2026. január 21. szerda
-8 °C Budapest
As soon as ice formed, people flocked to skate on the rinks assigned on the lake. The early days of January 2017 brought such cold weather, that Lake Balaton, the largest freshwater lake in Central Europe froze completely. One could wa
Utazás

Komoly bajban a Balaton? Megdöbbentő számok derültek ki a tó vízállásáról

Pénzcentrum
2026. január 21. 19:57

Tavaly jelentősen kevesebb csapadék érkezett a Balaton vízgyűjtő területére az elmúlt évtizedek átlagához képest. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előzetes értékelése szerint az éves csapadékmennyiség 23 százalékkal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától.

A dokumentum alapján a Balaton átlagos vízállása 2025-ben 89 centiméter volt, amelyet a balatonakali és a tihanyrévi vízállásmérő állomások adataiból számoltak. Az év során a legalacsonyabb átlagvízszintet október végén mérték, ekkor 64 centimétert mutattak a műszerek. A legmagasabb vízállás április vége és május eleje között alakult ki, amikor az átlagérték elérte a 112 centimétert.

Az egész évben a tó vízszintje a szabályozási vonal alatt maradt, ezért vízszintcsökkentési célú leeresztésre nem volt szükség. A Sió belterületi szakaszának vízfrissítése és a meder állapotának vizsgálata miatt ugyanakkor mintegy 731 ezer köbméter vizet engedtek le, ami a Balaton vízszintjét mindössze 1,2 milliméterrel csökkentette, vízforgalmi szempontból elhanyagolható mértékben.

A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál. A vízmérleg tovább romlott azzal, hogy a tóból 220 milliméterrel több víz párolgott el, mint amennyi csapadék formájában érkezett.

Az éves természetes vízkészletváltozás 1921 óta a második legalacsonyabb értéket mutatta. Az elmúlt 25 évben tíz alkalommal fordult elő negatív vízkészletváltozás, ami a Balaton hosszabb távú vízháztartási kockázataira hívja fel a figyelmet. Az idei év elején ugyanakkor kedvezőbb folyamatok is megjelentek. Január első tíz napjában, 2017 óta először, jelentősebb hómennyiség halmozódott fel a vízgyűjtő területen, helyenként 15–25 centiméter vastagságban. Ez javíthatja a tavaszi lefolyást és mérsékelheti a vízháztartási hiányt.

Január 12-én a Balaton átlagvízállása 77 centiméter volt. A tartós hideg hatására összefüggő jégtakaró alakult ki a tó felszínén, amelynek vastagsága elérte a 10–15 centimétert.
Címlapkép: Getty Images
