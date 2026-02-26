Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot
Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék
Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak. Március 8-án egyre többen keresnek a vágott virág mellé tartósabb cserepes növényeket, prémium édességet vagy egyéb maradandó meglepetést. A trendek azt mutatják, hogy a puszta gesztus helyét fokozatosan átveszi a tudatosabb választás és a személyesebb élmény iránti igény.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokan érzik úgy, hogy egyetlen szál virág önmagában már nem elegendő, így szinte elengedhetetlenné vált valamilyen kiegészítő figyelmesség beszerzése. A klasszikus vágott virágok – mint a rózsa, a tulipán, a gerbera vagy az orchidea – népszerűsége ugyan töretlen, ám a vásárlók egyre gyakrabban fordulnak a tartósabb megoldások felé - írja közleményében az Auchan.
A cserepes növények, például a flamingóvirág, a hortenzia, a vitorlavirág vagy a fokföldi ibolya nemcsak hosszabb életűek, de fenntarthatóbb alternatívát is kínálnak, hiszen hosszú távon díszíthetik az otthont. Ezt a szemléletváltást erősítette meg Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója is. Meglátása szerint a gondozást igénylő növények a mindennapokban is értéket teremtenek.
A virágok mellett az édességek, különösen a díszdobozos desszertek számítanak a legkeresettebb kiegészítőnek. Bár a hagyományos táblás csokoládék is fogynak, nőnapkor inkább a prémium kategóriás finomságok kerülnek előtérbe.
Bár a virágkereskedelem forgalmát tekintve az anyák napja hagyományosan erősebb időszaknak számít, a desszertek iránti kereslet nőnapkor évről évre kiemelkedő. A tavaszi szezonban tehát a március 8-i ünnep továbbra is meghatározó szerepet tölt be. A vásárlás során a mennyiség helyett egyre inkább a minőség, a tudatosság és az emlékezetes gesztusok válnak döntő tényezővé.
Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához.
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon

A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
