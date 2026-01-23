2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
2 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Utazás

Ismét megbénította az országot az ónos eső: ezek a települések busszal nem elérhetőek

Pénzcentrum
2026. január 23. 14:03

Az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható. Az Operatív Törzs közölte, hogy folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak.

Az Operatív Törzs kérte, hogy az autósok fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról az https://www.utinform.hu/ oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a https://met.hu/ oldalon.

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a VOLÁN-járatok több tucat megállót nem érintenek.

Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
EZ IS ÉRDEKELHET
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.

Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok. Elzárt település nincs az országban.

Az ország valamennyi vasútvonalán zavartalan a forgalom, sehol nem okoz fennakadást az időjárás.

Az Operatív Törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára. 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük. A települési tűzifa igények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a tüzelőt a rászorulókhoz.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #időjárás #busz #volán #ónos eső #hideg #országos meteorológiai szolgálat #szociális támogatás #baranya

