Utazás
Utazás

Megszólalt a sztár meteorológus: jön a szibériai hidegbetörés, a java még hátravan

Pénzcentrum
2026. január 7. 08:45

Magyarország jelenleg a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában van, ami több hullámban okoz havazást a térségben.

Az utóbbi évek enyhe telei után most szokatlanul hideg időjárás köszöntött be hazánkban. Reisz András meteorológus szakértő szerint ez nem meglepő, hiszen a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban. Erről a szakember az Index-nek beszélt a tegnapi nap folyamán.

A jelenlegi helyzetet az okozza, hogy felborult a télen megszokott nyugat-kelet irányú légáramlás, helyette egy észak-déli áramlás alakult ki. Ennek következtében a Kárpát-medence felett olyan időjárási helyzet jött létre, amely több hullámban eredményez havazást.

Amikor legyengül az Északi-sark fölötti poláris ciklon, megszűnik az a határvonal, ami korábban a hideget tőlünk északabbra tartotta. Ilyenkor a hideg levegő szabadon áramlik Európa középső és déli része felé. A mostani extrém hideg akkor alakul ki, amikor ez a hideg légtömeg találkozik a mediterrán térségből érkező melegebb levegővel.

A decemberben az Északi-sark fölött legyengült poláris örvény hatása csak most érezhető Közép-Európában, és Magyarország éppen a hideg és meleg légtömegek találkozásának metszéspontjában helyezkedik el.

Az északnyugat felől érkező hideg légtömegek általában kevésbé hidegek, mint a Szibéria felől érkezők, ami szintén befolyásolja a hazánkban kialakuló téli időjárási viszonyokat.
Címlapkép: Getty Images
