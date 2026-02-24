Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 24.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 24.

Névnap

Mátyás

Deviza árfolyam

EUR: 379.42 Ft

CHF: 415.28 Ft

GBP: 434.47 Ft

USD: 322.12 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40100 Ft

MOL: 3566 Ft

RICHTER: 11820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.25: Az éjszaka képződő ködfoltok feloszlanak, így általában napos időre számíthatunk, de az északkeleti, keleti megyékben napközben még felhős idő valószínű, és ott egy-egy zápor, hódara-zápor is előfordulhat. Keleten csak estétől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél időszakosan megélénkülhet. A minimum általában -3, +3 fok között alakul, a fagyzugokban és a nyugati határvidéken hidegebb idő várható. A csúcsérték általában 9 és 15 fok között alakulhat, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lesz.

2026.02.26: Általában derült, napos idő ígérkezik az éjjel képződő ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6, 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.24)

