különösen meghatározónak tartasz?

Most egyébként az látszik, hogy kezd kettéválni, tehát egyre nagyobb hajókat építenek a társaságok, és van a másik véglet, hogy elkezdtek kisebbeket építeni, pár száz fős egységeket. A közepes, 2000-3000 fős hajók, amiket nagyon szeretnek magyarok, kezdenek visszaszorulni.

A 2-300 fős hajók luxusként pozícionálják magukat, úgyhogy azok mindig drágábbak, viszont az új hajók is drágábbak, mint a régebbiek, mert ugye újak.

Én azt gondolom, hogy az a trend, hogy nagyon sokan próbálják ki először a hajózást, az biztosan folytatódni fog. Jelenleg 27 százalék azok aránya éves szinten, akik először utaznak hajóval, Itthon ez a szám jóval magasabb.

Mi a leggyorsabban növekvő szegmens ebben az iparágban?

A leginkább növekvő alszegmense ennek az iparágnak jelenleg az expedíciós utak. 71 százalékkal nőtt az expedíciós úton részt vevők száma 2019 és 2023 között. Rengeteg olyan hely van ugyanis a világon, ahová csak hajóval lehet eljutni. Ez a trend is meg fog jelenni Magyarországon hamarosan.

Mikor érdemes lefoglalni egy hajóutat? Mikor vannak a legjobb akciók, last minute ajánlatok?

Tulajdonképpen a legjobb időpont a foglalásra egy évvel az indulás előtt, már csak az árak és a választék miatt is. Gyakori, hogy szinte azonnal betelnek a helyek, főleg a népszerű nyári vagy ünnepek környéki időpontra. Főszezonban már tízből kilencszer azt kell mondanunk, hogy nem tudunk kabint foglalni, vagy csak óriási kompromisszumok árán. A last minute a főszezonban pedig gyakorlatilag nem is létezik – persze lehetnek lemondások, de nem igazán jellemző.

Képek: Gosztola Judit