2026. január 2. péntek Ábel
1 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 2.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 2.)

Pénzcentrum
2026. január 2. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 2., péntek.

Névnap

Ábel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.11 Ft
CHF: 412.5 Ft
GBP: 440.4 Ft
USD: 327.12 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.03: Észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, hazánk északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt. Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.

2026.01.04: Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a csúcsérték -1 és +4 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött kiélesedő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
