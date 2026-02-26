A Pénzcentrum 2026. február 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Február vagy április? Szokatlanul idő jön, erre készülhetünk csütörtökön
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Pénteken folytatódik a felmelegedés, délutánra akár 16 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
A HungaroMet előrejelzése alapján csütörtökön zavartalan napsütésre számíthatunk, amelyet csupán kevés fátyolfelhő szűrhet meg, csapadék nem várható. A légmozgás az ország jelentős részén mérsékelt marad, az Észak-Dunántúlon azonban megélénkülhet a délies szél. A nappali felmelegedésnek köszönhetően a csúcsértékek kellemesen, 7 és 13 fok között alakulnak.
Bár markáns front nem éri el térségünket, az enyhülő időjárás miatt gyenge melegfronti hatás érvényesülhet. Az arra érzékenyek fejfájást, bágyadtságot és tompaságot tapasztalhatnak, a szelesebb északnyugati tájakon pedig fokozódhat az ingerlékenység. A közlekedők számára kedvező hír, hogy a száraz, napos időben nem kell csúszós útviszonyokra számítani.
Pénteken a nyugati országrészben képződő ködfoltok feloszlását követően napos, fátyolfelhős időre van kilátás, délutánra pedig országszerte kiderül az ég. A délies szél mérsékelt marad. A hajnal még csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet -5 és 0 fok közé süllyed. Napközben azonban jelentős melegedés várható, így délutánra 10 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben.
Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét
Nem lesz elérhető a szolgáltatások közül többek között az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel.
Itt a friss hőtérkép: ábrán is mutatjuk, mely országrészekben szakad ránk a közel 20 fokos, tavaszi meleg
Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni
A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt.
Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
