2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lány áll a Balaton partján, a parton egy tó tiszta vízzel és fűvel. pasztell színek. tükörkép.
HelloVidék

Aggasztó hírek jönnek a Balatonról: a szakértők szerint nem a vízszint az igazi probléma

HelloVidék
2026. február 24. 13:45

A Balaton vízszintje sokakat megrémít, ám a szakértők szerint nem ez a legnagyobb probléma. A tó ugyan nincs közvetlen veszélyben, de a háttérben olyan folyamatok zajlanak – melegedés, sótartalom-emelkedés, invazív fajok terjedése –, amelyek hosszú távon komolyabb kihívást jelenthetnek, mint az aktuális centiméterek. A kérdés már nem az, hogy alacsony-e a víz, hanem az, hogyan alkalmazkodunk a klímaváltozás új valóságához.

Nem fér kétség hozzá, hogy az éghajlatunk – és vele a Balaton – példa nélküli változásokon megy keresztül. „Már rég nem éghajlatváltozásról beszélünk, ennél sokkal keményebb a helyzet – én inkább úgy mondanám: klíma-K.O – nyilatkozta a Hellovidéknek még tavaly Dr. Tóth Viktor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A szakember akkor azt mondta, nem szeretne jóslásokba bocsátkozni, de szerinte éveken belül a Balaton mediterrán jellegű tóvá válhat, annak minden lehetséges következményeivel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt időszakban újra felerősödött az aggodalom a Balaton vízszintjével kapcsolatban, azonban fontos tisztázni, hogy a tó vízszintjének változása természetes folyamat. A közbeszédben elsősorban az alacsony vízállás került előtérbe, miközben a szakértők szerint a tó jelenleg nincs közvetlen vízhiányos válságban. A hangsúly inkább a vízminőség, az ökológiai egyensúly és a klímaváltozás hosszú távú hatásain van - írta a Balatonfüred.hu.

A vízszint természetesen ingadozik

A hidrológusok régóta hangsúlyozzák, hogy a Balaton vízszintje természetes módon változik. A 2000-es évek elején például a mostaninál is alacsonyabb értékeket mértek, mégsem következett be ökológiai összeomlás. A szakmai álláspont szerint a jelenlegi vízmennyiség önmagában nem veszélyezteti sem az élővilágot, sem a tó használhatóságát.

A vízszint és a vízminőség azonban két külön kérdés – és a szakértők szerint az utóbbi az, amelyre hosszabb távon jobban kell figyelni.

Melegedő víz, emelkedő sótartalom

Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója több fórumon – köztük egy balatonfüredi előadáson – arról beszélt: a Balaton vízminősége összességében jelenleg jó, ugyanakkor aggasztó folyamat a víz hőmérsékletének emelkedése és a sótartalom növekedése.

Utóbbi már meghaladja a klasszikus édesvizekre jellemző értékeket. A megváltozott kémiai környezet kedvezhet az invazív fajok terjedésének, amelyek kiszoríthatják az őshonos élőlényeket, jelentős ökológiai átalakulást idézve elő.

A klímaváltozás próbája

A Balaton sekély tó, ezért különösen érzékeny a vízháztartás változásaira. A klímaváltozás hatásai – a gyakoribb aszályok, a nagyobb párolgás, a bizonytalan vízutánpótlás – hosszabb távon komoly kihívást jelenthetnek. A modellek szerint a század közepére a tó vízháztartásának kezelése nehezebbé válhat, mint napjainkban. Emellett a településekről és a mezőgazdaságból érkező terhelés is fokozhatja a problémákat.

A tihanyi Tihanyi Belső-tó vízszintjének látványos csökkenése sokak számára figyelmeztető jel, bár a szakértők szerint a két tó helyzete hidrológiai szempontból nem azonos.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Balaton térségében különböző érdekek ütköznek

A turizmus és az ingatlantulajdonosok stabil, magas vízszintet szeretnének, míg az ökológusok a természetes vízjárás megőrzését tartják elsődlegesnek. A vízügyi szakembereknek egyre nehezebb feladat a két szempont közötti egyensúly megtalálása.

Mit lehet tenni? A szakmai javaslatok három fő irányt jelölnek ki:

  • a tápanyagterhelés csökkentése, különösen a mezőgazdasági bemosódások visszaszorítása és a szennyvízkezelés szigorítása;
  • alkalmazkodás az ingadozó vízszintekhez, rugalmasabb part- és kikötőhasználattal;
  • természetközelibb partszakaszok kialakítása és a szárazabb időszakokra való felkészülés.

A jelenlegi adatok alapján a Balaton nincs közvetlen ökológiai válságban, de a klímaváltozás miatt vízháztartása a következő évtizedekben várhatóan érzékenyebbé válik. A kérdés így nem az, hogy azonnali vészhelyzet áll-e fenn, hanem az, hogy sikerül-e időben, átgondolt stratégiával reagálni a lassan kibontakozó folyamatokra.

A tó jövőjéről szóló szakmai diskurzus a következő hetekben is folytatódik: Balatonfüreden újabb előadás keretében ismertetik azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek hosszú távon segíthetnek megőrizni Közép-Európa legnagyobb tavának ökológiai egyensúlyát.

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #turizmus #környezetvédelem #klímaváltozás #éghajlat #környezet #tó #természet #aszály #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:07
14:07
13:59
13:45
Pénzcentrum
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
2
1 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
3
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
4
5 napja
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
5
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 14:07
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 13:01
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Agrárszektor  |  2026. február 24. 13:31
Hatalmas változásokat hoztak Európában a gazdatüntetések
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel