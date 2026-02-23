2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Utazás

Kiadta a riasztást a HungaroMet: zivatar és brutális szélvihar várható hétfőn - erre kell készülni

Pénzcentrum
2026. február 23. 07:11

A hét elejét még a borús, csapadékos időjárás határozza meg, helyenként dörgés is előfordulhat. Szerdától azonban szárazabb légtömegek érkeznek, így naposabb, enyhébb napokra készülhetünk - közölte a HungaroMet.

Hétfőn északnyugat felől átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, ám a délutáni órákban ismét beborul az ég. Többfelé kell számítani kisebb esőre vagy záporra, a délnyugati tájakon azonban a legkevésbé valószínű a csapadék. A nap második felében északnyugat felől zivatarok is kialakulhatnak. 

A zivatarveszély miatt a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Pest, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom vármegyékre.

A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnalok hűvösek lesznek, a hőmérséklet 0 és +6 fok közé süllyed. Napközben hétfőn általában 11 és 16 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de az északkeleti országrészben ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #csapadék #lehűlés #időjárás előrejelzés #viharos szél #záporok #zivatarok #hungaromet

