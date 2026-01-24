Új országban váltaná le a rezsimet Donald Trump: hamarosan újabb beavatkozás következhet?

Az Egyesült Államok példátlanul szigorú gazdasági szankciót mérlegel Kuba ellen: a Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját, ami súlyos csapást mérhetne a kubai gazdaságra, és akár rezsimváltáshoz is vezethet.

A Politico három, nevük elhallgatását kérő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai adminisztráció új nyomásgyakorlási eszközként vizsgálja annak lehetőségét, hogy megakadályozza Kuba valamennyi olajszállítmányának célba jutását. Az intézkedés célja a kommunista vezetés kiszorítása lenne a hatalomból. A tervet a kubai kormány egyes bírálói kezdeményezték, és Marco Rubio külügyminiszter is támogatásáról biztosította.

Bár hivatalos döntés még nem született, a teljes olajembargó azon lehetséges lépések között szerepel, amelyeket Donald Trump elnök elé terjeszthetnek a havannai kormányzat megbuktatását célzó stratégia részeként.

Kormányzati körökben ugyanakkor megosztottság tapasztalható az ilyen drasztikus lépés szükségességét illetően. A Kuba számára kulcsfontosságú venezuelai olajszállítások megszűnése már most is súlyos gazdasági nehézségeket okoz a szigetországnak. Havanna ezeket a szállítmányokat korábban részben továbbértékesítette, ami fontos devizaforrást jelentett az ország számára. E bevételek kiesése jelentősen hozzájárult a kubai gazdaság jelenlegi válságához.

Az amerikai kormányzat egyes tagjai aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a teljes olajimport-blokád bevezetése súlyos humanitárius krízist válthatna ki a szigeten. Ez szerintük ellentétes lehet az Egyesült Államok hosszú távú érdekeivel, valamint nemzetközi megítélésével.