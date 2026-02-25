Záporok keleten, napsütés nyugaton – megosztott lesz az ország időjárása

Szerdán jellemzően napos idő várható, csapadék csak a keleti tájakon várható, ott délitánig még felhős marad az idő is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul.

Általában napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban.

Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.