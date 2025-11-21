Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak.
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
Jelentősen emelkedett a motoros rollerek által okozott balesetek száma Magyarországon, amióta a KSH másfél éve elkezdte nyilvántartani ezeket az eseteket. Egyes hónapokban már a motorkerékpárosokat és a teherszállító járműveket is megelőzték a baleseti statisztikákban - jelentette a G7.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a motoros rollerek által okozott balesetek száma drasztikusan emelkedett, mióta 2022-ben megkezdődött ezek nyilvántartása. A tendencia olyan erőteljes, hogy bizonyos időszakokban már a motorkerékpárosok és a teherszállító járművek előtt szerepelnek a baleseti rangsorban, így jelenleg csak a kerékpárosok és az autósok előzik meg őket rendszeresen.
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség. A hazai egészségügyi adatok is alátámasztják ezt a trendet: a Bethesda Gyermekkórház 2023 márciusa és szeptembere között 202 olyan gyermeket látott el, akik elektromos rollerrel kapcsolatos balesetben sérültek meg.
Fontos megjegyezni, hogy a személyszállító járművek nem szerepelnek az összehasonlító statisztikákban, mivel ezek esetében nagyságrendileg magasabb számokról beszélhetünk. A KSH adatai szerint havonta 700-1300 személyi sérüléssel járó balesetet regisztrálnak ebben a kategóriában. A statisztikák pontosságát ugyanakkor befolyásolhatja, hogy a roller- és kerékpárbaleseteknél nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, hogy az érintettek nem jelentik a kisebb sérüléseket, így ezek nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
Minden megtett ezer kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményezett.
Három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak.
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?
Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
Tényleg életveszélyes sugárzást bocsátanak ki az elektromos autók? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
