2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 25.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 25.)

Pénzcentrum
2026. február 25. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 25., szerda.

Névnap

Géza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.59 Ft
CHF: 414.22 Ft
GBP: 432.65 Ft
USD: 319.87 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 38920 Ft
MOL: 3474 Ft
RICHTER: 11850 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.26: Általában derült, napos idő ígérkezik az éjjel főként nyugaton képződő ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6, 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű.

2026.02.27: A főként nyugati ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A délies szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra többnyire -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután általában 9, 16 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.25)

