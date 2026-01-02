Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 2.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 2., péntek.

Névnap

Ábel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.11 Ft

CHF: 412.5 Ft

GBP: 440.4 Ft

USD: 327.12 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.03: Észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, hazánk északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt. Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.

2026.01.04: Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a csúcsérték -1 és +4 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött kiélesedő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.02)

