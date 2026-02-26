A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 26.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 26.
Névnap
Edina
Friss hírek
- Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
- Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
- Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
- Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
- Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
- Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Deviza árfolyam
EUR: 374.93 Ft
CHF: 410.93 Ft
GBP: 430.07 Ft
USD: 317.32 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 25.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 10, 11, 13, 15, 23, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 74 db
5-ös találat: 3000 db
4-es találat: 40948 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40010 Ft
MOL: 3522 Ft
RICHTER: 11910 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.27: A főként nyugati ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható, sőt délután már inkább derült lesz az ég. A délies szél mérsékelt marad. Hajnalra többnyire -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 10, 16 fok várható.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2026.02.28: Gyengén fátyolfelhős, napos vagy derült, csapadékmentes idő várható. A délies szél mérsékelt marad. Hajnalra döntően -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet, míg délután 12, 17 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.26)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Hetente négyszer repülnek majd az Airbus A321neo gépek, a jegyár 11 900 forintról indul.
Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak.
Karbantartási munkálatok miatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között.
A Pénzcentrum 2026. február 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
A Pénzcentrum 2026. február 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben.
Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét
Nem lesz elérhető a szolgáltatások közül többek között az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel.
Itt a friss hőtérkép: ábrán is mutatjuk, mely országrészekben szakad ránk a közel 20 fokos, tavaszi meleg
Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
A Pénzcentrum 2026. február 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni
A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt.
Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.
A Pénzcentrum 2026. február 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-