A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Terepjárók, drónok és éjjellátók: uniós százmilliókból erősítik a természetvédelmet az Őrségben
Nemcsak a vadon élő állatok, hanem a természetvédelmi őrök eszköztára is megújul az Őrségben: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 190 millió forintos, vissza nem térítendő uniós támogatásból modernizálja a természetvédelmi őrszolgálat működését. Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
A természetvédelmi őrszolgálat munkája továbbra is elsősorban a megelőzésről szól. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projekt nyitórendezvényén hangsúlyozta: a hatósági fellépés célja nem a bírságolás, hanem az illegális tevékenységek – például falopás, tiltott gombagyűjtés, terepmotorozás vagy szándékos ragadozómadár-mérgezés – megelőzése. Feljelentés jellemzően csak a súlyosabb esetekben történik - derült ki a minisztérium közleményéből az Agroinform.
A természetvédelmi őrök feladatai ugyanakkor messze túlmutatnak az ellenőrzésen. Részt vesznek zoológiai és botanikai adatgyűjtésben, élőhely-felmérésben, területkezelésben, természetvédelmi projektekben, valamint fontos szerepük van a környezeti nevelésben és a helyi gazdálkodókkal való kapcsolattartásban is.
Mit őriz ma a természetvédelmi őrszolgálat?
Országos szinten jelenleg mintegy 240 természetvédelmi őr dolgozik azon, hogy megóvják
- 849 ezer hektár védett természeti területet,
- 2 millió hektár Natura 2000 területet,
- valamint a védett növény-, állat- és gombafajokat.
Emellett a feladatkör kiterjed közel 65 ezer nyilvántartott régészeti lelőhely megőrzésére és felügyeletére is.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 26 500 hektár, ahol jelenleg 13 természetvédelmi őr lát el szolgálatot.
Új terepjárók és digitális eszközök érkeznek
A most induló fejlesztés egyik legfontosabb eleme a mobilitás javítása. A 12 őrkerület ellátására jelenleg használt 9 jármű mellé 7 új platós terepjárót, valamint 1 személygépkocsit szereznek be, ami jelentősen megkönnyíti a nehezen megközelíthető területek ellenőrzését.
A járművek mellett a technikai eszközpark is látványosan bővül. A beszerzések között szerepelnek többek között: drónok, éjjellátók, testkamerák, vadkamerák, távcsövek, spektívek, fényképezőgépek, notebookok, mobiltelefonok, elektromos kerékpárok, kenuk, valamint a tanösvények karbantartásához szükséges gépek, traktor és szárzúzó is.
Ezek az eszközök nemcsak az ellenőrzést, hanem a monitorozást, az adatgyűjtést és a természetvédelmi kezeléseket is hatékonyabbá teszik.
A projekt nem kizárólag technikai fejlesztést jelent. A program részeként szakmai rendezvényeket, képzéseket és tapasztalatcseréket is szerveznek, amelyek célja a természetvédelmi munka minőségének javítása és a helyi szereplőkkel való együttműködés erősítése.
