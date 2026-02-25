Aki most nem lép, könnyen lemaradhat a nyári álomnyaralásról

Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak, miközben egyre többen már az év elején biztosítják helyüket a nyaralásra. Az INVIA tapasztalatai szerint a magyar utazók, különösen a családosok egyre tudatosabban terveznek, és a szélesebb kínálat, a rugalmas feltételek és a nyugodtabb felkészülés miatt egyre inkább előnyben részesítik a korai foglalást.

Az év eleji időszakban a kínálat még teljes: több úti cél, több szállás és több indulási lehetőség érhető el. Ez megkönnyíti, hogy az utazók az elképzeléseikhez és költségkeretükhöz leginkább illeszkedő ajánlatot válasszák.

„Az év eleje következetesen a legjobb időszak a nyári utazások lefoglalására. Ennek oka egyrészt a szélesebb kínálat, másrészt a kedvezőbb árak” – mondta Jozef Zakar, az INVIA Magyarország és Szlovákia országigazgatója. Hozzátette: „A téli előértékesítési időszakban az utazásszervezők vonzó kedvezményeket kínálnak, miközben a választék még bőséges. Ahogy közeledik a nyár, a kapacitások csökkennek, az árak pedig jellemzően emelkednek.”

Nem csak ár fontos, hanem a biztonság és a rugalmasság is

A korai foglalás egyik legnagyobb előnye, hogy sok utazásszervező alacsony előleggel, valamint ingyenes lemondási vagy módosítási lehetőséggel kínálja csomagjait. Ez különösen a családos utazók számára jelent fontos biztonsági szempontot egy több hónapra előre tervezett nyaralás esetében. A megközelítés pedig egyértelműen működik, ugyanis a vállalat 5-8%-os növekedésre számít idén 2025 nyarához képest.

„Az early booking ma már nemcsak kedvezőbb árakat jelent, hanem tudatos döntést is. A magyar utazók egyre inkább előre terveznek, mert értékelik a nagyobb választékot, a rugalmas feltételeket és azt a biztonságot, amelyet egy jól felépített csomagos utazás nyújt” – hangsúlyozta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi- és termékmenedzsere.

Európai csúcsszezon, gyorsan telő szállodák

A nyári szezon egész Európában csúcsidőszaknak számít. A szállodák és járatok kapacitása nemcsak a magyar, hanem más európai piacok kereslete miatt is gyorsan telik.

A pandémia óta egyértelműen nőtt az előretervezési hajlandóság: az utazók egyre tudatosabban foglalnak hónapokkal korábban, felismerve, hogy az utolsó pillanatban, különösen a családbarát szállodák esetében már nehéz megfelelő ajánlatot találni.

A gyerekklubbal, csúszdákkal, játszóterekkel vagy családi szobákkal rendelkező szállodák jellemzően elsőként telnek meg, ezért az early booking továbbra is a legbiztosabb választás.

Kedvelt nyári úti célok és rugalmas indulás

A nyári szezonban továbbra is Törökország, Görögország és Egyiptom számítanak a legnépszerűbb úti céloknak. Ezek az országok stabilan vonzzák a magyar utazókat jó ár-érték arányukkal, kiszámítható szolgáltatásaikkal és családbarát kínálatukkal.

Tavaly és idén is az egyiptomi Gurdaka, valamint a törökországi Side és Alanya volt a három legnépszerűbb helyszín, de a többi pozícióban látható egy kis átrendeződés. Egyiptomból Sarm es-Sejk, Görögországból Rodosz és Kréta, míg Spanyolországból Mallorca is bekerültek a top 10-be, míg a tavaly negyedik, Egyiptomban található Marsza Alam kikerült a listából, ahogy a hetedik helyen lévő, görögországi Zákinthosz is. Azonban, míg maguk a pozíciók és helyszínek valamennyire átrendeződtek, egyértelmű, hogy szigetekre és tengerpartra vágynak még mindig a legtöbben.

Több mint árkérdés

Az early booking nem pusztán az árakról szól. A korai döntés nagyobb választékot, kényelmesebb tervezést és nyugodtabb felkészülést jelent a nyári utazásra. Az INVIA tapasztalatai szerint a magyar utazók egyre inkább ezt a biztonságos, előrelátó megközelítést részesítik előnyben, egyre tudatosabban tervezve meg évüket, nem last minute alkukra csapva le, hanem biztonságot és stabilitást kínáló csomagokra összpontosítva, különösen akkor, ha a nyaralás a család minden tagjának szól.

Különösen érdekes az is, hogy szinte mindenki (84%) 8-13 napra foglal, ami az ideális nyaralási intervallumnak bizonyul: az ennél rövidebb (1-6 nap, 5%; 7 nap, 7%) vagy hosszabb (14 nap, 3,5%) időtartamokra jóval alacsonyabb az igény.

A csomagok térnyerését támasztja alá az is, hogy a foglalók háromnegyede (közel 78%) all inclusive utazásokban vesz részt, ami a napi három étkezés mellett egyéb lehetőségeket is kínál. Ez szintén ideális családosoknak és azoknak, akik előre szeretnék letudni étkezési költségeiket. A második legnépszerűbb megoldás a fél-panzió (13%), ahol a szállás reggelit és vacsorát biztosít, a napi étkezést pedig a vendégek maguk oldják meg. Ez akkor jó opció, ha a szállodán kívül tölti a napokat valaki, kirándulva vagy utazgatva. Szinte azonos megoszlású pedig a kizárólag reggeli vagy az étkezés nélküli opciók száma (4% és 5%).

A számok tehát rávilágítanak arra, hogy egyre népszerűbbek a korai foglalások, és azok körében is a több szolgáltatást kínáló csomagok. Az emberek szeretnék betervezni utazásaikat, a helyszínen pedig kevésbé foglalkozni a logisztikával ahhoz, hogy a legtöbbet hozzák ki nyaralásukból.