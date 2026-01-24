Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Új országban váltaná le a rezsimet Donald Trump: hamarosan újabb beavatkozás következhet?
Az Egyesült Államok példátlanul szigorú gazdasági szankciót mérlegel Kuba ellen: a Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját, ami súlyos csapást mérhetne a kubai gazdaságra, és akár rezsimváltáshoz is vezethet.
A Politico három, nevük elhallgatását kérő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai adminisztráció új nyomásgyakorlási eszközként vizsgálja annak lehetőségét, hogy megakadályozza Kuba valamennyi olajszállítmányának célba jutását. Az intézkedés célja a kommunista vezetés kiszorítása lenne a hatalomból. A tervet a kubai kormány egyes bírálói kezdeményezték, és Marco Rubio külügyminiszter is támogatásáról biztosította.
Bár hivatalos döntés még nem született, a teljes olajembargó azon lehetséges lépések között szerepel, amelyeket Donald Trump elnök elé terjeszthetnek a havannai kormányzat megbuktatását célzó stratégia részeként.
Kormányzati körökben ugyanakkor megosztottság tapasztalható az ilyen drasztikus lépés szükségességét illetően. A Kuba számára kulcsfontosságú venezuelai olajszállítások megszűnése már most is súlyos gazdasági nehézségeket okoz a szigetországnak. Havanna ezeket a szállítmányokat korábban részben továbbértékesítette, ami fontos devizaforrást jelentett az ország számára. E bevételek kiesése jelentősen hozzájárult a kubai gazdaság jelenlegi válságához.
Az amerikai kormányzat egyes tagjai aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a teljes olajimport-blokád bevezetése súlyos humanitárius krízist válthatna ki a szigeten. Ez szerintük ellentétes lehet az Egyesült Államok hosszú távú érdekeivel, valamint nemzetközi megítélésével.
A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.