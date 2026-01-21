Furcsa sárga égbolt Magyarország felett: szakértők szerint veszélyes afrikai anyag érkezett

A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába, amely elszínezi az égboltot és befolyásolja a felhőképződési folyamatokat.

A téli időszakban tapasztalható meteorológiai jelenségek közül az egyik legfigyelemreméltóbb az a folyamat, amelynek során afrikai eredetű por jutott el kontinensünkre. A háttérben egy, a Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklon áll, amely a sivatagi homokot és port jelentős magasságokba emelte - tudósított a Portfolio.

A The Weather on Maps meteorológiai oldal közösségi médiában közzétett elemzése szerint az idei téli időjárást nagy amplitúdójú légköri hullámok uralják. "Az idei téli szezont a nagy amplitúdójú légköri hullámok jellemzik: a meleg messze északra, a hideg messze délre jut el. Ebben szerepe van a legyengült felsőlégköri poláris örvénynek" – fogalmaztak a szakértők.

A mostani folyamat során egy hideghullám hozta létre a szóban forgó ciklont a Szahara nyugati része felett. Az így kialakult örvényrendszer előoldalán uralkodó délies áramlások szállították tovább a felkavart port észak felé, egészen Európáig.

A jelenség látványos következményekkel jár: az égbolt elveszíti megszokott, élénk kék színét, és helyette sárgás, opálos árnyalatot ölt. A sivatagi por azonban nem csupán vizuális változásokat okoz. Amikor a légkörbe jutott részecskék nedvességgel érintkeznek, olyan felhőképződési folyamatokat indíthatnak el, amelyek természetes körülmények között nem, vagy csak jóval ritkábban következnének be.

A szerdán megfigyelhető vastag, homályos fátyolfelhőzet kialakulásában meghatározó szerepet játszott az afrikai eredetű por és homok jelenléte a légkörben.