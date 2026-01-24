2026. január 24. szombat Timót
3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Havanna, Havanna városa, Kuba, Karib-térség
Világ

Új országban váltaná le a rezsimet Donald Trump: hamarosan újabb beavatkozás következhet?

Pénzcentrum
2026. január 24. 08:57

Az Egyesült Államok példátlanul szigorú gazdasági szankciót mérlegel Kuba ellen: a Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját, ami súlyos csapást mérhetne a kubai gazdaságra, és akár rezsimváltáshoz is vezethet.

A Politico három, nevük elhallgatását kérő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai adminisztráció új nyomásgyakorlási eszközként vizsgálja annak lehetőségét, hogy megakadályozza Kuba valamennyi olajszállítmányának célba jutását. Az intézkedés célja a kommunista vezetés kiszorítása lenne a hatalomból. A tervet a kubai kormány egyes bírálói kezdeményezték, és Marco Rubio külügyminiszter is támogatásáról biztosította.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár hivatalos döntés még nem született, a teljes olajembargó azon lehetséges lépések között szerepel, amelyeket Donald Trump elnök elé terjeszthetnek a havannai kormányzat megbuktatását célzó stratégia részeként.

Kapcsolódó cikkeink:

Kormányzati körökben ugyanakkor megosztottság tapasztalható az ilyen drasztikus lépés szükségességét illetően. A Kuba számára kulcsfontosságú venezuelai olajszállítások megszűnése már most is súlyos gazdasági nehézségeket okoz a szigetországnak. Havanna ezeket a szállítmányokat korábban részben továbbértékesítette, ami fontos devizaforrást jelentett az ország számára. E bevételek kiesése jelentősen hozzájárult a kubai gazdaság jelenlegi válságához.

Az amerikai kormányzat egyes tagjai aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a teljes olajimport-blokád bevezetése súlyos humanitárius krízist válthatna ki a szigeten. Ez szerintük ellentétes lehet az Egyesült Államok hosszú távú érdekeivel, valamint nemzetközi megítélésével.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #világ #usa #olaj #donald trump #gazdasági válság #amerikai egyesült államok #venezuela #geopolitika #külpolitika #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:05
09:40
09:20
08:57
08:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 24. szombat
Timót
4. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
3
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
4
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
5
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 10:05
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 06:04
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
Agrárszektor  |  2026. január 24. 09:31
Riasztó jelentés érkezett: brutális, ami Magyarországon zajlott 2025-ben