Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 21.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. január 21., szerda.
Névnap
Ágnes
Friss hírek
- Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
- Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
- Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
- Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
- Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
- Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Deviza árfolyam
EUR: 385.04 Ft
CHF: 415.44 Ft
GBP: 441.49 Ft
USD: 328.51 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 37870 Ft
MOL: 3592 Ft
RICHTER: 10250 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.22: Általában erősen felhős vagy borult, párás időben lesz részünk, de átmeneti szakadozások lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -11, -3 fok valószínű, de néhol ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kora délután -4, +4 fok között alakul a hőmérséklet.
2026.01.23: Általában erősen felhős vagy borult, párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, néhol lehet ennél hidegebb. Kora délután -3, +5 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünk időjárását front ugyan nem befolyásolja, de a sokévi átlagnál hidegebb levegő tölti ki hazánk légterét. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. (2026.01.21)
