Low section of man riding electric push scooter. Traffic street lights on background.
Autó

Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj

G7
2025. november 21. 08:44

Jelentősen emelkedett a motoros rollerek által okozott balesetek száma Magyarországon, amióta a KSH másfél éve elkezdte nyilvántartani ezeket az eseteket. Egyes hónapokban már a motorkerékpárosokat és a teherszállító járműveket is megelőzték a baleseti statisztikákban - jelentette a G7.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a motoros rollerek által okozott balesetek száma drasztikusan emelkedett, mióta 2022-ben megkezdődött ezek nyilvántartása. A tendencia olyan erőteljes, hogy bizonyos időszakokban már a motorkerékpárosok és a teherszállító járművek előtt szerepelnek a baleseti rangsorban, így jelenleg csak a kerékpárosok és az autósok előzik meg őket rendszeresen.

A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség. A hazai egészségügyi adatok is alátámasztják ezt a trendet: a Bethesda Gyermekkórház 2023 márciusa és szeptembere között 202 olyan gyermeket látott el, akik elektromos rollerrel kapcsolatos balesetben sérültek meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Fontos megjegyezni, hogy a személyszállító járművek nem szerepelnek az összehasonlító statisztikákban, mivel ezek esetében nagyságrendileg magasabb számokról beszélhetünk. A KSH adatai szerint havonta 700-1300 személyi sérüléssel járó balesetet regisztrálnak ebben a kategóriában. A statisztikák pontosságát ugyanakkor befolyásolhatja, hogy a roller- és kerékpárbaleseteknél nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, hogy az érintettek nem jelentik a kisebb sérüléseket, így ezek nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.

Címlapkép: Getty Images
