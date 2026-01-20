42 év után megtörténik: ilyet évtizedek óta nem látott Budapest!

Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket. A beruházás már csak a hatósági engedélyre vár.

A Normafa Park beruházásában megvalósult Sunkid Comfort Startlift típusú, alsó vezetésű felvonó a Normafa játszótér és a Vasas Síház közötti területen kapott helyet. A létesítmény üzemeltetésére a Park hét munkatársa szerzett felvonókezelői képesítést, így minden feltétel adott a szolgáltatás elindításához.

A rövid tanulópálya elsősorban kezdők számára kínál majd lehetőséget a síelés alapjainak elsajátítására. A szolgáltatás díjszabása egyelőre nem ismert, de a tervek szerint óránkénti időblokkokra váltható síjegyeket vezetnek be. Biztonsági okokból korlátozzák majd az egyszerre pályán tartózkodók számát.

A pályán jelenleg elegendő mennyiségű természetes hó található, a folyamatos üzemet azonban a téli szezonban hóágyúk segítik majd. A kerítésen elhelyezett "NYITÁS HAMAROSAN!" felirat egyértelműen jelzi, hogy a megnyitás küszöbön áll - írja a síelők.hu

A fejlesztés különösen jelentős, hiszen a Normafán több mint négy évtizede még pezsgő síélet zajlott, több felvonóval és sísáncokkal. Ennek történetét a felújított Normafa Látogatóközpont földszinti kiállítótermében mutatják be archív fotókkal és videókkal.