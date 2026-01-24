Brutális vihar csap le az országra: 16 államban rendkívüli állapotot is hirdettek

Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább tizenhat államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek. A természeti katasztrófa megbénította a légi közlekedést, vasárnap több mint ötezer járat törlésével okozva az elmúlt év legsúlyosabb fennakadását az ágazatban.

A CNN tudósítása szerint az amerikai hatóságok széles körű intézkedéseket vezettek be a hétvégén tomboló extrém időjárás miatt, hogy felgyorsítsák a védekezéshez és a helyreállításhoz mozgósítható erőforrások felhasználását. A rendkívüli állapot többek között Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, New York, Kentucky, Maryland, New Jersey, valamint Kansas területén van érvényben. Pennsylvania vezetése önálló katasztrófavédelmi intézkedéscsomagot léptetett életbe, míg Texas kormányzója 134 megyére kiterjedően hirdetett vészhelyzetet.

A mostani meteorológiai helyzet kiterjedése minden korábbi, hivatalosan rögzített értéket meghalad az Egyesült Államokban. A téli viharriadó jelenleg megszakítás nélkül ível át az országon Új-Mexikótól Új-Angliáig, több mint 1400 megyét és mintegy százmillió lakost érintve. Az Iowa Environmental Mesonet statisztikái szerint 2008 óta nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi közigazgatási egység álljon viharriadó alatt. Az eddigi csúcsot 2021 februárjában mérték, amikor egy masszív hidegfront és vihar következtében több millió texasi háztartás maradt áram nélkül.

A légi közlekedés működése gyakorlatilag összeomlott az időjárás hatására. A FlightAware járatkövető szolgáltatás adatai szerint vasárnapra meghaladta az 5100-at a törölt járatok száma, ami az elmúlt tizenkét hónap legkedvezőtlenebb mutatója. Szombaton további mintegy 3200 repülőgép maradt a földön. A legutóbbi negatív rekordot tavaly novemberben rögzítették, amikor a szövetségi kormányzat működésének részleges felfüggesztése idején körülbelül 1900 járatot töröltek. Az oktatási intézmények közül több mint tíz egyetem jelentette be, hogy a hét első felében szünetelteti a tanítást.

"A dallasi lakosoknak elegendő élelemmel, gyógyszerrel és ellátmánnyal kell rendelkezniük, amelynek négy-öt napig ki kell tartania" – nyilatkozta Kevin Oden, Dallas katasztrófavédelmi és válságkezelési igazgatója. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy az előrejelzések alapján a következő két-három napban senkinek sem tanácsos elhagynia az otthonát.