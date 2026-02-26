2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makrofotó egy fúvólegyről fényes napsütésben egy fából készült asztalon tavasszal, Brighton, East Sussex, Egyesült Királyság, Európa.
Utazás

Február vagy április? Szokatlanul idő jön, erre készülhetünk csütörtökön

Pénzcentrum
2026. február 26. 07:58

Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Pénteken folytatódik a felmelegedés, délutánra akár 16 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

A HungaroMet előrejelzése alapján csütörtökön zavartalan napsütésre számíthatunk, amelyet csupán kevés fátyolfelhő szűrhet meg, csapadék nem várható. A légmozgás az ország jelentős részén mérsékelt marad, az Észak-Dunántúlon azonban megélénkülhet a délies szél. A nappali felmelegedésnek köszönhetően a csúcsértékek kellemesen, 7 és 13 fok között alakulnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár markáns front nem éri el térségünket, az enyhülő időjárás miatt gyenge melegfronti hatás érvényesülhet. Az arra érzékenyek fejfájást, bágyadtságot és tompaságot tapasztalhatnak, a szelesebb északnyugati tájakon pedig fokozódhat az ingerlékenység. A közlekedők számára kedvező hír, hogy a száraz, napos időben nem kell csúszós útviszonyokra számítani.

Pénteken a nyugati országrészben képződő ködfoltok feloszlását követően napos, fátyolfelhős időre van kilátás, délutánra pedig országszerte kiderül az ég. A délies szél mérsékelt marad. A hajnal még csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet -5 és 0 fok közé süllyed. Napközben azonban jelentős melegedés várható, így délutánra 10 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #napsütés #felmelegedés #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #időjárás előrejelzés #melegedés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:58
07:45
07:30
07:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
1 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmentes periódus
hitelkártyáknál használjuk ezt a kifejezést

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 06:30
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 05:13
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Agrárszektor  |  2026. február 26. 07:03
Áremelés rengeteg piacon: már ennyibe kerül a krumpli az ukránoknál
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel