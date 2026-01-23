2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
havazás
Utazás

Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb

Pénzcentrum
2026. január 23. 07:31

Vegyes halmazállapotú csapadékkal indul a nap, több térségben havazásra és ónos esőre is számítani kell, ami miatt több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, délebbre - akár hosszabb időre - szakadozhat a felhőzet, írja a HungaroMet.

Elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék; északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél.

Ónos eső miatt több vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen, délkeleten ennél enyhébb lehet az idő. Késő este -4, 0 fok valószínű.
Címlapkép: Getty Images
