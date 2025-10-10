Hivatalos! Új MICHELIN-csillagos étterem van Magyarországon: ezek a legjobb vendéglők 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A MICHELIN Guide legújabb magyar kiadásában továbbra is két kétcsillagos és immár nyolc egység 1 Michelin-csillagos éttermet találunk. Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál: közülük 8 újonnan került be, míg néhányan elveszítették a minősítésüket. Emellett a Bib Gourmand elismerést nyert éttermek száma 13-ra, a Zöld csillagos éttermeké pedig 6-ra emelkedett. Így a 2024-es kiadásban összesen 84 magyar étterem szerepel, szemben a tavalyi 78-cal. A gasztrokalauzban Budapest, Veszprém és Borsod a legkiemeltebb régiók, így a Balaton északi partja, valamint Miskolc és környéke számít a legvonzóbb úti célnak a gasztronómia szerelmesei számára.

Két Michelin-csillagos étterem Platán Gourmet ‒Tata A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Stand ‒ Budapest Egy Michelin-csillagos étterem 42 ‒ Esztergom Salt ‒ Budapest Costes ‒ Budapest Borkonyha Winekitchen ‒ Budapest Babel ‒ Budapest Rumour by Jenő Rácz ‒ Budapest Essencia ‒ Budapest Pajta ‒ Őriszentpéter Michelin Bib Gourmand étterem 94' konyha & bár ‒ Budapest (új elismerés) Cabrio ‒ Budapest (új elismerés) Iszkor – Mályinka Újváros Bisztró – Szarvas N28 Wine and Kitchen – Budapest Goli – Budapest Platán Bisztró – Tata Macok – Eger Morzsa – Pécs Casa Christa – Balatonszőlős Sparhelt – Balatonfüred Kistücsök – Balatonszemes Anyukám mondta – Encs Michelin ajánlott éttermek (Michelin-tányér szimbólum) Bibo Budapest‒ Budapest (új elismerés) Dereszla Bisztró ‒ Bodrogkeresztúr (új elismerés) Fausto's ‒ Budapest (új elismerés) Lokal at the lake ‒ Fonyód (új elismerés) Majorelle ‒ Budapest (új elismerés) PADI ‒ Rátka (új elismerés) Petrányi Csopak ‒ Csopak (új elismerés) Tiszavirág ‒ Szeged (új elismerés) Szaletly – Budapest Kollázs – Budapest Zazie Bistro – Budapest Teyföl – Szentendre Füge – Biatorbágy Cut & Barrel – Budapest Sho Tihany – Tihany Virtu – Budapest Aleli – Budapest Bilanx – Budapest Kreinbacher Birtok – Somlóvásárhely Hoppá! Bistro – Budapest A Konyhám Stúdió 365 – Fonyód Hosszú Tányér – Hosszúhetény füge – Tihany Öreg Prés – Mór Zelna Borbisztró – Balatonfüred Tihanyi Vinarius – Tihany Alkimista Kulináris Műhely – Szeged Horgonyzó Kisvendéglő – Tiszalök Rutin – Budaörs Neked Főztem – Zánka Zip's – Miskolc Avalon – Miskolc NOON – Balatonfüred GÓRÉ – Kisharsány Graefl Major Kétútköz – Poroszló Umo – Budapest Bobajka – Tarcal Botanica – Dánszentmiklós Csopaki Resti by Laurel – Csopak MoszkvaTéЯ Bisztró – Budapest Tati – Budapest White Salon – Budapest Zincenco Kitchen – Budapest FLAVA – Budapest Fricska 2.0 – Budapest Piac 42 – Esztergom Nobu Budapest – Budapest Costes Downtown – Budapest Onyx Mühely – Budapest St. Andrea – Budapest Textúra – Budapest Mák – Budapest Arany Kaviár – Budapest Víg Molnár Csárda – Csopak IKON – Debrecen LAMAREDA – Győr Kővirág -Köveskál Végállomás Bistro&Wine – Miskolc 67 Sigma – Székesfehérvár Sauska 48 – Villány Stand25 Bisztró – Budapest FELIX Kitchen & More – Budapest Spago by Wolfgang Puck – Budapest Michelin Zöld csillag Pajta‒ Őriszentpéter (új elismerés) Graefl Major Kétútköz ‒ Poroszló Onyx Műhely ‒ Budapest Salt ‒ Budapest Villa Kabala – Szigliget Natura Hill ‒ Zebegény Michelin Guide különdíjasok 2025-ben Magyarországon Young Chef Award 2025: Pallag Dávid ‒ Rutin, Budaörs Service Award: Ráduly Róbert ‒ UMO, Budapest Sommelier Award: Varga Norbert ‒ Stand, Budapest Opening of the Year Award 2025: PADI ‒ Rátka

Címlapkép: Getty Images

