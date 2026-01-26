Nem vicc: a Wizz Air olyan helyre indít járatot, amire kevesen gondolnának

A Wizz Air ismét megpróbál betörni az amerikai piacra: brit leányvállalatán keresztül engedélykérelmet nyújtott be az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához menetrend szerinti és charterjáratok indítására, ám egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mely városokat céloznák meg.

A Bloomberg értesülései szerint a pénteki beadványban a légitársaság sürgősséggel kérte az engedélyt, mivel minél előbb szeretné elindítani az új járatokat. Ez nem az első kísérlete a magyar hátterű vállalatnak az amerikai légiközlekedési piacra lépésre: 2022-ben a magyar anyacég hasonló kezdeményezését az amerikai hatóságok biztonsági megfontolásokra hivatkozva elutasították - írta a Portfolio.

A mostani lépés látványos fordulat a Wizz Air korábbi álláspontjához képest. Váradi József vezérigazgató még 2024-ben is határozottan elvetette a transzatlanti járatok indításának lehetőségét. Akkoriban a vállalat az Airbus legújabb, megnövelt hatótávolságú keskenytörzsű repülőgépét, az A321 XLR típust szaúd-arábiai bázisán állította szolgálatba, és az Abu-Dzabiban kiépített központján keresztül kívánta erősíteni közel-keleti pozícióit.

A tervek azonban időközben megváltoztak. A légitársaság a múlt évben költségoptimalizálási okokra hivatkozva megszüntette abu-dzabi tevékenységét, és visszatért ahhoz a stratégiához, hogy elsősorban a közép- és kelet-európai régióra összpontosítja erőforrásait. A fordulatban szerepet játszhatott, hogy 2023 óta folyamatosan küzdenek a Pratt & Whitney gyártmányú hajtóművek karbantartási problémáival, ami a flottájuk egy részének időszakos kivonását tette szükségessé.

Érdekes előzmény, hogy a Wizz Air 2023 novemberében gyakorlatilag már "tesztelte" a transzatlanti útvonalat egy A321 XLR géppel: ekkor a társaság Orbán Viktor miniszterelnököt szállította Budapestről Washingtonba.

Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása ugyanakkor korántsem egyszerű feladat. A British Airways tulajdonosát, az International Airlines Groupot (IAG) a közelmúltban arról számolt be, hogy a Donald Trump nevével fémjelzett vámpolitikai és bevándorlási szigorítások hatására csökkenő utasforgalmat tapasztalnak ezen az útvonalon. Az ír nemzeti légitársaság, az Aer Lingus szintén nehézségekkel küzd: nemrég kénytelen volt felfüggeszteni a jegyárusítást manchesteri bázisáról több interkontinentális úti célra, köztük New York felé is.