2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Sport

Durván ráfizethetnek a vb-re menő országok? Kiszámolták, az adóval nagyon rosszul járhatnak

Pénzcentrum
2026. február 26. 16:44

Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság, ezért a FIFA-t sürgetik a helyzet orvoslására. A megnövekedett költségek, a csökkentett napidíj és az adómentességek körüli egyenlőtlenségek miatt a résztvevők egy része a korábbiaknál jóval kisebb bevételre, sőt akár veszteségre számít - számolt be a The Guardian.

Bár a FIFA tavaly decemberben rekordösszegű, 539 millió fontos összdíjazást hagyott jóvá a világbajnokságra, nem biztos, hogy ez elegendő lesz a veszteségek elkerüléséhez. Mintegy tíz szövetség osztotta meg egymással aggodalmait, legutóbb két hete, az UEFA brüsszeli kongresszusán. Az ügyet informálisan a FIFA vezető tisztviselőivel is felvetették. Egy szövetségi vezető szerint a nemzetközi szövetség illetékesei közül többen is "kínosan" érzik magukat a helyzet miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kijutó csapatok a FIFA-tól egyenként 9 millió dollárt, valamint 1,5 millió dolláros felkészülési hozzájárulást kapnak. Ezek az összegek megegyeznek a 2022-es katari vb-n fizetettekkel. A delegációk tagjainak járó napidíj viszont 850 dollárról 600-ra csökkent.

Egy szövetség becslése szerint ez nagyjából félmillió dolláros kiesést jelent, amennyiben a csapat egy hónapig a tornán marad. Az egyik rendszeres világbajnoki résztvevő szövetség a Guardiannak úgy nyilatkozott: a csoportkörben vagy az egyenes kieséses szakasz elején történő búcsú esetén jelentős veszteséget könyvelnének el.

Különösen fájó pont az adózás körüli egyenlőtlenség. A rendezésre pályázó országoknak adómentességet kell biztosítaniuk a résztvevő szövetségek számára. Kanada és Mexikó ennek eleget tett, az Egyesült Államokkal azonban nem született ilyen megállapodás.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

Ez azt jelenti, hogy a csoportbeosztástól és a helyszínektől függően gyökeresen eltérhet a szövetségek pénzügyi helyzete. Kaliforniában, ahol Los Angeles és San Francisco ad otthont a mérkőzéseknek, a legmagasabb adókulcs 13,3 százalék, míg New Jersey-ben – ahol a MetLife Stadionban rendezik a döntőt – 10,75 százalék. Az alacsonyabb adókulcsú államokba vagy az Egyesült Államokon kívülre sorsolt csapatok így komoly előnybe kerülhetnek. A szövetségek azt is sérelmezik, hogy a FIFA konkrét segítség helyett rájuk hárította az adótanácsadás terhét.

A költségeket tovább növelik a torna logisztikai követelményei, a dollárral szembeni kedvezőtlen árfolyamok, a jegyárak emelkedése és a lebonyolítás hosszabb időtartama. Míg Katarban négy hét telt el a nyitómérkőzés és a döntő között, addig most a 28. napon még csak a negyeddöntők kezdődnek. Bár a szövetségek maguk felelnek a játékosoknak ígért bónuszokért, többen rámutatnak: a katari csomaghoz képest csökkentett juttatást kínálni a kerettagoknak a gyakorlatban kivitelezhetetlen lenne.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#adó #foci #sport #költség #usa #adómentesség #vb #adózás rendje #kanada #mexikó #vb 2026 #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:44
16:34
16:15
15:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
4 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:59
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:30
Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első
Agrárszektor  |  2026. február 26. 16:33
Csodaszer a kertbe: sokan már ezt használják a drága talajjavítók helyett
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel