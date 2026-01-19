A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Vastagszik a jég a Balatonon, de rianások még bárhol előfordulhatnak
A HungaroMet hétfőn délután közölte a Facebook-oldalán, hogy bár egyre vastagszik a Balaton jege, még mindig kiemelt óvatossággal kell a jégre menni.
Mint írták, a hétfői siófoki mérések alapján 14 cm-re hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 cm-es a jég.
A köztes területen 20-30 cm széles rianások is kialakultak, melyek nem fagytak újra, ott felszínre került a víz.
"Annak ellenére, hogy a part közelében már többfelé vastagodott a jég, mindenképp kiemelt óvatossággal kell a jégre menni, hiszen rövid távon belül is változó lehet a jég vastagsága, így hamar bajba kerülhetünk" - figyelmeztettek.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.