Durván ráfizethetnek a vb-re menő országok? Kiszámolták, az adóval nagyon rosszul járhatnak

Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság, ezért a FIFA-t sürgetik a helyzet orvoslására. A megnövekedett költségek, a csökkentett napidíj és az adómentességek körüli egyenlőtlenségek miatt a résztvevők egy része a korábbiaknál jóval kisebb bevételre, sőt akár veszteségre számít - számolt be a The Guardian.

Bár a FIFA tavaly decemberben rekordösszegű, 539 millió fontos összdíjazást hagyott jóvá a világbajnokságra, nem biztos, hogy ez elegendő lesz a veszteségek elkerüléséhez. Mintegy tíz szövetség osztotta meg egymással aggodalmait, legutóbb két hete, az UEFA brüsszeli kongresszusán. Az ügyet informálisan a FIFA vezető tisztviselőivel is felvetették. Egy szövetségi vezető szerint a nemzetközi szövetség illetékesei közül többen is "kínosan" érzik magukat a helyzet miatt.

A kijutó csapatok a FIFA-tól egyenként 9 millió dollárt, valamint 1,5 millió dolláros felkészülési hozzájárulást kapnak. Ezek az összegek megegyeznek a 2022-es katari vb-n fizetettekkel. A delegációk tagjainak járó napidíj viszont 850 dollárról 600-ra csökkent.

Egy szövetség becslése szerint ez nagyjából félmillió dolláros kiesést jelent, amennyiben a csapat egy hónapig a tornán marad. Az egyik rendszeres világbajnoki résztvevő szövetség a Guardiannak úgy nyilatkozott: a csoportkörben vagy az egyenes kieséses szakasz elején történő búcsú esetén jelentős veszteséget könyvelnének el.

Különösen fájó pont az adózás körüli egyenlőtlenség. A rendezésre pályázó országoknak adómentességet kell biztosítaniuk a résztvevő szövetségek számára. Kanada és Mexikó ennek eleget tett, az Egyesült Államokkal azonban nem született ilyen megállapodás.

Ez azt jelenti, hogy a csoportbeosztástól és a helyszínektől függően gyökeresen eltérhet a szövetségek pénzügyi helyzete. Kaliforniában, ahol Los Angeles és San Francisco ad otthont a mérkőzéseknek, a legmagasabb adókulcs 13,3 százalék, míg New Jersey-ben – ahol a MetLife Stadionban rendezik a döntőt – 10,75 százalék. Az alacsonyabb adókulcsú államokba vagy az Egyesült Államokon kívülre sorsolt csapatok így komoly előnybe kerülhetnek. A szövetségek azt is sérelmezik, hogy a FIFA konkrét segítség helyett rájuk hárította az adótanácsadás terhét.

A költségeket tovább növelik a torna logisztikai követelményei, a dollárral szembeni kedvezőtlen árfolyamok, a jegyárak emelkedése és a lebonyolítás hosszabb időtartama. Míg Katarban négy hét telt el a nyitómérkőzés és a döntő között, addig most a 28. napon még csak a negyeddöntők kezdődnek. Bár a szövetségek maguk felelnek a játékosoknak ígért bónuszokért, többen rámutatnak: a katari csomaghoz képest csökkentett juttatást kínálni a kerettagoknak a gyakorlatban kivitelezhetetlen lenne.