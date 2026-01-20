42 év után megtörténik: ilyet évtizedek óta nem látott Budapest!

A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket. A beruházás már csak a hatósági engedélyre vár.
A Normafa Park beruházásában megvalósult Sunkid Comfort Startlift típusú, alsó vezetésű felvonó a Normafa játszótér és a Vasas Síház közötti területen kapott helyet. A létesítmény üzemeltetésére a Park hét munkatársa szerzett felvonókezelői képesítést, így minden feltétel adott a szolgáltatás elindításához.
A rövid tanulópálya elsősorban kezdők számára kínál majd lehetőséget a síelés alapjainak elsajátítására. A szolgáltatás díjszabása egyelőre nem ismert, de a tervek szerint óránkénti időblokkokra váltható síjegyeket vezetnek be. Biztonsági okokból korlátozzák majd az egyszerre pályán tartózkodók számát.
A pályán jelenleg elegendő mennyiségű természetes hó található, a folyamatos üzemet azonban a téli szezonban hóágyúk segítik majd. A kerítésen elhelyezett "NYITÁS HAMAROSAN!" felirat egyértelműen jelzi, hogy a megnyitás küszöbön áll - írja a síelők.hu
A fejlesztés különösen jelentős, hiszen a Normafán több mint négy évtizede még pezsgő síélet zajlott, több felvonóval és sísáncokkal. Ennek történetét a felújított Normafa Látogatóközpont földszinti kiállítótermében mutatják be archív fotókkal és videókkal.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.