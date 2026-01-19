Vastagszik a jég a Balatonon, de rianások még bárhol előfordulhatnak

A HungaroMet hétfőn délután közölte a Facebook-oldalán, hogy bár egyre vastagszik a Balaton jege, még mindig kiemelt óvatossággal kell a jégre menni.

Mint írták, a hétfői siófoki mérések alapján 14 cm-re hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 cm-es a jég.

A köztes területen 20-30 cm széles rianások is kialakultak, melyek nem fagytak újra, ott felszínre került a víz.

"Annak ellenére, hogy a part közelében már többfelé vastagodott a jég, mindenképp kiemelt óvatossággal kell a jégre menni, hiszen rövid távon belül is változó lehet a jég vastagsága, így hamar bajba kerülhetünk" - figyelmeztettek.