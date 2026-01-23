2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnézni egy fára egy sűrű erdőben, tele zöld levelek sokaságával, amely egy nyugodt és élénk természeti tájat mutat be.
HelloVidék

Terepjárók, drónok és éjjellátók: uniós százmilliókból erősítik a természetvédelmet az Őrségben

HelloVidék
2026. január 23. 09:45

Nemcsak a vadon élő állatok, hanem a természetvédelmi őrök eszköztára is megújul az Őrségben: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 190 millió forintos, vissza nem térítendő uniós támogatásból modernizálja a természetvédelmi őrszolgálat működését. Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.

A természetvédelmi őrszolgálat munkája továbbra is elsősorban a megelőzésről szól. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projekt nyitórendezvényén hangsúlyozta: a hatósági fellépés célja nem a bírságolás, hanem az illegális tevékenységek – például falopás, tiltott gombagyűjtés, terepmotorozás vagy szándékos ragadozómadár-mérgezés – megelőzése. Feljelentés jellemzően csak a súlyosabb esetekben történik - derült ki a minisztérium közleményéből az Agroinform.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A természetvédelmi őrök feladatai ugyanakkor messze túlmutatnak az ellenőrzésen. Részt vesznek zoológiai és botanikai adatgyűjtésben, élőhely-felmérésben, területkezelésben, természetvédelmi projektekben, valamint fontos szerepük van a környezeti nevelésben és a helyi gazdálkodókkal való kapcsolattartásban is.

Mit őriz ma a természetvédelmi őrszolgálat?

Országos szinten jelenleg mintegy 240 természetvédelmi őr dolgozik azon, hogy megóvják

  • 849 ezer hektár védett természeti területet,
  • 2 millió hektár Natura 2000 területet,
  • valamint a védett növény-, állat- és gombafajokat.

Emellett a feladatkör kiterjed közel 65 ezer nyilvántartott régészeti lelőhely megőrzésére és felügyeletére is.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 26 500 hektár, ahol jelenleg 13 természetvédelmi őr lát el szolgálatot.

Új terepjárók és digitális eszközök érkeznek

A most induló fejlesztés egyik legfontosabb eleme a mobilitás javítása. A 12 őrkerület ellátására jelenleg használt 9 jármű mellé 7 új platós terepjárót, valamint 1 személygépkocsit szereznek be, ami jelentősen megkönnyíti a nehezen megközelíthető területek ellenőrzését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A járművek mellett a technikai eszközpark is látványosan bővül. A beszerzések között szerepelnek többek között: drónok, éjjellátók, testkamerák, vadkamerák, távcsövek, spektívek, fényképezőgépek, notebookok, mobiltelefonok, elektromos kerékpárok, kenuk, valamint a tanösvények karbantartásához szükséges gépek, traktor és szárzúzó is.

Ezek az eszközök nemcsak az ellenőrzést, hanem a monitorozást, az adatgyűjtést és a természetvédelmi kezeléseket is hatékonyabbá teszik.

A projekt nem kizárólag technikai fejlesztést jelent. A program részeként szakmai rendezvényeket, képzéseket és tapasztalatcseréket is szerveznek, amelyek célja a természetvédelmi munka minőségének javítása és a helyi szereplőkkel való együttműködés erősítése.

 
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #kerékpár #fejlesztés #erdő #uniós támogatás #drón #hellovidék #nemzeti park #agrárminisztérium #természetvédelem #őrség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:08
10:03
09:45
09:38
Pénzcentrum
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
2 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
4
6 napja
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
5
2 napja
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 06:30
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. január 23. 09:01
Zöld utat adott Kína ennek a húsnak: ez nagy változást hozhat a piacon