Húzós árak Gerendai Károly legújabb pesti mulatójában: 6500 egy gulyás, 19,5 ezer a kóstoló menü

Gerendai Károly új projektje, a Vibe Budapest egy prémium szórakozóhely és étterem, amely a Spenótházként ismert épületben nyílik meg december 13-án. A Moulin Rouge-hoz hasonló helyszínen étkezés közben élő zene, DJ-k és táncosok szórakoztatják a vendégeket. Az étlap ázsiai ihletésű, a 1,25 milliárd forintos beruházással készült hely 150 főt tud fogadni, és várhatóan decemberben nyit. Nem csak a helyszín, az árak is a prémium kategóriába tartoznak, ezt onnan tudjuk, hogy a Pénzcentrum nyitás előtt megszerezte az étlapot.

Gerendai Károly és a Costes Csoport új projektje, a Vibe Budapest, egy izgalmas koncepcióra épülő szórakozóhely és étterem, amely a belvárosban, a Spenótház épületében kapott helyet. A Moulin Rouge és Orfeum hangulatát idéző helyszínen vacsorázni lehet, miközben élő zene, DJ-k, valamint táncosok és artisták szórakoztatják a vendégeket. A projekt 1,25 milliárd forintos beruházással valósult meg, és 150 fő befogadására alkalmas.

A gasztronómiai kínálatot a barcelonai Sips Barból ismert Marc Alvarez neve fémjelzi, aki a koktélokat és a csapat betanítását is irányította. Az étlap ázsiai ihletésű, a hely nemzetközi művészeti és kulináris élményt is kíván nyújtani. A Vibe december 13-ánnyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Az ilyen típusú hibrid szórakozóhely koncepciója Magyarországon újdonságnak számít, és Gerendai Károly szerint nemzetközi színvonalú élményt kínál majd: az étkezés, az italok és a szórakoztatás nem különálló elemek, hanem egy nagy egész részei. A kategóriateremtő vendéglátóhely műfaját a „fundining” kifejezés írja le legjobban, amely egyúttal az élmény lényegét is összefoglalja.

Gasztronómiai kínálata a világ legkedveltebb ízeit hozza el Budapestre, miközben különleges figyelmet fordít a helyi alapanyagokra és a magas minőségre. Az éttermi koncepció fejlesztése Molnár Márk nemzetközi tapasztalataira alapulva kezdődött meg. A fogások egyedi interpretációja Ruff Dávidnak köszönhető, aki a Csoport számos egységében bizonyította már tehetségét, vagy az egykori Enso és a Konyhakör társtulajdonos konyhafőnökeként is már komoly szakmai tapasztalatra tett szert. Nem is beszélve arról az erőteljes ázsiai behatásról, amellyel korábbi, ázsiai munkáinak köszönhetően többek között Vietnamban vértezte fel magát. A konyha élén Jónás Gábor áll, aki szintén a Costes Csoport egységeiben dolgozott az elmúlt időszakban, korábban pedig a Nobu csapatában szerzett ázsiai és nemzetközi tapasztalatokat.

Az étlap kialakításakor az egyik fő szempont az volt, hogy a világ különböző konyháinak legjobb és legkedveltebb fogásai kerüljenek az asztalra. Tudatosan az volt a cél, hogy ne csak egyfajta konyhastílust képviseljenek, hanem mindenki megtalálhassa a kedvére való fogásokat. A közismert, emblematikus nemzetközi ételeket modern és kreatív formában tálalják, miközben a legtöbb étel az asztaltársaságok között megosztható formában kerül felszolgálásra, így baráti társaságok számára is ideális választás.

A szórakozóhelyen az árak is ehhez mérten alakulnak, mint ahogy azt a hivatalos, a nyitás előtt megszerzett étlapon is olvasható. A Vibe Budapest árkategóriája egyértelműen prémium szintet képvisel a budapesti éttermek és szórakozóhelyek között: a budapesti éttermek közül leginkább a fine dining helyekhez vagy a luxus éttermekhez hasonlíthatók.

báránypörkölt 7500 forint

Vibe burger: 9500 forint

kijevi csirke: 8500 forint

homár ravioli: 12 500 forint

rib eye steak, 250 g: 16 500 forint

mangalica steak: 9500 forint

gulyás: 6500 forint

tiramisu: 4500 forint

somlói 3500 forint

a 13 fogásos Vibe essence menü 27 500 forint

a 10 fogásos Vibe kóstoló menü 19 500 forint egy főnek

Az italok árai a következőképpen alakulnak:

3 dl csapolt Asahi 1300 forint

Perroni üveges: 1700 forint

Coca Cola 300 ml: 900 forint

ásványvíz 750 ml: 1150 forint

limonádé: 1900 forint

presszó kávé: 850 forint

tea: 1950 forint

pohár bor: 3200 – 4800 forint

koktélok: 3900- 4700 forint

gin tonic: 4500-4900 forint

Aperol Spritz: 3700 forint

Persze mivel szórakozóhelyről van szó, lehet pezsgőt röviditalt palackjával is rendelni. A legolcsóbb pezsgő 18 ezer forint, a legdrágább 295 ezer forintba kerül.

A Vibe Budapest elsősorban a 30+ korosztály igényeit célozza meg, akik prémium szórakozásra és gasztronómiai élményre vágynak. A hely hosszú távú célja, hogy nemzetközi szinten is ismertté és elismerté váljon.