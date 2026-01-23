Ismét megbénította az országot az ónos eső: ezek a települések busszal nem elérhetőek

Az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható. Az Operatív Törzs közölte, hogy folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak.

Az Operatív Törzs kérte, hogy az autósok fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról az https://www.utinform.hu/ oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a https://met.hu/ oldalon.

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a VOLÁN-járatok több tucat megállót nem érintenek.

Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok. Elzárt település nincs az országban.

Az ország valamennyi vasútvonalán zavartalan a forgalom, sehol nem okoz fennakadást az időjárás.

Az Operatív Törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára. 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük. A települési tűzifa igények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a tüzelőt a rászorulókhoz.