2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nyitott, utazásra kész, ruhákkal teli bőrönd látványa. Nyaralás és utazás koncepció.
Utazás

Aki most nem lép, könnyen lemaradhat a nyári álomnyaralásról

Pénzcentrum
2026. február 25. 17:06

Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak, miközben egyre többen már az év elején biztosítják helyüket a nyaralásra. Az INVIA tapasztalatai szerint a magyar utazók, különösen a családosok egyre tudatosabban terveznek, és a szélesebb kínálat, a rugalmas feltételek és a nyugodtabb felkészülés miatt egyre inkább előnyben részesítik a korai foglalást.

Az év eleji időszakban a kínálat még teljes: több úti cél, több szállás és több indulási lehetőség érhető el. Ez megkönnyíti, hogy az utazók az elképzeléseikhez és költségkeretükhöz leginkább illeszkedő ajánlatot válasszák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Az év eleje következetesen a legjobb időszak a nyári utazások lefoglalására. Ennek oka egyrészt a szélesebb kínálat, másrészt a kedvezőbb árak” – mondta Jozef Zakar, az INVIA Magyarország és Szlovákia országigazgatója. Hozzátette: „A téli előértékesítési időszakban az utazásszervezők vonzó kedvezményeket kínálnak, miközben a választék még bőséges. Ahogy közeledik a nyár, a kapacitások csökkennek, az árak pedig jellemzően emelkednek.”

Kapcsolódó cikkeink:

Nem csak ár fontos, hanem a biztonság és a rugalmasság is

A korai foglalás egyik legnagyobb előnye, hogy sok utazásszervező alacsony előleggel, valamint ingyenes lemondási vagy módosítási lehetőséggel kínálja csomagjait. Ez különösen a családos utazók számára jelent fontos biztonsági szempontot egy több hónapra előre tervezett nyaralás esetében. A megközelítés pedig egyértelműen működik, ugyanis a vállalat 5-8%-os növekedésre számít idén 2025 nyarához képest.

„Az early booking ma már nemcsak kedvezőbb árakat jelent, hanem tudatos döntést is. A magyar utazók egyre inkább előre terveznek, mert értékelik a nagyobb választékot, a rugalmas feltételeket és azt a biztonságot, amelyet egy jól felépített csomagos utazás nyújt” – hangsúlyozta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi- és termékmenedzsere.

Európai csúcsszezon, gyorsan telő szállodák

A nyári szezon egész Európában csúcsidőszaknak számít. A szállodák és járatok kapacitása nemcsak a magyar, hanem más európai piacok kereslete miatt is gyorsan telik.

A pandémia óta egyértelműen nőtt az előretervezési hajlandóság: az utazók egyre tudatosabban foglalnak hónapokkal korábban, felismerve, hogy az utolsó pillanatban, különösen a családbarát szállodák esetében már nehéz megfelelő ajánlatot találni.

A gyerekklubbal, csúszdákkal, játszóterekkel vagy családi szobákkal rendelkező szállodák jellemzően elsőként telnek meg, ezért az early booking továbbra is a legbiztosabb választás.

Kedvelt nyári úti célok és rugalmas indulás

A nyári szezonban továbbra is Törökország, Görögország és Egyiptom számítanak a legnépszerűbb úti céloknak. Ezek az országok stabilan vonzzák a magyar utazókat jó ár-érték arányukkal, kiszámítható szolgáltatásaikkal és családbarát kínálatukkal.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Tavaly és idén is az egyiptomi Gurdaka, valamint a törökországi Side és Alanya volt a három legnépszerűbb helyszín, de a többi pozícióban látható egy kis átrendeződés. Egyiptomból Sarm es-Sejk, Görögországból Rodosz és Kréta, míg Spanyolországból Mallorca is bekerültek a top 10-be, míg a tavaly negyedik, Egyiptomban található Marsza Alam kikerült a listából, ahogy a hetedik helyen lévő, görögországi Zákinthosz is. Azonban, míg maguk a pozíciók és helyszínek valamennyire átrendeződtek, egyértelmű, hogy szigetekre és tengerpartra vágynak még mindig a legtöbben.

Több mint árkérdés

Az early booking nem pusztán az árakról szól. A korai döntés nagyobb választékot, kényelmesebb tervezést és nyugodtabb felkészülést jelent a nyári utazásra. Az INVIA tapasztalatai szerint a magyar utazók egyre inkább ezt a biztonságos, előrelátó megközelítést részesítik előnyben, egyre tudatosabban tervezve meg évüket, nem last minute alkukra csapva le, hanem biztonságot és stabilitást kínáló csomagokra összpontosítva, különösen akkor, ha a nyaralás a család minden tagjának szól.

Különösen érdekes az is, hogy szinte mindenki (84%) 8-13 napra foglal, ami az ideális nyaralási intervallumnak bizonyul: az ennél rövidebb (1-6 nap, 5%; 7 nap, 7%) vagy hosszabb (14 nap, 3,5%) időtartamokra jóval alacsonyabb az igény.

A csomagok térnyerését támasztja alá az is, hogy a foglalók háromnegyede (közel 78%) all inclusive utazásokban vesz részt, ami a napi három étkezés mellett egyéb lehetőségeket is kínál. Ez szintén ideális családosoknak és azoknak, akik előre szeretnék letudni étkezési költségeiket. A második legnépszerűbb megoldás a fél-panzió (13%), ahol a szállás reggelit és vacsorát biztosít, a napi étkezést pedig a vendégek maguk oldják meg. Ez akkor jó opció, ha a szállodán kívül tölti a napokat valaki, kirándulva vagy utazgatva. Szinte azonos megoszlású pedig a kizárólag reggeli vagy az étkezés nélküli opciók száma (4% és 5%).

A számok tehát rávilágítanak arra, hogy egyre népszerűbbek a korai foglalások, és azok körében is a több szolgáltatást kínáló csomagok. Az emberek szeretnék betervezni utazásaikat, a helyszínen pedig kevésbé foglalkozni a logisztikával ahhoz, hogy a legtöbbet hozzák ki nyaralásukból.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #nyaralás #turizmus #utazásszervezés #törökország #egyiptom #görögország #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
1 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel