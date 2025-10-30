Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint

A Maros megyei vészhelyzeti bizottság újabb harminc nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet azokon a Kis-Küküllő menti településeken, ahol a parajdi sóbánya elárasztása óta nem iható a vezetékes víz. A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.

A veszélyhelyzetet még június 2-án hirdették ki Dicsőszentmártonban, valamint Szászbogács, Ádámos és Vámosgálfalva községekben. A folyó sótartalma a parajdi bányából kiszivárgó sós víz miatt megemelkedett, ezért a vízhálózatból érkező víz ihatatlanná vált.

A prefektúra közlése szerint a hatóságok továbbra is folyamatosan mérik a Kis-Küküllő sótartalmát, és biztosítják az ivó- és háztartási vizet a lakosságnak. A vízellátást jelenleg a katasztrófavédelmi felügyelőség szervezi.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy a térség három víztisztító állomásán – Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban – zajlik a sótalanító berendezések telepítése. Gyulakután már sikeresen beüzemelték és próbaüzembe helyezték a folyóból nyert vizet megtisztító rendszert. Ez az első lépés ahhoz, hogy a vezetékes víz újra biztonságosan használható legyen.

A hatóságok szerint a munkálatok november végéig befejeződnek. A sótalanítás azonban csak átmeneti megoldás: hosszabb távon a térség vízellátását a bözödújfalusi víztározóból tervezik biztosítani.

A Kis-Küküllő mentén összesen 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet, miután a Korond-patak időnként sós vizet szállított a folyóba az elárasztott parajdi sóbányából. Az egymást követő sószennyezések miatt a víztisztító állomások működése hónapok óta akadozik, a lakosok pedig már öt hónapja csak lajtos kocsikból jutnak vízhez.