2026. január 24. szombat Timót
3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manhattant hóvihar zárja le.
Világ

Brutális vihar csap le az országra: 16 államban rendkívüli állapotot is hirdettek

Pénzcentrum
2026. január 24. 10:59

Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább tizenhat államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek. A természeti katasztrófa megbénította a légi közlekedést, vasárnap több mint ötezer járat törlésével okozva az elmúlt év legsúlyosabb fennakadását az ágazatban.

A CNN tudósítása szerint az amerikai hatóságok széles körű intézkedéseket vezettek be a hétvégén tomboló extrém időjárás miatt, hogy felgyorsítsák a védekezéshez és a helyreállításhoz mozgósítható erőforrások felhasználását. A rendkívüli állapot többek között Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, New York, Kentucky, Maryland, New Jersey, valamint Kansas területén van érvényben. Pennsylvania vezetése önálló katasztrófavédelmi intézkedéscsomagot léptetett életbe, míg Texas kormányzója 134 megyére kiterjedően hirdetett vészhelyzetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani meteorológiai helyzet kiterjedése minden korábbi, hivatalosan rögzített értéket meghalad az Egyesült Államokban. A téli viharriadó jelenleg megszakítás nélkül ível át az országon Új-Mexikótól Új-Angliáig, több mint 1400 megyét és mintegy százmillió lakost érintve. Az Iowa Environmental Mesonet statisztikái szerint 2008 óta nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi közigazgatási egység álljon viharriadó alatt. Az eddigi csúcsot 2021 februárjában mérték, amikor egy masszív hidegfront és vihar következtében több millió texasi háztartás maradt áram nélkül.

Kapcsolódó cikkeink:

A légi közlekedés működése gyakorlatilag összeomlott az időjárás hatására. A FlightAware járatkövető szolgáltatás adatai szerint vasárnapra meghaladta az 5100-at a törölt járatok száma, ami az elmúlt tizenkét hónap legkedvezőtlenebb mutatója. Szombaton további mintegy 3200 repülőgép maradt a földön. A legutóbbi negatív rekordot tavaly novemberben rögzítették, amikor a szövetségi kormányzat működésének részleges felfüggesztése idején körülbelül 1900 járatot töröltek. Az oktatási intézmények közül több mint tíz egyetem jelentette be, hogy a hét első felében szünetelteti a tanítást.

"A dallasi lakosoknak elegendő élelemmel, gyógyszerrel és ellátmánnyal kell rendelkezniük, amelynek négy-öt napig ki kell tartania" – nyilatkozta Kevin Oden, Dallas katasztrófavédelmi és válságkezelési igazgatója. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy az előrejelzések alapján a következő két-három napban senkinek sem tanácsos elhagynia az otthonát.
Címlapkép: Getty Images
#vihar #időjárás #repülés #hó #katasztrófavédelem #világ #usa #járattörlés #szélsőséges időjárás #természeti katasztrófa #légiforgalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:54
11:25
10:59
10:25
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 24. szombat
Timót
4. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
2
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
3
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
4
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
5
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 11:54
Trumpék is bólintottak, indulhat a Mol nagybevásárlása: ez óriási üzlet lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 10:05
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Agrárszektor  |  2026. január 24. 11:32
Botrány Amerikában: veszélyes bébiételt forgalmaztak az üzletek