Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
Fotókon a behavazott Budapest: sok helyen kaotikus a helyzet, még nem ért oda a hókotró
Szerda reggelre jelentős mennyiségű hó hollott a fővárosban. A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. Szerdán újabb hullámban érkezik a hó.
Szerda reggelre jelentős mennyiségű hó lepte el Budapestet, és itt még nincs vége! A HungaroMet tájékoztatása szerint a keleti országrészeken lassan megszűnik a havazás, napközben pedig csak elszórtan fordulhat elő hószállingózás. Az esti órákban azonban dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik: először a déli területeken, majd késő estétől a keleti tájakon ismét havazás kezdődik.
A közlekedésben rengeteg helyen vannak fennakadások, a BKK járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán. Azt írták, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.
Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni. A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út-Karinthy Frigyes út megállót.
A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé. Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni.
A Pénzcentrum fotókat is készített a behavazott fővárosban, reggel 8 előtt az Árpád hídnál a mellékutcák még teljesen el voltak havazva, de a Róbert Károly körút és az Árpád híd is latyakos, csúszós volt.
A II. kerületben a Margit híd környékén szintén csak a főbb útvonalak voltak letakarítva reggel 8 óra környékén, a rakpart-menti villamosvonal megállóiban nem volt eltakarítva a hó.
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
