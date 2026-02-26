Február vagy április? Szokatlanul idő jön, erre készülhetünk csütörtökön

Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Pénteken folytatódik a felmelegedés, délutánra akár 16 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

A HungaroMet előrejelzése alapján csütörtökön zavartalan napsütésre számíthatunk, amelyet csupán kevés fátyolfelhő szűrhet meg, csapadék nem várható. A légmozgás az ország jelentős részén mérsékelt marad, az Észak-Dunántúlon azonban megélénkülhet a délies szél. A nappali felmelegedésnek köszönhetően a csúcsértékek kellemesen, 7 és 13 fok között alakulnak.

Bár markáns front nem éri el térségünket, az enyhülő időjárás miatt gyenge melegfronti hatás érvényesülhet. Az arra érzékenyek fejfájást, bágyadtságot és tompaságot tapasztalhatnak, a szelesebb északnyugati tájakon pedig fokozódhat az ingerlékenység. A közlekedők számára kedvező hír, hogy a száraz, napos időben nem kell csúszós útviszonyokra számítani.

Pénteken a nyugati országrészben képződő ködfoltok feloszlását követően napos, fátyolfelhős időre van kilátás, délutánra pedig országszerte kiderül az ég. A délies szél mérsékelt marad. A hajnal még csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet -5 és 0 fok közé süllyed. Napközben azonban jelentős melegedés várható, így délutánra 10 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.