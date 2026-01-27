Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében. A rendőrség közlése szerint az eszközt egy gyártelepről irányította, és több légtérhasználati szabályt megszegve mintegy 3000 méteres magasságba emelte.
A hatóságok szerint ezzel veszélyeztette a repülőtérre érkező és onnan induló utasszállító járatok biztonságát. A férfi az igazoltatás során elismerte, hogy nincs tisztában a drónozásra vonatkozó szabályokkal. Azt mondta, szabadidős céllal használta az eszközt, és beismerte a jogsértést.
Az ügyben több eljárás is indult. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a történteket, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat, a Légügyi Hatóság pedig közigazgatási hatósági eljárást indított.
Az elmúlt időszakban több európai repülőtéren is fennakadást okoztak drónészlelések. Magyarországon, ha idegen katonai drón jelenik meg a légtérben, a honvédség jogosult intézkedni és a földre kényszeríteni az eszközt.
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
