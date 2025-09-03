Rettenetes állapotban vannak a budapesti Duna-hidak: kódolva van a tragédia?

Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.

Több budapesti hidat is fel kellene újítani különböző súlyos gondok miatt, csakhogy még a felújítások megtervezésére sincs elég pénz - erről ír a Népszava. A közelmúltban már több hídnál is kellett végezni valóban halaszthatatlan munkákat, például a Petőfi hídon a járdát kellett befoltozni, az óbudai K-hídon pedig meg kellett erősíteni a pályalemezt - ugyanis félő volt, hogy a Sziget fesztiválra érkező nagy tömeg alatt egyszerűen beszakad.

A nemzetközi gyakorlat szerint legalább évente nagyjából 6-8 milliárd forintot kellene a fővárosi hidakra költeni, és ebben még csak az alapvető fenntartás és korszerűsítés, állagmegóvás van benne. Ezt az összeget az elmúlt másfél évtizedben mindössze három évben sikerült rákölteni a hidakra.

A fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság szerint legalább három Duna-híd van nagyon rossz állapotban, ezeket minél hamarabb át kellene építeni, vagy a szerkezetét megerősíteni. A Petőfi hidat például utoljára 1980-ban újították fel, több eleme kétszeresen túl van az optimális élettartamán.