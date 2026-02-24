Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 24.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 24.
Névnap
Mátyás
Friss hírek
- Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
- Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
- Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
- Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz
- Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
- Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Deviza árfolyam
EUR: 379.42 Ft
CHF: 415.28 Ft
GBP: 434.47 Ft
USD: 322.12 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40100 Ft
MOL: 3566 Ft
RICHTER: 11820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.25: Az éjszaka képződő ködfoltok feloszlanak, így általában napos időre számíthatunk, de az északkeleti, keleti megyékben napközben még felhős idő valószínű, és ott egy-egy zápor, hódara-zápor is előfordulhat. Keleten csak estétől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél időszakosan megélénkülhet. A minimum általában -3, +3 fok között alakul, a fagyzugokban és a nyugati határvidéken hidegebb idő várható. A csúcsérték általában 9 és 15 fok között alakulhat, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lesz.
2026.02.26: Általában derült, napos idő ígérkezik az éjjel képződő ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6, 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.24)
Akciók
