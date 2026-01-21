Komoly bajban a Balaton? Megdöbbentő számok derültek ki a tó vízállásáról

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
Tavaly jelentősen kevesebb csapadék érkezett a Balaton vízgyűjtő területére az elmúlt évtizedek átlagához képest. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előzetes értékelése szerint az éves csapadékmennyiség 23 százalékkal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától.
A dokumentum alapján a Balaton átlagos vízállása 2025-ben 89 centiméter volt, amelyet a balatonakali és a tihanyrévi vízállásmérő állomások adataiból számoltak. Az év során a legalacsonyabb átlagvízszintet október végén mérték, ekkor 64 centimétert mutattak a műszerek. A legmagasabb vízállás április vége és május eleje között alakult ki, amikor az átlagérték elérte a 112 centimétert.
Az egész évben a tó vízszintje a szabályozási vonal alatt maradt, ezért vízszintcsökkentési célú leeresztésre nem volt szükség. A Sió belterületi szakaszának vízfrissítése és a meder állapotának vizsgálata miatt ugyanakkor mintegy 731 ezer köbméter vizet engedtek le, ami a Balaton vízszintjét mindössze 1,2 milliméterrel csökkentette, vízforgalmi szempontból elhanyagolható mértékben.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál. A vízmérleg tovább romlott azzal, hogy a tóból 220 milliméterrel több víz párolgott el, mint amennyi csapadék formájában érkezett.
Az éves természetes vízkészletváltozás 1921 óta a második legalacsonyabb értéket mutatta. Az elmúlt 25 évben tíz alkalommal fordult elő negatív vízkészletváltozás, ami a Balaton hosszabb távú vízháztartási kockázataira hívja fel a figyelmet. Az idei év elején ugyanakkor kedvezőbb folyamatok is megjelentek. Január első tíz napjában, 2017 óta először, jelentősebb hómennyiség halmozódott fel a vízgyűjtő területen, helyenként 15–25 centiméter vastagságban. Ez javíthatja a tavaszi lefolyást és mérsékelheti a vízháztartási hiányt.
Január 12-én a Balaton átlagvízállása 77 centiméter volt. A tartós hideg hatására összefüggő jégtakaró alakult ki a tó felszínén, amelynek vastagsága elérte a 10–15 centimétert.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.