Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 2.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 2., péntek.
Névnap
Ábel
Friss hírek
- 193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
- „Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
- Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
- Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
- A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
- Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 384.11 Ft
CHF: 412.5 Ft
GBP: 440.4 Ft
USD: 327.12 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.03: Észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, hazánk északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt. Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.
2026.01.04: Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a csúcsérték -1 és +4 fok között alakul.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünk fölött kiélesedő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.02)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
A Pénzcentrum 2025. december 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.