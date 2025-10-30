A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint
A Maros megyei vészhelyzeti bizottság újabb harminc nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet azokon a Kis-Küküllő menti településeken, ahol a parajdi sóbánya elárasztása óta nem iható a vezetékes víz. A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A veszélyhelyzetet még június 2-án hirdették ki Dicsőszentmártonban, valamint Szászbogács, Ádámos és Vámosgálfalva községekben. A folyó sótartalma a parajdi bányából kiszivárgó sós víz miatt megemelkedett, ezért a vízhálózatból érkező víz ihatatlanná vált.
A prefektúra közlése szerint a hatóságok továbbra is folyamatosan mérik a Kis-Küküllő sótartalmát, és biztosítják az ivó- és háztartási vizet a lakosságnak. A vízellátást jelenleg a katasztrófavédelmi felügyelőség szervezi.
A prefektúra arról is beszámolt, hogy a térség három víztisztító állomásán – Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban – zajlik a sótalanító berendezések telepítése. Gyulakután már sikeresen beüzemelték és próbaüzembe helyezték a folyóból nyert vizet megtisztító rendszert. Ez az első lépés ahhoz, hogy a vezetékes víz újra biztonságosan használható legyen.
A hatóságok szerint a munkálatok november végéig befejeződnek. A sótalanítás azonban csak átmeneti megoldás: hosszabb távon a térség vízellátását a bözödújfalusi víztározóból tervezik biztosítani.
A Kis-Küküllő mentén összesen 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet, miután a Korond-patak időnként sós vizet szállított a folyóba az elárasztott parajdi sóbányából. Az egymást követő sószennyezések miatt a víztisztító állomások működése hónapok óta akadozik, a lakosok pedig már öt hónapja csak lajtos kocsikból jutnak vízhez.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
