Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 26.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 26.

Névnap

Edina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 374.93 Ft

CHF: 410.93 Ft

GBP: 430.07 Ft

USD: 317.32 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 25.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 10, 11, 13, 15, 23, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 74 db

5-ös találat: 3000 db

4-es találat: 40948 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40010 Ft

MOL: 3522 Ft

RICHTER: 11910 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.27: A főként nyugati ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható, sőt délután már inkább derült lesz az ég. A délies szél mérsékelt marad. Hajnalra többnyire -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 10, 16 fok várható.

2026.02.28: Gyengén fátyolfelhős, napos vagy derült, csapadékmentes idő várható. A délies szél mérsékelt marad. Hajnalra döntően -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet, míg délután 12, 17 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.26)

Akciók

