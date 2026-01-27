2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hexakopter repülés közben légi felvételeket készít. Más néven drón vagy UAV (pilóta nélküli légi jármű).
Utazás

Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Pénzcentrum
2026. január 27. 22:01

Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében. A rendőrség közlése szerint az eszközt egy gyártelepről irányította, és több légtérhasználati szabályt megszegve mintegy 3000 méteres magasságba emelte.

A hatóságok szerint ezzel veszélyeztette a repülőtérre érkező és onnan induló utasszállító járatok biztonságát. A férfi az igazoltatás során elismerte, hogy nincs tisztában a drónozásra vonatkozó szabályokkal. Azt mondta, szabadidős céllal használta az eszközt, és beismerte a jogsértést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügyben több eljárás is indult. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a történteket, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat, a Légügyi Hatóság pedig közigazgatási hatósági eljárást indított.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elmúlt időszakban több európai repülőtéren is fennakadást okoztak drónészlelések. Magyarországon, ha idegen katonai drón jelenik meg a légtérben, a honvédség jogosult intézkedni és a földre kényszeríteni az eszközt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #rendőrség #repülés #magyarország #bűncselekmény #szabálysértés #reptér #drón #liszt ferenc repülőtér #balesetveszély #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:02
20:32
20:01
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
2 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
4 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 20:32
Kimondták a szakértők: Trump még jobban bedurvulhat elnöki ciklusa alatt, további háborúk jöhetnek
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 19:03
Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet
Agrárszektor  |  2026. január 27. 19:29
Hatalmas projekt indult a nemzeti parkunknál: erre költhetik a milliárdokat