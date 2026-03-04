Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás

A magyar FMCG-szektor 2026-ra nehézségekkel néz szembe: a kisboltok tömeges bezárása, a telített piac és az árrésstop hatása mellett a verseny és a jövedelmezőség kérdése egyre élesebben jelentkezik. A Portfolio Retail Day 2026 konferenciájának panelbeszélgetésén a résztvevők elmondták, hogy a nagykereskedelem is szűkül, miközben a plázastop és a magyar kereskedelmi infrastruktúra kihívásai tovább nehezítik a szektor helyzetét.

Szász Péter, a Portfolio elemzője azzal kezdte, hogy sokat halljuk, hogy szektortól függetlenül versenyképesnek kell lenni, azonban a kiskereskedelem az elmúlt években sok pofont kapott. Kozák Tamás az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mindezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a magyar kereskedelem volumennövekedése elmaradt a V4-országokétól. Szerinte a fő probléma a hatékonyság, és ugyan a kereskedelemben ez javult, de az eredményességben viszont van probléma.

Justin Endre a Nagykerem Kft. tulajdonosa a szektor 2026-os kilátásairól elmondta, hogy a kis szereplőknek nagyon nehéz, és hangsúlyozta, hogy nem most nyitna boltot függetlenként. Szerinte a kis szereplőknek most valahová tartoznia kell, mivel annyira telített a piac, hogy a most kezdő függetlenek nem tudnának életben maradni.

Az árrésstopról elmondta, hogy a multikat érinti elsősorban, de a kisvállalkozások zárnak be tőle. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt években több ezer kisvállalkozás volt kénytelen az intézkedés miatt bezárni. Őket annyira nem érintette az árrésstop, sok import termékhez is jutnak hozzá, így annyira a bolthálozatukon nem érzi ezt meg.

Kozák Tamás ehhez hozzáfűzve elmondta, hogy ha az árréstoppal együtt akarunk élni, akkor döntsük el, hogy elindulunk a tervgazdaság irányába, és mindenre terjesszük ki. Szerinte nem működik az, hogy úgy csinálunk, mintha piacgazdaságban élnénk, közben pedig „8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoz” ez az intézkedés. Hangsúlyozta, hogy nem tartható fenn az árréstopp, vagy akkor paradigmaváltás szükséges a gazdaságban. Azt is elmondta, hogy a kis boltok ebben a helyzetben nem tudnak lépést tartani.

A kisboltok bezárásával kapcsolatban Justin Endre kifejtette, hogy talán amiatt fog megállni vagy csökkenni a számuk, hogy az elmúlt egy évben a gyengébbek elhullottak. Mint kiemelte, hibás dolog a verseny korlátozása, és így is sok olyan tényező van, amivel a szektor szereplőinek meg kell küzdenie. Az árrésstop kivezetésével szerinte sokkal tisztább lesz a verseny.

Kozák Tamás szerint mindenhol csökken a boltok száma többek közt az online kereskedelem térnyerése miatt is – ez egy globális folyamat, ugyanakkor a magyar kereskedelmi infrastruktúrával szerinte vannak gondok, hiszen nagy elmaradásunk van az uniós átlaghoz viszonyítva. Felhívta a figyelmet, hogy van 400 település Magyarországon, ahol egyáltalán nincs semmilyen bolt – ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a településfejlesztésre is figyelmet kellene fordítani.

Justin Endre a nagykereskedelemre áttérve megjegyezte, hogy ott is az az irány látszik, hogy folyamatosan szűkül, és egyre inkább tűnnek el a kisebb szereplők. Hosszútávon szerinte a verseny csökkenni fog, mert csak néhány nagyobb szereplő fog maradni. Emellett szerinte csak a nagyon jól eladható termékeknek nagyobb a kereslete.

A plázastopról szólva Kozák Tamás kifejtette, hogy 2026-ban ha minden jól megy, akkor elindul a beruházás, és ezzel pedig szerinte meg kell szabadulni az ilyen intézkedésektől. A plázastop szerinte nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és az egész rendszer nem transzparens. Mint hangsúlyozta, több szempontból az értelmét sem látja az intézkedésnek.

