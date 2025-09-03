A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
Rettenetes állapotban vannak a budapesti Duna-hidak: kódolva van a tragédia?
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Több budapesti hidat is fel kellene újítani különböző súlyos gondok miatt, csakhogy még a felújítások megtervezésére sincs elég pénz - erről ír a Népszava. A közelmúltban már több hídnál is kellett végezni valóban halaszthatatlan munkákat, például a Petőfi hídon a járdát kellett befoltozni, az óbudai K-hídon pedig meg kellett erősíteni a pályalemezt - ugyanis félő volt, hogy a Sziget fesztiválra érkező nagy tömeg alatt egyszerűen beszakad.
A nemzetközi gyakorlat szerint legalább évente nagyjából 6-8 milliárd forintot kellene a fővárosi hidakra költeni, és ebben még csak az alapvető fenntartás és korszerűsítés, állagmegóvás van benne. Ezt az összeget az elmúlt másfél évtizedben mindössze három évben sikerült rákölteni a hidakra.
A fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság szerint legalább három Duna-híd van nagyon rossz állapotban, ezeket minél hamarabb át kellene építeni, vagy a szerkezetét megerősíteni. A Petőfi hidat például utoljára 1980-ban újították fel, több eleme kétszeresen túl van az optimális élettartamán.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
