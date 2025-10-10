2025. október 10. péntek Gedeon
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Finom étkezés a svéd Michelin-helyen
Utazás

Hivatalos! Új MICHELIN-csillagos étterem van Magyarországon: ezek a legjobb vendéglők 2025-ben

Pénzcentrum
2025. október 10. 13:24

A MICHELIN Guide legújabb magyar kiadásában továbbra is két kétcsillagos és immár nyolc egység 1 Michelin-csillagos éttermet találunk. Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál: közülük 8 újonnan került be, míg néhányan elveszítették a minősítésüket. Emellett a Bib Gourmand elismerést nyert éttermek száma 13-ra, a Zöld csillagos éttermeké pedig 6-ra emelkedett. Így a 2024-es kiadásban összesen 84 magyar étterem szerepel, szemben a tavalyi 78-cal. A gasztrokalauzban Budapest, Veszprém és Borsod a legkiemeltebb régiók, így a Balaton északi partja, valamint Miskolc és környéke számít a legvonzóbb úti célnak a gasztronómia szerelmesei számára.

Két Michelin-csillagos étterem

Platán Gourmet ‒Tata

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Stand ‒ Budapest

Egy Michelin-csillagos étterem

42 ‒ Esztergom

Salt ‒ Budapest

Costes ‒ Budapest

Borkonyha Winekitchen ‒ Budapest

Babel ‒ Budapest

Rumour by Jenő Rácz ‒ Budapest

Essencia ‒ Budapest

Pajta ‒ Őriszentpéter

Michelin Bib Gourmand étterem

94’ konyha & bár ‒ Budapest (új elismerés)

Cabrio ‒ Budapest (új elismerés)

Iszkor – Mályinka

Újváros Bisztró – Szarvas

N28 Wine and Kitchen – Budapest

Goli – Budapest

Platán Bisztró – Tata

Macok – Eger

Morzsa – Pécs

Casa Christa – Balatonszőlős

Sparhelt – Balatonfüred

Kistücsök – Balatonszemes

Anyukám mondta – Encs

Michelin ajánlott éttermek (Michelin-tányér szimbólum)

Bibo Budapest‒ Budapest (új elismerés)

Dereszla Bisztró ‒ Bodrogkeresztúr (új elismerés)

Fausto’s ‒ Budapest (új elismerés)

Lokal at the lake ‒ Fonyód (új elismerés)

Majorelle ‒ Budapest (új elismerés)

PADI ‒ Rátka (új elismerés)

Petrányi Csopak ‒ Csopak (új elismerés)

Tiszavirág ‒ Szeged (új elismerés)

Szaletly – Budapest

Kollázs – Budapest

Zazie Bistro – Budapest

Teyföl – Szentendre

Füge – Biatorbágy

Cut & Barrel – Budapest

Sho Tihany – Tihany

Virtu – Budapest

Aleli – Budapest

Bilanx – Budapest

Kreinbacher Birtok – Somlóvásárhely

Hoppá! Bistro – Budapest

A Konyhám Stúdió 365 – Fonyód

Hosszú Tányér – Hosszúhetény

füge – Tihany

Öreg Prés – Mór

Zelna Borbisztró – Balatonfüred

Tihanyi Vinarius – Tihany

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Alkimista Kulináris Műhely – Szeged

Horgonyzó Kisvendéglő – Tiszalök

Rutin – Budaörs

Neked Főztem – Zánka

Zip’s – Miskolc

Avalon – Miskolc

NOON – Balatonfüred

GÓRÉ – Kisharsány

Graefl Major Kétútköz – Poroszló

Umo – Budapest

Bobajka – Tarcal

Botanica – Dánszentmiklós

Csopaki Resti by Laurel – Csopak

MoszkvaTéЯ Bisztró – Budapest

Tati – Budapest

White Salon – Budapest

Zincenco Kitchen – Budapest

FLAVA – Budapest

Fricska 2.0 – Budapest

Piac 42 – Esztergom

Nobu Budapest – Budapest

Costes Downtown – Budapest

Onyx Mühely – Budapest

St. Andrea – Budapest

Textúra – Budapest

Mák – Budapest

Arany Kaviár – Budapest

Víg Molnár Csárda – Csopak

IKON – Debrecen

LAMAREDA – Győr

Kővirág -Köveskál

Végállomás Bistro&Wine – Miskolc

67 Sigma – Székesfehérvár

Sauska 48 – Villány

Stand25 Bisztró – Budapest

FELIX Kitchen & More – Budapest

Spago by Wolfgang Puck – Budapest

Michelin Zöld csillag

Pajta‒ Őriszentpéter (új elismerés)

Graefl Major Kétútköz ‒ Poroszló

Onyx Műhely ‒ Budapest

Salt ‒ Budapest

Villa Kabala – Szigliget

Natura Hill ‒ Zebegény

Michelin Guide különdíjasok 2025-ben Magyarországon

Young Chef Award 2025: Pallag Dávid ‒ Rutin, Budaörs

Service Award: Ráduly Róbert ‒ UMO, Budapest

Sommelier Award: Varga Norbert ‒ Stand, Budapest

Opening of the Year Award 2025: PADI ‒ Rátka
Címlapkép: Getty Images
#utazás #étterem #Balaton #Budapest #gasztronómia #michelin-csillag #michelin #hellovidék #éttermek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:24
13:14
12:57
12:28
12:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
2025. október 10.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
3 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:57
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:28
Nesze neked Otthon Start: berobbant a lakásdrágulás, ezt már nem lehet letagadni
Agrárszektor  |  2025. október 10. 12:31
Sokk a termelőknek, ami most a gabonapiacon történik ebben a térségben