2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
Korcsolyázók naplementekor egy befagyott tó jégtábláján, a háttérben épületek és építkezési daruk. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tó jeg
Utazás

Erre kell figyelned, ha az utcára mész: az autósoknak is óvatosnak kell lenniük

Pénzcentrum
2026. január 21. 07:01

Szerdán folytatódik a kemény téli idő Magyarországon. A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés. A hőmérséklet országszerte jellemzően fagypont alatt marad.

A nap nagy részében változó felhőzetre számíthatunk. Délelőtt többfelé derült vagy napos idő lehet, de helyenként köd, párásság is megmarad. Délután dél felől felhősödés érkezik. Borult tájakon előfordulhat hószállingózás vagy ónos szitálás, de jelentős csapadék nem valószínű.

Éjszakai minimumok a derült, szélcsendes tájakon akár -15 fok alá is süllyedhetnek, máshol -7 és -10 fok körül alakulnak. A nappali maximumok -6 és +3 fok között várhatók.

A légmozgás általában gyenge marad, kivéve az Észak-Dunántúlt, ahol élénkebb déli vagy délkeleti szél fordulhat elő. A zimankó oka egy hosszan tartó, hideg légtömeg jelenléte Közép-Európában, amelyet a kontinens északi régiói felől érkező hideg levegő táplál. Ez a minta nem hoz jelentős csapadékot, de a magasabb szintű felhők és a hideg hatására az ország nagy részén jellemzően borult, téli idő marad.

Reggel és este marad a tartós hideg. Az utakon és járdákon előfordulhat jég és csúszás, így óvatos vezetés javasolt. A réteges öltözködés továbbra is szükséges, különösen a hosszabb kint tartózkodás esetén. A borult, párás időben csökkenhet a látótávolság, ezért az utazást tervezőknek lassabb haladást érdemes betervezni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #időjárás #tél #fagy #jég #hideg #köd #közlekedésmeteorológia #csapadék #időjárás előrejelzés

