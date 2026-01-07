2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Budapest, 2023. december 10.CAF-villamos a hóesésben az 56A járat vonalán a 2. kerületi Zuhatag soron 2023. december 10-én.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

Pénzcentrum
2026. január 7. 08:56

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán.

A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak. Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út-Karinthy Frigyes út megállót. A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé.

Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni - közölték.

Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #bkk #villamos #Budapest #havazás #időjárás #tömegközlekedés #autóbusz #hó #késés

