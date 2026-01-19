2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Korcsolyázók naplementekor egy befagyott tó jégtábláján, a háttérben épületek és építkezési daruk. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott.
Utazás

Vastagszik a jég a Balatonon, de rianások még bárhol előfordulhatnak

Pénzcentrum
2026. január 19. 18:43

A HungaroMet hétfőn délután közölte a Facebook-oldalán, hogy bár egyre vastagszik a Balaton jege, még mindig kiemelt óvatossággal kell a jégre menni.

Mint írták, a hétfői siófoki mérések alapján 14 cm-re hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 cm-es a jég.

A köztes területen 20-30 cm széles rianások is kialakultak, melyek nem fagytak újra, ott felszínre került a víz.

"Annak ellenére, hogy a part közelében már többfelé vastagodott a jég, mindenképp kiemelt óvatossággal kell a jégre menni, hiszen rövid távon belül is változó lehet a jég vastagsága, így hamar bajba kerülhetünk" - figyelmeztettek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #víz #időjárás #tél #figyelmeztetés #jég #siófok #tó #hungaromet

