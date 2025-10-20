Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály

Prága városi tanácsa jóváhagyta a közösségi elektromos roller szolgáltatások betiltását 2026 januárjától, miután évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre - jelentette a Radio Prague International.

A cseh főváros 2026 januárjától új szabályozási rendszert vezet be a megosztott közlekedési módokra, amelynek részeként teljesen betiltják az e-roller szolgáltatásokat Prága területén. A döntést a városi tanács a mai napon hagyta jóvá, válaszul a lakosság és a belvárosi kerületek évek óta tartó panaszáradatára.

A problémák középpontjában elsősorban a szabálytalanul leparkolt rollerek álltak, amelyek gyakran eltorlaszolják az utcákat, valamint a járdákon közlekedő, főként turisták által használt járművek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogosokra.