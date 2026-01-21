Komoly bajban a Balaton? Megdöbbentő számok derültek ki a tó vízállásáról

Tavaly jelentősen kevesebb csapadék érkezett a Balaton vízgyűjtő területére az elmúlt évtizedek átlagához képest. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előzetes értékelése szerint az éves csapadékmennyiség 23 százalékkal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától.

A dokumentum alapján a Balaton átlagos vízállása 2025-ben 89 centiméter volt, amelyet a balatonakali és a tihanyrévi vízállásmérő állomások adataiból számoltak. Az év során a legalacsonyabb átlagvízszintet október végén mérték, ekkor 64 centimétert mutattak a műszerek. A legmagasabb vízállás április vége és május eleje között alakult ki, amikor az átlagérték elérte a 112 centimétert.

Az egész évben a tó vízszintje a szabályozási vonal alatt maradt, ezért vízszintcsökkentési célú leeresztésre nem volt szükség. A Sió belterületi szakaszának vízfrissítése és a meder állapotának vizsgálata miatt ugyanakkor mintegy 731 ezer köbméter vizet engedtek le, ami a Balaton vízszintjét mindössze 1,2 milliméterrel csökkentette, vízforgalmi szempontból elhanyagolható mértékben.

A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál. A vízmérleg tovább romlott azzal, hogy a tóból 220 milliméterrel több víz párolgott el, mint amennyi csapadék formájában érkezett.

Az éves természetes vízkészletváltozás 1921 óta a második legalacsonyabb értéket mutatta. Az elmúlt 25 évben tíz alkalommal fordult elő negatív vízkészletváltozás, ami a Balaton hosszabb távú vízháztartási kockázataira hívja fel a figyelmet. Az idei év elején ugyanakkor kedvezőbb folyamatok is megjelentek. Január első tíz napjában, 2017 óta először, jelentősebb hómennyiség halmozódott fel a vízgyűjtő területen, helyenként 15–25 centiméter vastagságban. Ez javíthatja a tavaszi lefolyást és mérsékelheti a vízháztartási hiányt.

Január 12-én a Balaton átlagvízállása 77 centiméter volt. A tartós hideg hatására összefüggő jégtakaró alakult ki a tó felszínén, amelynek vastagsága elérte a 10–15 centimétert.