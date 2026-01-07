A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Megszólalt a sztár meteorológus: jön a szibériai hidegbetörés, a java még hátravan
Magyarország jelenleg a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában van, ami több hullámban okoz havazást a térségben.
Az utóbbi évek enyhe telei után most szokatlanul hideg időjárás köszöntött be hazánkban. Reisz András meteorológus szakértő szerint ez nem meglepő, hiszen a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban. Erről a szakember az Index-nek beszélt a tegnapi nap folyamán.
A jelenlegi helyzetet az okozza, hogy felborult a télen megszokott nyugat-kelet irányú légáramlás, helyette egy észak-déli áramlás alakult ki. Ennek következtében a Kárpát-medence felett olyan időjárási helyzet jött létre, amely több hullámban eredményez havazást.
Amikor legyengül az Északi-sark fölötti poláris ciklon, megszűnik az a határvonal, ami korábban a hideget tőlünk északabbra tartotta. Ilyenkor a hideg levegő szabadon áramlik Európa középső és déli része felé. A mostani extrém hideg akkor alakul ki, amikor ez a hideg légtömeg találkozik a mediterrán térségből érkező melegebb levegővel.
A decemberben az Északi-sark fölött legyengült poláris örvény hatása csak most érezhető Közép-Európában, és Magyarország éppen a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában helyezkedik el.
Az északnyugat felől érkező hideg légtömegek általában kevésbé hidegek, mint a Szibéria felől érkezők, ami szintén befolyásolja a hazánkban kialakuló téli időjárási viszonyokat.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.