A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 23.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. február 23., hétfő.
Névnap
Alfréd
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 380.3 Ft
CHF: 416.51 Ft
GBP: 434.99 Ft
USD: 321.44 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 19.
A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 7, 16, 17, 24, 29
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 27 db
4-es találat: 1136 db
3-as találat: 19086 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39650 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.24: Napközben észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Szórványosan valószínű főleg záporos csapadék, elsősorban a hegyekben havas eső zápor, hózápor. Északkeleten, keleten esetleg az ég is megdörrenhet. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. A minimum általában 2, 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek. A csúcsérték 7 és 14 fok között valószínű.
2026.02.25: A felhős - főleg keleti - tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet napközben, az éjszaka képződő ködfoltok pedig feloszlanak, így általában napos időre számíthatunk. Napközben legfeljebb már csak északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Inkább csak néhol élénkülhet meg az északnyugati szél. A minimum általában -3, +2 fok között alakul, a felhős tájakon ennél enyhébb, a fagyzugokban hidegebb idő várható. A csúcsérték 7 és 15 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.02.23)
Akciók
