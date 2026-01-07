Megszólalt a sztár meteorológus: jön a szibériai hidegbetörés, a java még hátravan

Magyarország jelenleg a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában van, ami több hullámban okoz havazást a térségben.

Az utóbbi évek enyhe telei után most szokatlanul hideg időjárás köszöntött be hazánkban. Reisz András meteorológus szakértő szerint ez nem meglepő, hiszen a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban. Erről a szakember az Index-nek beszélt a tegnapi nap folyamán.

A jelenlegi helyzetet az okozza, hogy felborult a télen megszokott nyugat-kelet irányú légáramlás, helyette egy észak-déli áramlás alakult ki. Ennek következtében a Kárpát-medence felett olyan időjárási helyzet jött létre, amely több hullámban eredményez havazást.

Amikor legyengül az Északi-sark fölötti poláris ciklon, megszűnik az a határvonal, ami korábban a hideget tőlünk északabbra tartotta. Ilyenkor a hideg levegő szabadon áramlik Európa középső és déli része felé. A mostani extrém hideg akkor alakul ki, amikor ez a hideg légtömeg találkozik a mediterrán térségből érkező melegebb levegővel.

A decemberben az Északi-sark fölött legyengült poláris örvény hatása csak most érezhető Közép-Európában, és Magyarország éppen a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában helyezkedik el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az északnyugat felől érkező hideg légtömegek általában kevésbé hidegek, mint a Szibéria felől érkezők, ami szintén befolyásolja a hazánkban kialakuló téli időjárási viszonyokat.