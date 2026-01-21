2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 21.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 21.)

Pénzcentrum
2026. január 21. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. január 21., szerda.

Névnap

Ágnes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.04 Ft
CHF: 415.44 Ft
GBP: 441.49 Ft
USD: 328.51 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 37870 Ft
MOL: 3592 Ft
RICHTER: 10250 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.22: Általában erősen felhős vagy borult, párás időben lesz részünk, de átmeneti szakadozások lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -11, -3 fok valószínű, de néhol ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kora délután -4, +4 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.01.23: Általában erősen felhős vagy borult, párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, néhol lehet ennél hidegebb. Kora délután -3, +5 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk időjárását front ugyan nem befolyásolja, de a sokévi átlagnál hidegebb levegő tölti ki hazánk légterét. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. (2026.01.21)

