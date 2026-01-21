Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Furcsa sárga égbolt Magyarország felett: szakértők szerint veszélyes afrikai anyag érkezett
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába, amely elszínezi az égboltot és befolyásolja a felhőképződési folyamatokat.
A téli időszakban tapasztalható meteorológiai jelenségek közül az egyik legfigyelemreméltóbb az a folyamat, amelynek során afrikai eredetű por jutott el kontinensünkre. A háttérben egy, a Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklon áll, amely a sivatagi homokot és port jelentős magasságokba emelte - tudósított a Portfolio.
A The Weather on Maps meteorológiai oldal közösségi médiában közzétett elemzése szerint az idei téli időjárást nagy amplitúdójú légköri hullámok uralják. "Az idei téli szezont a nagy amplitúdójú légköri hullámok jellemzik: a meleg messze északra, a hideg messze délre jut el. Ebben szerepe van a legyengült felsőlégköri poláris örvénynek" – fogalmaztak a szakértők.
A mostani folyamat során egy hideghullám hozta létre a szóban forgó ciklont a Szahara nyugati része felett. Az így kialakult örvényrendszer előoldalán uralkodó délies áramlások szállították tovább a felkavart port észak felé, egészen Európáig.
A jelenség látványos következményekkel jár: az égbolt elveszíti megszokott, élénk kék színét, és helyette sárgás, opálos árnyalatot ölt. A sivatagi por azonban nem csupán vizuális változásokat okoz. Amikor a légkörbe jutott részecskék nedvességgel érintkeznek, olyan felhőképződési folyamatokat indíthatnak el, amelyek természetes körülmények között nem, vagy csak jóval ritkábban következnének be.
A szerdán megfigyelhető vastag, homályos fátyolfelhőzet kialakulásában meghatározó szerepet játszott az afrikai eredetű por és homok jelenléte a légkörben.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
