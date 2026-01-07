A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak. Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.
A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út-Karinthy Frigyes út megállót. A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé.
Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni - közölték.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.