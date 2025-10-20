2025. október 20. hétfő Vendel
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
München, Németország - december 29.: tipikus escooter a müncheni járdán 2023. december 29-én.
Utazás

Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály

Pénzcentrum
2025. október 20. 12:45

Prága városi tanácsa jóváhagyta a közösségi elektromos roller szolgáltatások betiltását 2026 januárjától, miután évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre - jelentette a Radio Prague International.

A cseh főváros 2026 januárjától új szabályozási rendszert vezet be a megosztott közlekedési módokra, amelynek részeként teljesen betiltják az e-roller szolgáltatásokat Prága területén. A döntést a városi tanács a mai napon hagyta jóvá, válaszul a lakosság és a belvárosi kerületek évek óta tartó panaszáradatára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A problémák középpontjában elsősorban a szabálytalanul leparkolt rollerek álltak, amelyek gyakran eltorlaszolják az utcákat, valamint a járdákon közlekedő, főként turisták által használt járművek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogosokra.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #parkolás #turizmus #közösségi közlekedés #szabályozás #betiltás #gyalogos #prága #roller #e-roller

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:54
12:45
12:32
12:15
12:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
4
1 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
1 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:15
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:07
Mit ünneplünk október 23-án? Ünnepi programok, megemlékezések, útlezárások 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 20. 12:36
Súlyos kijelentést tett Áder János az illegálisan fúrt kutakról