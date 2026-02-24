Aggasztó hírek jönnek a Balatonról: a szakértők szerint nem a vízszint az igazi probléma

Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
A Balaton vízszintje sokakat megrémít, ám a szakértők szerint nem ez a legnagyobb probléma. A tó ugyan nincs közvetlen veszélyben, de a háttérben olyan folyamatok zajlanak – melegedés, sótartalom-emelkedés, invazív fajok terjedése –, amelyek hosszú távon komolyabb kihívást jelenthetnek, mint az aktuális centiméterek. A kérdés már nem az, hogy alacsony-e a víz, hanem az, hogyan alkalmazkodunk a klímaváltozás új valóságához.
Nem fér kétség hozzá, hogy az éghajlatunk – és vele a Balaton – példa nélküli változásokon megy keresztül. „Már rég nem éghajlatváltozásról beszélünk, ennél sokkal keményebb a helyzet – én inkább úgy mondanám: klíma-K.O – nyilatkozta a Hellovidéknek még tavaly Dr. Tóth Viktor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A szakember akkor azt mondta, nem szeretne jóslásokba bocsátkozni, de szerinte éveken belül a Balaton mediterrán jellegű tóvá válhat, annak minden lehetséges következményeivel.
Az elmúlt időszakban újra felerősödött az aggodalom a Balaton vízszintjével kapcsolatban, azonban fontos tisztázni, hogy a tó vízszintjének változása természetes folyamat. A közbeszédben elsősorban az alacsony vízállás került előtérbe, miközben a szakértők szerint a tó jelenleg nincs közvetlen vízhiányos válságban. A hangsúly inkább a vízminőség, az ökológiai egyensúly és a klímaváltozás hosszú távú hatásain van - írta a Balatonfüred.hu.
A vízszint természetesen ingadozik
A hidrológusok régóta hangsúlyozzák, hogy a Balaton vízszintje természetes módon változik. A 2000-es évek elején például a mostaninál is alacsonyabb értékeket mértek, mégsem következett be ökológiai összeomlás. A szakmai álláspont szerint a jelenlegi vízmennyiség önmagában nem veszélyezteti sem az élővilágot, sem a tó használhatóságát.
A vízszint és a vízminőség azonban két külön kérdés – és a szakértők szerint az utóbbi az, amelyre hosszabb távon jobban kell figyelni.
Melegedő víz, emelkedő sótartalom
Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója több fórumon – köztük egy balatonfüredi előadáson – arról beszélt: a Balaton vízminősége összességében jelenleg jó, ugyanakkor aggasztó folyamat a víz hőmérsékletének emelkedése és a sótartalom növekedése.
Utóbbi már meghaladja a klasszikus édesvizekre jellemző értékeket. A megváltozott kémiai környezet kedvezhet az invazív fajok terjedésének, amelyek kiszoríthatják az őshonos élőlényeket, jelentős ökológiai átalakulást idézve elő.
A klímaváltozás próbája
A Balaton sekély tó, ezért különösen érzékeny a vízháztartás változásaira. A klímaváltozás hatásai – a gyakoribb aszályok, a nagyobb párolgás, a bizonytalan vízutánpótlás – hosszabb távon komoly kihívást jelenthetnek. A modellek szerint a század közepére a tó vízháztartásának kezelése nehezebbé válhat, mint napjainkban. Emellett a településekről és a mezőgazdaságból érkező terhelés is fokozhatja a problémákat.
A tihanyi Tihanyi Belső-tó vízszintjének látványos csökkenése sokak számára figyelmeztető jel, bár a szakértők szerint a két tó helyzete hidrológiai szempontból nem azonos.
A Balaton térségében különböző érdekek ütköznek
A turizmus és az ingatlantulajdonosok stabil, magas vízszintet szeretnének, míg az ökológusok a természetes vízjárás megőrzését tartják elsődlegesnek. A vízügyi szakembereknek egyre nehezebb feladat a két szempont közötti egyensúly megtalálása.
Mit lehet tenni? A szakmai javaslatok három fő irányt jelölnek ki:
- a tápanyagterhelés csökkentése, különösen a mezőgazdasági bemosódások visszaszorítása és a szennyvízkezelés szigorítása;
- alkalmazkodás az ingadozó vízszintekhez, rugalmasabb part- és kikötőhasználattal;
- természetközelibb partszakaszok kialakítása és a szárazabb időszakokra való felkészülés.
A jelenlegi adatok alapján a Balaton nincs közvetlen ökológiai válságban, de a klímaváltozás miatt vízháztartása a következő évtizedekben várhatóan érzékenyebbé válik. A kérdés így nem az, hogy azonnali vészhelyzet áll-e fenn, hanem az, hogy sikerül-e időben, átgondolt stratégiával reagálni a lassan kibontakozó folyamatokra.
A tó jövőjéről szóló szakmai diskurzus a következő hetekben is folytatódik: Balatonfüreden újabb előadás keretében ismertetik azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek hosszú távon segíthetnek megőrizni Közép-Európa legnagyobb tavának ökológiai egyensúlyát.
