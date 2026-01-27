Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében. A rendőrség közlése szerint az eszközt egy gyártelepről irányította, és több légtérhasználati szabályt megszegve mintegy 3000 méteres magasságba emelte.

A hatóságok szerint ezzel veszélyeztette a repülőtérre érkező és onnan induló utasszállító járatok biztonságát. A férfi az igazoltatás során elismerte, hogy nincs tisztában a drónozásra vonatkozó szabályokkal. Azt mondta, szabadidős céllal használta az eszközt, és beismerte a jogsértést.

Az ügyben több eljárás is indult. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a történteket, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat, a Légügyi Hatóság pedig közigazgatási hatósági eljárást indított.

Az elmúlt időszakban több európai repülőtéren is fennakadást okoztak drónészlelések. Magyarországon, ha idegen katonai drón jelenik meg a légtérben, a honvédség jogosult intézkedni és a földre kényszeríteni az eszközt.