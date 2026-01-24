A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
Brutális vihar csap le az országra: 16 államban rendkívüli állapotot is hirdettek
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább tizenhat államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek. A természeti katasztrófa megbénította a légi közlekedést, vasárnap több mint ötezer járat törlésével okozva az elmúlt év legsúlyosabb fennakadását az ágazatban.
A CNN tudósítása szerint az amerikai hatóságok széles körű intézkedéseket vezettek be a hétvégén tomboló extrém időjárás miatt, hogy felgyorsítsák a védekezéshez és a helyreállításhoz mozgósítható erőforrások felhasználását. A rendkívüli állapot többek között Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, New York, Kentucky, Maryland, New Jersey, valamint Kansas területén van érvényben. Pennsylvania vezetése önálló katasztrófavédelmi intézkedéscsomagot léptetett életbe, míg Texas kormányzója 134 megyére kiterjedően hirdetett vészhelyzetet.
A mostani meteorológiai helyzet kiterjedése minden korábbi, hivatalosan rögzített értéket meghalad az Egyesült Államokban. A téli viharriadó jelenleg megszakítás nélkül ível át az országon Új-Mexikótól Új-Angliáig, több mint 1400 megyét és mintegy százmillió lakost érintve. Az Iowa Environmental Mesonet statisztikái szerint 2008 óta nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi közigazgatási egység álljon viharriadó alatt. Az eddigi csúcsot 2021 februárjában mérték, amikor egy masszív hidegfront és vihar következtében több millió texasi háztartás maradt áram nélkül.
A légi közlekedés működése gyakorlatilag összeomlott az időjárás hatására. A FlightAware járatkövető szolgáltatás adatai szerint vasárnapra meghaladta az 5100-at a törölt járatok száma, ami az elmúlt tizenkét hónap legkedvezőtlenebb mutatója. Szombaton további mintegy 3200 repülőgép maradt a földön. A legutóbbi negatív rekordot tavaly novemberben rögzítették, amikor a szövetségi kormányzat működésének részleges felfüggesztése idején körülbelül 1900 járatot töröltek. Az oktatási intézmények közül több mint tíz egyetem jelentette be, hogy a hét első felében szünetelteti a tanítást.
"A dallasi lakosoknak elegendő élelemmel, gyógyszerrel és ellátmánnyal kell rendelkezniük, amelynek négy-öt napig ki kell tartania" – nyilatkozta Kevin Oden, Dallas katasztrófavédelmi és válságkezelési igazgatója. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy az előrejelzések alapján a következő két-három napban senkinek sem tanácsos elhagynia az otthonát.
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.