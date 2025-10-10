Augusztushoz képest több mint kétszeresére gyorsult a lakásdrágulás havi tempója szeptemberben.
Hivatalos! Új MICHELIN-csillagos étterem van Magyarországon: ezek a legjobb vendéglők 2025-ben
A MICHELIN Guide legújabb magyar kiadásában továbbra is két kétcsillagos és immár nyolc egység 1 Michelin-csillagos éttermet találunk. Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál: közülük 8 újonnan került be, míg néhányan elveszítették a minősítésüket. Emellett a Bib Gourmand elismerést nyert éttermek száma 13-ra, a Zöld csillagos éttermeké pedig 6-ra emelkedett. Így a 2024-es kiadásban összesen 84 magyar étterem szerepel, szemben a tavalyi 78-cal. A gasztrokalauzban Budapest, Veszprém és Borsod a legkiemeltebb régiók, így a Balaton északi partja, valamint Miskolc és környéke számít a legvonzóbb úti célnak a gasztronómia szerelmesei számára.
Két Michelin-csillagos étterem
Platán Gourmet ‒Tata
Stand ‒ Budapest
Egy Michelin-csillagos étterem
42 ‒ Esztergom
Salt ‒ Budapest
Costes ‒ Budapest
Borkonyha Winekitchen ‒ Budapest
Babel ‒ Budapest
Rumour by Jenő Rácz ‒ Budapest
Essencia ‒ Budapest
Pajta ‒ Őriszentpéter
Michelin Bib Gourmand étterem
94’ konyha & bár ‒ Budapest (új elismerés)
Cabrio ‒ Budapest (új elismerés)
Iszkor – Mályinka
Újváros Bisztró – Szarvas
N28 Wine and Kitchen – Budapest
Goli – Budapest
Platán Bisztró – Tata
Macok – Eger
Morzsa – Pécs
Casa Christa – Balatonszőlős
Sparhelt – Balatonfüred
Kistücsök – Balatonszemes
Anyukám mondta – Encs
Michelin ajánlott éttermek (Michelin-tányér szimbólum)
Bibo Budapest‒ Budapest (új elismerés)
Dereszla Bisztró ‒ Bodrogkeresztúr (új elismerés)
Fausto’s ‒ Budapest (új elismerés)
Lokal at the lake ‒ Fonyód (új elismerés)
Majorelle ‒ Budapest (új elismerés)
PADI ‒ Rátka (új elismerés)
Petrányi Csopak ‒ Csopak (új elismerés)
Tiszavirág ‒ Szeged (új elismerés)
Szaletly – Budapest
Kollázs – Budapest
Zazie Bistro – Budapest
Teyföl – Szentendre
Füge – Biatorbágy
Cut & Barrel – Budapest
Sho Tihany – Tihany
Virtu – Budapest
Aleli – Budapest
Bilanx – Budapest
Kreinbacher Birtok – Somlóvásárhely
Hoppá! Bistro – Budapest
A Konyhám Stúdió 365 – Fonyód
Hosszú Tányér – Hosszúhetény
füge – Tihany
Öreg Prés – Mór
Zelna Borbisztró – Balatonfüred
Tihanyi Vinarius – Tihany
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Alkimista Kulináris Műhely – Szeged
Horgonyzó Kisvendéglő – Tiszalök
Rutin – Budaörs
Neked Főztem – Zánka
Zip’s – Miskolc
Avalon – Miskolc
NOON – Balatonfüred
GÓRÉ – Kisharsány
Graefl Major Kétútköz – Poroszló
Umo – Budapest
Bobajka – Tarcal
Botanica – Dánszentmiklós
Csopaki Resti by Laurel – Csopak
MoszkvaTéЯ Bisztró – Budapest
Tati – Budapest
White Salon – Budapest
Zincenco Kitchen – Budapest
FLAVA – Budapest
Fricska 2.0 – Budapest
Piac 42 – Esztergom
Nobu Budapest – Budapest
Costes Downtown – Budapest
Onyx Mühely – Budapest
St. Andrea – Budapest
Textúra – Budapest
Mák – Budapest
Arany Kaviár – Budapest
Víg Molnár Csárda – Csopak
IKON – Debrecen
LAMAREDA – Győr
Kővirág -Köveskál
Végállomás Bistro&Wine – Miskolc
67 Sigma – Székesfehérvár
Sauska 48 – Villány
Stand25 Bisztró – Budapest
FELIX Kitchen & More – Budapest
Spago by Wolfgang Puck – Budapest
Michelin Zöld csillag
Pajta‒ Őriszentpéter (új elismerés)
Graefl Major Kétútköz ‒ Poroszló
Onyx Műhely ‒ Budapest
Salt ‒ Budapest
Villa Kabala – Szigliget
Natura Hill ‒ Zebegény
Michelin Guide különdíjasok 2025-ben Magyarországon
Young Chef Award 2025: Pallag Dávid ‒ Rutin, Budaörs
Service Award: Ráduly Róbert ‒ UMO, Budapest
Sommelier Award: Varga Norbert ‒ Stand, Budapest
Opening of the Year Award 2025: PADI ‒ Rátka
A Pénzcentrum 2025. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
A Pénzcentrum 2025. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát