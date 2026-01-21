Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
Erre kell figyelned, ha az utcára mész: az autósoknak is óvatosnak kell lenniük
Szerdán folytatódik a kemény téli idő Magyarországon. A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés. A hőmérséklet országszerte jellemzően fagypont alatt marad.
A nap nagy részében változó felhőzetre számíthatunk. Délelőtt többfelé derült vagy napos idő lehet, de helyenként köd, párásság is megmarad. Délután dél felől felhősödés érkezik. Borult tájakon előfordulhat hószállingózás vagy ónos szitálás, de jelentős csapadék nem valószínű.
Éjszakai minimumok a derült, szélcsendes tájakon akár -15 fok alá is süllyedhetnek, máshol -7 és -10 fok körül alakulnak. A nappali maximumok -6 és +3 fok között várhatók.
A légmozgás általában gyenge marad, kivéve az Észak-Dunántúlt, ahol élénkebb déli vagy délkeleti szél fordulhat elő. A zimankó oka egy hosszan tartó, hideg légtömeg jelenléte Közép-Európában, amelyet a kontinens északi régiói felől érkező hideg levegő táplál. Ez a minta nem hoz jelentős csapadékot, de a magasabb szintű felhők és a hideg hatására az ország nagy részén jellemzően borult, téli idő marad.
Reggel és este marad a tartós hideg. Az utakon és járdákon előfordulhat jég és csúszás, így óvatos vezetés javasolt. A réteges öltözködés továbbra is szükséges, különösen a hosszabb kint tartózkodás esetén. A borult, párás időben csökkenhet a látótávolság, ezért az utazást tervezőknek lassabb haladást érdemes betervezni.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.