Vásárlás
Vásárlás

Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Pénzcentrum
2026. február 26. 16:34

Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak. Március 8-án egyre többen keresnek a vágott virág mellé tartósabb cserepes növényeket, prémium édességet vagy egyéb maradandó meglepetést. A trendek azt mutatják, hogy a puszta gesztus helyét fokozatosan átveszi a tudatosabb választás és a személyesebb élmény iránti igény.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokan érzik úgy, hogy egyetlen szál virág önmagában már nem elegendő, így szinte elengedhetetlenné vált valamilyen kiegészítő figyelmesség beszerzése. A klasszikus vágott virágok – mint a rózsa, a tulipán, a gerbera vagy az orchidea – népszerűsége ugyan töretlen, ám a vásárlók egyre gyakrabban fordulnak a tartósabb megoldások felé - írja közleményében az Auchan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cserepes növények, például a flamingóvirág, a hortenzia, a vitorlavirág vagy a fokföldi ibolya nemcsak hosszabb életűek, de fenntarthatóbb alternatívát is kínálnak, hiszen hosszú távon díszíthetik az otthont. Ezt a szemléletváltást erősítette meg Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója is. Meglátása szerint a gondozást igénylő növények a mindennapokban is értéket teremtenek.

A virágok mellett az édességek, különösen a díszdobozos desszertek számítanak a legkeresettebb kiegészítőnek. Bár a hagyományos táblás csokoládék is fogynak, nőnapkor inkább a prémium kategóriás finomságok kerülnek előtérbe.

Bár a virágkereskedelem forgalmát tekintve az anyák napja hagyományosan erősebb időszaknak számít, a desszertek iránti kereslet nőnapkor évről évre kiemelkedő. A tavaszi szezonban tehát a március 8-i ünnep továbbra is meghatározó szerepet tölt be. A vásárlás során a mennyiség helyett egyre inkább a minőség, a tudatosság és az emlékezetes gesztusok válnak döntő tényezővé.
Címlapkép: Getty Images
