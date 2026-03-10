Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt

A piacok azonban továbbra is óvatosak, mert a Hormuz-szoroson átvezető szállítási útvonal még nem nyílt meg újra, és az amerikai elnök üzenetei egyelőre nehezen értelmezhetők: a háború előtt kitűzött két fő amerikai cél közül eddig egyik sem teljesült maradéktalanul.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, meredeken estek az európai kőolaj és földgázárak, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni konfliktus közeli lezárását helyezte kilátásba. A Portfolio elemzése szerint azonban a helyzet nem ilyen fekete-fehér.

Az irányadó, holland TTF határidős földgázár kedden 16 százalékos eséssel nyitott, és jelenleg 47,5 euró/MWh szinten áll. Az iráni háború kitörése óta szélsőséges ármozgások jellemzik az európai gázpiacot. A mostani zuhanás elsősorban Trump kijelentésének tulajdonítható, miszerint a hadművelet az ütemterv előtt jár, és a konfliktus hamarosan lezárulhat.

Az Egyesült Államoknak a háború megindításakor két fő célja rajzolódott ki: az iráni rezsim leváltása (rezsimváltás elérése), valamint az ország nukleáris fegyverprogramjának és kapcsolódó kapacitásainak megsemmisítése. Egyik cél sem valósult meg teljes egészében. Bár a perzsa állam vezetésének jelentős részét a háború elején egy célzott támadásban likvidálták, azóta Hámenei fiát választották utódként, akit az elemzők még keményebb vonalat képviselő vezetőként írnak le. A nukleáris létesítmények egy részét ugyan az izraeli–amerikai légi fölénynek köszönhetően sikerült lebombázni, ám a több mint 400 kilogramm, magasan dúsított – lassan fegyverminőségűnek tekinthető – uránkészlet holléte továbbra is ismeretlen.

A piaci szereplők ezért továbbra is bizonytalanok. Az ING stratégiai elemzői, Warren Patterson és Ewa Manthey szerint Trump szavai ugyan némi megkönnyebbülést hoztak az energiapiacok számára, de hatásuk egyelőre korlátozott. Tartós árcsökkenést az hozhatna, ha a Hormuz-szoroson áthaladó szállítások ténylegesen újraindulnának. Ezzel szemben az amerikai elnök megszólalása óta a térségben nem csillapodtak a támadások: több közel-keleti ország rakétafenyegetést jelzett, légvédelmi szirénákat indított, illetve drónokat fogott el kedden.

A világ cseppfolyósított földgázának (LNG) nagyjából egyötöde halad át ezen a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon, elsősorban a katari LNG-üzem termeléséből. Ez a létesítmény a világ legnagyobb kapacitású LNG-üzemei közé tartozik – és múlt hét óta leállt.