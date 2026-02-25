Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 25.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 25., szerda.

Névnap

Géza

Deviza árfolyam

EUR: 377.59 Ft

CHF: 414.22 Ft

GBP: 432.65 Ft

USD: 319.87 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 38920 Ft

MOL: 3474 Ft

RICHTER: 11850 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.26: Általában derült, napos idő ígérkezik az éjjel főként nyugaton képződő ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6, 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű.

2026.02.27: A főként nyugati ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A délies szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra többnyire -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután általában 9, 16 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.25)

