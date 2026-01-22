Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
Brutális hóvihar érkezik a napokban: elszállhatnak a gázárak
Az Egyesült Államokat az elmúlt évek legsúlyosabb hóvihara fenyegeti, amely nemcsak az északi régiókat, hanem a déli államokat is érinti. A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az amerikai kontinenst rendkívüli erejű téli vihar közelíti meg, amely a meteorológiai előrejelzések szerint az elmúlt évek egyik legjelentősebb havazását hozhatja. A sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek találkozásánál kialakuló ciklonális rendszer nemcsak hatalmas területet érint majd, hanem szokatlan módon a déli államokba is elviszi a kemény téli időjárást.
A Weather on Maps meteorológusai szerint a jelenlegi helyzet már most is aggasztó. "Jelenleg is igen hideg van az Egyesült Államok északi, északkeleti felén, a szóban forgó ciklon pedig szokásosan a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkezik majd, mégpedig kiadós és kiterjedt csapadékkal" – fogalmazták meg a szakértők.
A légörvény pályája a megszokottnál délebbre tolódik, így olyan területeken is extrém téli körülmények alakulhatnak ki, ahol ez egyáltalán nem jellemző. Az előrejelzések szerint a vihar nemcsak hatalmas mennyiségű havat hoz, hanem ónos esőt is, amelyet az erős szél hűtő hatása tovább súlyosbít.
A várható időjárási körülmények számszerűsítve különösen riasztóak. A hóvastagság helyenként elérheti a 30–40 centimétert, egyes területeken akár a 60 centimétert is meghaladhatja. A hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 20 Celsius-fok közé süllyedhet, miközben a széllel kombinált hőérzet ennél is zordabb, mínusz 15 és mínusz 30 fok közötti értékeket mutathat. Az ónos eső következtében több centiméter vastag jégréteg alakulhat ki, amely további jelentős kockázatokat rejt magában.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a rendkívüli időjárás gazdasági következményei is súlyosak lehetnek. "Egy ekkora területet érintő hidegbetörés és havazás jó eséllyel meglátszik majd az energia-, illetve olajárakban is" – nyilatkozták lapunknak a Weather on Maps szakemberei.
A gazdasági hatások már most érzékelhetők. Az amerikai gázpiacon drasztikus áremelkedés tapasztalható az extrém hideg idő közeledtével: a gáz határidős jegyzései az elmúlt napokban több mint 50 százalékkal emelkedtek. Ez az elmúlt három évtized legnagyobb heti drágulása a piacon. Az áremelkedés egyértelműen jelzi, hogy a befektetők már most számolnak a rendkívüli időjárás miatt megugró energiaigénnyel és a lehetséges ellátási nehézségekkel.
